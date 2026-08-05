Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудовадан таъсирли “Ота-қиз” дуэти (видео)

·82·Маданият
Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудовадан таъсирли “Ота-қиз” дуэти (видео)
Қисқача

Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудова 2 август куни YouTube платформасида “Ота-қиз” номли дуетини тақдим этди. Тарона қисқа вақт ичида қарийб 40 минг маротаба томоша қилинди. Қўшиқда ота ва фарзанд ўртасидаги меҳр, самимийлик, ғамхўрлик ва узилмас ришталар тараннум этилган. Унинг шеъри ҳам, мусиқаси ҳам Умиджон Шоимқулов томонидан яратилган.

Хонанда Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудова мухлисларига янги мусиқий асарини тақдим этди. Ижодкорларнинг “Ота-қиз” номли дуэти 2 август куни YouTube платформасида намойиш этилди. Тарона қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозониб, ҳозиргача қарийб 40 минг маротаба томоша қилинган.

“Ота-қиз” қўшиғида ота ва фарзанд ўртасидаги меҳр, самимийлик ва узилмас ришталар тараннум этилади. Унда ҳар бир отанинг қизига бўлган чексиз муҳаббати, ғамхўрлиги ва фарзандининг бахтини кўриш истаги таъсирчан оҳангларда ифодаланган.

Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудованинг уйғун ижроси таронага ўзгача руҳ бағишлаган. Қўшиқда ота қалбидаги самимий туйғулар билан қизнинг отасига бўлган меҳр ва миннатдорчилиги бир бутун мазмунда акс этади.

Тингловчи таронани эшитар экан, беихтиёр ўз отаси ва яқинларини, болалик хотираларини ёдга олиши мумкин. Шу жиҳатдан “Ота-қиз” нафақат мусиқий асар, балки ота ва фарзанд ўртасидаги меҳрни қадрлашга чорловчи самимий тарона бўлган.

Қўшиқнинг шеъри ҳам, мусиқаси ҳам Умиджон Шоимқулов томонидан яратилган.

Фарҳод СаидовШаҳло МаҳмудоваYouTubeУмиджон Шоимқулов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли 1 ёшни қарши олдиДилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли 1 ёшни қарши олдиКеча, 19:42"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)Кеча, 14:17Саида Раметова оғир жудоликка учрадиСаида Раметова оғир жудоликка учрадиКеча, 13:50Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиХонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиКеча, 13:41Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Кеча, 13:29Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиКеча, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)