Microsoft Windows 11 ўйин компьютерлари учун оператив хотира тавсиясини ўзгартирди

·39·Техно
Microsoft Windows 11 ўйин компьютерлари учун оператив хотира тавсиясини ўзгартирди
Қисқача

Microsoft замонавий ўйин компютерлари учун 32 GB RAM тавсиясини расмий веб-сайтидан олиб ташлади. Windows Ўқув марказидаги ушбу тавсия жойлаштирилган саҳифа ҳам ўчирилиб, фойдаланувчилар бўлим бош саҳифасига йўналтирилмоқда. Мутахассислар бу қарорни DDR4 ва DDR5 оператив хотира модуллари нархининг ошиши билан изоҳламоқда.

Microsoft компанияси ўз расмий веб-сайтидан замонавий ўйин компьютерлари учун оптимал оператив хотира ҳажми сифатида 32 GB RAM талабини олиб ташлади. Ушбу ўзгариш кўплаб технология ихлосмандлари ва мутахассисларнинг эътиборини тортди, чунки бу ҳолат оператив хотира бозоридаги умумий вазият ҳамда компаниянинг стратегияси ўзгарганидан дарак бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com ва Windows Латест нашрлари хабар қилишича, гап дастлаб Windows Ўқув марказида эълон қилинган мақола ҳақида бормоқда. Унда 32 GB оператив хотира ҳажми замонавий ААА-тоифадаги ўйинларни севувчилар, фон режимида кўплаб иловаларни ишлатувчилар ҳамда турли модификацияларни ўрнатишни хоҳловчилар учун энг мақбул ва хавотирсиз конфигурация эканлиги таъкидланганди.

Тавсия этилган саҳифа нима сабабдан йўқолди?

Ҳозирги вақтда мазкур қўлланма жойлаштирилган саҳифа бутунлай ўчириб юборилган. Фойдаланувчилар уни очишга уринар экан, автоматик тарзда бўлимнинг бош саҳифасига йўналтирилмоқда. Бу эса Microsoft ўз қарашларини қайта кўриб чиқаётганини билдиради.

Мутахассисларнинг фикрича, бу қарорга жаҳон бозорида DDR4 ва DDR5 туркумидаги оператив хотира модуллари нархининг ошиб бораётгани сабаб бўлган. Нархларнинг қимматлашуви шароитида компьютер ва ноутбук ишлаб чиқарувчилар яна 8 GB оператив хотирага эга бошланғич моделлар чиқаришга қайтмоқда.

Бозордаги янги тенденциялар

Ажабланарлиси шундаки, ушбу ўзгаришларга айнан Microsoft компаниясининг ўзи ҳам қўшилди. Яқинда тақдим этилган Surface Pro 12, Surface Laptop 13 ҳамда Surface Laptop фор Бусинесс қурилмаларининг айрим базавий версиялари айнан 8 GB RAM билан чиқарилди.

Шу билан бирга, Microsoft операцион тизим ресурсларини тежаш бўйича ҳам айрим қадамларни ташламоқда. Компания аввалроқ Windows 11 тизимини чуқур оптимизация қилиб, унинг оператив хотирага бўлган талабини камайтиришини маълум қилган эди. Бу айниқса 8 GB RAM ҳажмига эга бўлган қурилмалар эгалари учун муҳим аҳамият касб этади.

MicrosoftWindows 11Оператив хотираRAMТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди