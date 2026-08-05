Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг ҳолати ҳақида гапирди
Кристиан Киву Перт шаҳридаги Милан дербисида қайд этилган дурангдан кейин мавсумолди тайёргарликда футболчилар саломатлиги натижадан муҳимроқ эканини таъкидлади. Учрашувда Янн Биссекк бош қисмидан қаттиқ зарба олиб, шифокорлар назоратига олинди. Киву Пио ва Боннйнинг ўйинини ижобий баҳолаб, мавжуд ҳимоячилар — Павард, Биссекк, Бастони ва Карлоснинг ҳаракатидан мамнунлигини билдирди.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган Милан дербисидаги дуранг натижадан сўнг, Италия чемпионлари устози Кристиан Киву Sky Sport телеканалига интервю берди. FcInter1908.ит нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур учрашув мавсумолди тайёргарлик доирасидаги ўртоқлик ўйини бўлиб, ҳар икки жамоа ҳам ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Август ойидаги синов баҳсларида футболчилар жисмоний чарчоққа қарамаҳс бор кучини беришга ҳаракат қилишини таъкидлаган мураббий, ўйин сифатидан кўра шогирдларининг саломатлиги муҳимроқ эканини алоҳида қайд этди. Дерби якунида асосий эътибор футболчиларнинг жароҳат олмаганига қаратилгани маълум қилинди.
Биссекнинг жароҳати ва ёш футболчилар ишончиЎйин давомида ҳимоячи Янн Биссекк бош қисмидан оғир зарба олиб, жароҳатлангани жамоа мураббийлар штабини ташвишга солди. Кристиан Кивунинг сўзларига кўра, Биссекк бошига қаттиқ зарба қабул қилган ва шу сабабли шифокорлар назоратида бўлиб турибди.
Шу билан бирга, ёш иқтидорлар Пио ва Боннйнинг ўйини ҳақида тўхталиб ўтган мутахассис уларнинг ўтган мавсумдаёқ ўз мақомини тасдиқлаганини эслатди. Улар Италия чемпионлари мақомига муносиб эканликларини ва жамоага катта ёрдам бераётганини кўрсатишди.
Павард ва таркибдаги бошқа ўйинчилар ҳолатиМатбуот вакилларининг Бенжамин Паварднинг ҳолати ҳақидаги саволига жавоб бераркан, Кристиан Киву мавжуд таркибдаги футболчиларнинг ҳаракатидан мамнунлигини билдирди. Мураббий ҳозирда ихтиёрида бор бўлган ҳимоячиларнинг ишидан тўлақонли қониқиш ҳосил қилаётганини таъкидлади.
«Мен Павард, Биссекк, Бастони ва Карлос ҳақида гапиряпман, ҳозир шу ерда бўлганлар ҳақида фикр билдираман. Бизда бор-йўғи тўрт нафар ҳимоячи бор ва улар ажойиб тарзда меҳнат қилиб, бор кучини бермоқда», — деди Киву Sky Sport эфирида.
Хулоса қилиб айтганда, мураббий барча футболчиларга етарлича ўйин амалиёти беришга муваффақ бўлганидан хурсандлигини яширмади. Ўртоқлик учрашуви натижасидан қатъи назар, асосий мақсад мавсумолди тайёргарликни хавфсиз ва самарали якунлаш экани яна бир бор тасдиқланди.
…