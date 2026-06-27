Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остида

·0·Техно
Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остида

Нидерландия ҳукумати АҚШ томонидан Хитойга яримўтказгичлар ишлаб чиқариш ускуналарини етказиб бериш бўйича чекловлар кучайтирилишига қарши кескин дипломатик чоралар кўрмоқда. Бу қадам Европанинг энг йирик технологик гиганти ҳисобланган ASML компаниясининг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, жаҳон микросхема бозоридаги мувозанатни сақлаб қолиш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нидерландия ташқи савдо вазири Сжоэрд Сжоэрдсма шу ҳафтада Вашингтонга ташриф буюриб, АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк ва Конгресс аъзолари билан учрашувлар ўтказди. Музокараларнинг асосий мавзуси МАТЧ Акт деб номланган янги қонун лойиҳаси бўлиб, у Хитойга технологик экспортни янада чеклашни назарда тутади. Сжоэрдсмага кўра, Нидерландия ҳукуматининг АҚШ қонунчилик жараёнига бундай фаол аралашуви истисноий ҳолат бўлиб, бу масаланинг мамлакат иқтисодиёти учун қанчалик долзарблигини кўрсатади.

МАТЧ Акт: Технологик блокада хавфи

Апрел ойида АҚШ Конгрессига тақдим этилган МАТЧ Акт лойиҳаси Хитойнинг яримўтказгичлар саноатига нисбатан экспорт назоратини сезиларли даражада қатъийлаштиришни таклиф қилмоқда. Ҳозирда амалда бўлган чекловлар энг замонавий экстремал ультрабинафша (ЭУВ) литография тизимларига тегишли бўлса, янги чора-тадбирлар нисбатан содда бўлган чуқур ультрабинафша (ДУВ) литография ускуналарини ҳам қамраб олиши мумкин.

Айнан ДУВ тизимлари бугунги кунда ASML компаниясининг Хитой бозорига етказиб бериши мумкин бўлган кам сонли юқори технологияли маҳсулотларидан бири бўлиб қолмоқда. ASML бош директори Christophe Fouquetнинг таъкидлашича, гап бундан ўн йил аввал ишлаб чиқарила бошланган эски авлод машиналари ҳақида бормоқда. Бироқ, Вашингтон ушбу ускуналарни ҳам Хитой учун бутунлай ёпиб қўйиш ниятида.

ixbt.com маълумотига кўра, ASML учун Хитой бозори нафақат стратегик, балки улкан молиявий аҳамиятга эга. Компания умумий даромадининг қарийб 19 фоизи айнан Хитойга сотилган литография тизимлари ҳисобига тўғри келади. Ушбу бозорни йўқотиш нафақат ASML молиявий кўрсаткичларига, балки бутун Европа яримўтказгичлар саноатига жиддий зарба бериши кутилмоқда.

Геосиёсат ва технология тўқнашуви

ASML дунёдаги энг мураккаб литография ускуналарини ишлаб чиқарувчи ягона компания бўлиб, у сунъий интеллект тезлаткичлари ва илғор процессорлар ишлаб чиқаришда монопол мавқега эга. Шу сабабли, унинг маҳсулотларига қўйиладиган ҳар қандай экспорт чеклови глобал технологик занжирга таъсир кўрсатади. Нидерландия томони ушбу чекловлар эркин савдо тамойилларига зид эканини таъкидламоқда.

Ҳозирча МАТЧ Акт лойиҳасининг тақдири ноаниқлигича қолмоқда. Ҳужжат ҳали АҚШ Вакиллар палатаси ёки Сенатида тўлиқ овозга қўйилмаган. Кузатувчиларнинг фикрича, қонуннинг қабул қилиниши учун у йирикроқ қонунчилик пакетига киритилиши керак бўлади. Бу эса Нидерландия дипломатияси учун ўз позициясини ҳимоя қилишга қўшимча вақт беради.

Ушбу вазият замонавий дунёда технология, иқтисодиёт ва геосиёсат қанчалик узвий боғланиб кетганини яна бир бор исботламоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам глобал яримўтказгичлар бозоридаги бундай зиддиятлар муҳим аҳамиятга эга, чунки бу жараёнлар якунда барча турдаги электрон қурилмаларнинг нархи ва мавжудлигига таъсир ўтказмай қолмайди.

ASMLЯримўтказгичларАҚШХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр