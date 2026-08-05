Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг ҳолати ҳақида гапирди

·45·Спорт
Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг ҳолати ҳақида гапирди
Қисқача

Кристиан Киву Перт шаҳридаги Милан дербисида қайд этилган дурангдан кейин мавсумолди тайёргарликда футболчилар саломатлиги натижадан муҳимроқ эканини таъкидлади. Учрашувда Янн Биссекк бош қисмидан қаттиқ зарба олиб, шифокорлар назоратига олинди. Киву Пио ва Боннйнинг ўйинини ижобий баҳолаб, мавжуд ҳимоячилар — Павард, Биссекк, Бастони ва Карлоснинг ҳаракатидан мамнунлигини билдирди.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган Милан дербисидаги дуранг натижадан сўнг, Италия чемпионлари устози Кристиан Киву Sky Sport телеканалига интервю берди. FcInter1908.ит нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур учрашув мавсумолди тайёргарлик доирасидаги ўртоқлик ўйини бўлиб, ҳар икки жамоа ҳам ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Август ойидаги синов баҳсларида футболчилар жисмоний чарчоққа қарамаҳс бор кучини беришга ҳаракат қилишини таъкидлаган мураббий, ўйин сифатидан кўра шогирдларининг саломатлиги муҳимроқ эканини алоҳида қайд этди. Дерби якунида асосий эътибор футболчиларнинг жароҳат олмаганига қаратилгани маълум қилинди.

Биссекнинг жароҳати ва ёш футболчилар ишончи

Ўйин давомида ҳимоячи Янн Биссекк бош қисмидан оғир зарба олиб, жароҳатлангани жамоа мураббийлар штабини ташвишга солди. Кристиан Кивунинг сўзларига кўра, Биссекк бошига қаттиқ зарба қабул қилган ва шу сабабли шифокорлар назоратида бўлиб турибди.

Шу билан бирга, ёш иқтидорлар Пио ва Боннйнинг ўйини ҳақида тўхталиб ўтган мутахассис уларнинг ўтган мавсумдаёқ ўз мақомини тасдиқлаганини эслатди. Улар Италия чемпионлари мақомига муносиб эканликларини ва жамоага катта ёрдам бераётганини кўрсатишди.

Павард ва таркибдаги бошқа ўйинчилар ҳолати

Матбуот вакилларининг Бенжамин Паварднинг ҳолати ҳақидаги саволига жавоб бераркан, Кристиан Киву мавжуд таркибдаги футболчиларнинг ҳаракатидан мамнунлигини билдирди. Мураббий ҳозирда ихтиёрида бор бўлган ҳимоячиларнинг ишидан тўлақонли қониқиш ҳосил қилаётганини таъкидлади.

«Мен Павард, Биссекк, Бастони ва Карлос ҳақида гапиряпман, ҳозир шу ерда бўлганлар ҳақида фикр билдираман. Бизда бор-йўғи тўрт нафар ҳимоячи бор ва улар ажойиб тарзда меҳнат қилиб, бор кучини бермоқда», — деди Киву Sky Sport эфирида.

Хулоса қилиб айтганда, мураббий барча футболчиларга етарлича ўйин амалиёти беришга муваффақ бўлганидан хурсандлигини яширмади. Ўртоқлик учрашуви натижасидан қатъи назар, асосий мақсад мавсумолди тайёргарликни хавфсиз ва самарали якунлаш экани яна бир бор тасдиқланди.

ИнтерМиланКристиан КивуЎртоқлик ўйиниФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда