Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудовадан таъсирли “Ота-қиз” дуэти (видео)
Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудова 2 август куни YouTube платформасида “Ота-қиз” номли дуетини тақдим этди. Тарона қисқа вақт ичида қарийб 40 минг маротаба томоша қилинди. Қўшиқда ота ва фарзанд ўртасидаги меҳр, самимийлик, ғамхўрлик ва узилмас ришталар тараннум этилган. Унинг шеъри ҳам, мусиқаси ҳам Умиджон Шоимқулов томонидан яратилган.
Хонанда Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудова мухлисларига янги мусиқий асарини тақдим этди. Ижодкорларнинг “Ота-қиз” номли дуэти 2 август куни YouTube платформасида намойиш этилди. Тарона қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозониб, ҳозиргача қарийб 40 минг маротаба томоша қилинган.
“Ота-қиз” қўшиғида ота ва фарзанд ўртасидаги меҳр, самимийлик ва узилмас ришталар тараннум этилади. Унда ҳар бир отанинг қизига бўлган чексиз муҳаббати, ғамхўрлиги ва фарзандининг бахтини кўриш истаги таъсирчан оҳангларда ифодаланган.
Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудованинг уйғун ижроси таронага ўзгача руҳ бағишлаган. Қўшиқда ота қалбидаги самимий туйғулар билан қизнинг отасига бўлган меҳр ва миннатдорчилиги бир бутун мазмунда акс этади.
Тингловчи таронани эшитар экан, беихтиёр ўз отаси ва яқинларини, болалик хотираларини ёдга олиши мумкин. Шу жиҳатдан “Ота-қиз” нафақат мусиқий асар, балки ота ва фарзанд ўртасидаги меҳрни қадрлашга чорловчи самимий тарона бўлган.
Қўшиқнинг шеъри ҳам, мусиқаси ҳам Умиджон Шоимқулов томонидан яратилган.
…