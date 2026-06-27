Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирди
Rocket Lab компанияси 26-июн куни Япония компаниясига тегишли навбатдаги радолокацион сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Бироқ, ушбу парвоз нафақат техник натижаси, балки АҚШ Космик кучларининг махфий операцияси сабабли кечиктирилгани билан халқаро экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия 72 соатдан ортиқ вақт давомида сир сақланган тезкор ҳаракат дастури туфайли бир ҳафтадан кўпроққа сурилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Electron ракета-ташувчиси Янги Зеландиядаги Лаунч Комплех 1 майдонидан АҚШ шарқий вақти билан соат 13:43 да старт олди. "10 Овл оф 10" деб номланган миссия доирасида СтриХ аппарати парвоздан 56 дақиқа ўтиб, 552 километр баландликдаги орбитага жойлаштирилди. Бу Сйнспективе компанияси учун Rocket Lab ёрдамида учирилган ўнинчи сунъий йўлдош бўлиб, япон стартапи ўзининг орбитал гуруҳини шакллантиришда фақат ушбу провайдер хизматидан фойдаланиб келмоқда.
Махфий миссия ва кутилмаган ўзгаришларДастлаб парвоз 17-июн кунига белгиланган эди, бироқ 16-июн оқшомида Rocket Lab кутилмаганда стартни қолдиришини эълон қилди. Ўшанда компания буни қўшимча текширувлар зарурати билан изоҳлаган эди. Кейинчалик маълум бўлишича, бўшаган вақт оралиғи АҚШ Космик кучларининг буюртмасига биноан Виктус Ҳазе оператив миссиясини бажариш учун ишлатилган.
Виктус Ҳазе доирасидаги парвоз 19-июн куни амалга оширилган бўлса-да, на ҳарбийлар, на Rocket Lab бу ҳақда олдиндан хабар бермади. Расмий тасдиқ фақат парвоздан уч кун ўтиб эълон қилинди. Космодромнинг чекка ҳудудда жойлашгани сабабли парвоз гувоҳлари бўлмаган, фақат Спасе-Тракк тизими маълумотлар базасида янги объектларнинг пайдо бўлиши миссия амалга ошганини билвосита тасдиқлаган.
Ушбу махфий операция "тезкор космос" (респонсиве спасе) концепциясининг бир қисми ҳисобланади. Мазкур концепция топшириқ олингандан сўнг бир неча кун ёки ҳатто соатлар ичида сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш имкониятини кўзда тутади. Бу АҚШ мудофаа тизими учун кутилмаган таҳдидларга тезкор жавоб қайтаришда стратегик аҳамиятга эга.
Rocket Lab стратегиясидаги янги босқичСйнспективе миссияси Electron ракетасининг 2024-йилдаги ўн иккинчи парвози бўлди. Шуни таъкидлаш жоизки, компания нафақат тижорий, балки ҳарбий технологияларни синовдан ўтказишда ҳам фаол иштирок этмоқда. Масалан, 11-июн куни Виржиния штатидан гипертовушли технологияларни синашга мўлжалланган ҲАСТE модификациясидаги ракета учирилган эди.
Бугунги кунда Rocket Lab шунчаки тижорий оператор эмас, балки АҚШнинг космик соҳадаги асосий пудратчиларидан бирига айланиб бормоқда. Сйнспективе компанияси эса ўз навбатида Rocket Lab билан яна 17 та парвоз бўйича шартнома имзолаган ва қўшимча равишда SpaceX билан ҳам ҳамкорликни йўлга қўйган. Бу каби лойиҳалар Ер юзини радолокацион кузатиш тизимларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.
…