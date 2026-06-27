Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирди

·0·Техно
Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирди

Rocket Lab компанияси 26-июн куни Япония компаниясига тегишли навбатдаги радолокацион сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Бироқ, ушбу парвоз нафақат техник натижаси, балки АҚШ Космик кучларининг махфий операцияси сабабли кечиктирилгани билан халқаро экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия 72 соатдан ортиқ вақт давомида сир сақланган тезкор ҳаракат дастури туфайли бир ҳафтадан кўпроққа сурилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Electron ракета-ташувчиси Янги Зеландиядаги Лаунч Комплех 1 майдонидан АҚШ шарқий вақти билан соат 13:43 да старт олди. "10 Овл оф 10" деб номланган миссия доирасида СтриХ аппарати парвоздан 56 дақиқа ўтиб, 552 километр баландликдаги орбитага жойлаштирилди. Бу Сйнспективе компанияси учун Rocket Lab ёрдамида учирилган ўнинчи сунъий йўлдош бўлиб, япон стартапи ўзининг орбитал гуруҳини шакллантиришда фақат ушбу провайдер хизматидан фойдаланиб келмоқда.

Махфий миссия ва кутилмаган ўзгаришлар

Дастлаб парвоз 17-июн кунига белгиланган эди, бироқ 16-июн оқшомида Rocket Lab кутилмаганда стартни қолдиришини эълон қилди. Ўшанда компания буни қўшимча текширувлар зарурати билан изоҳлаган эди. Кейинчалик маълум бўлишича, бўшаган вақт оралиғи АҚШ Космик кучларининг буюртмасига биноан Виктус Ҳазе оператив миссиясини бажариш учун ишлатилган.

Виктус Ҳазе доирасидаги парвоз 19-июн куни амалга оширилган бўлса-да, на ҳарбийлар, на Rocket Lab бу ҳақда олдиндан хабар бермади. Расмий тасдиқ фақат парвоздан уч кун ўтиб эълон қилинди. Космодромнинг чекка ҳудудда жойлашгани сабабли парвоз гувоҳлари бўлмаган, фақат Спасе-Тракк тизими маълумотлар базасида янги объектларнинг пайдо бўлиши миссия амалга ошганини билвосита тасдиқлаган.

Ушбу махфий операция "тезкор космос" (респонсиве спасе) концепциясининг бир қисми ҳисобланади. Мазкур концепция топшириқ олингандан сўнг бир неча кун ёки ҳатто соатлар ичида сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш имкониятини кўзда тутади. Бу АҚШ мудофаа тизими учун кутилмаган таҳдидларга тезкор жавоб қайтаришда стратегик аҳамиятга эга.

Rocket Lab стратегиясидаги янги босқич

Сйнспективе миссияси Electron ракетасининг 2024-йилдаги ўн иккинчи парвози бўлди. Шуни таъкидлаш жоизки, компания нафақат тижорий, балки ҳарбий технологияларни синовдан ўтказишда ҳам фаол иштирок этмоқда. Масалан, 11-июн куни Виржиния штатидан гипертовушли технологияларни синашга мўлжалланган ҲАСТE модификациясидаги ракета учирилган эди.

Бугунги кунда Rocket Lab шунчаки тижорий оператор эмас, балки АҚШнинг космик соҳадаги асосий пудратчиларидан бирига айланиб бормоқда. Сйнспективе компанияси эса ўз навбатида Rocket Lab билан яна 17 та парвоз бўйича шартнома имзолаган ва қўшимча равишда SpaceX билан ҳам ҳамкорликни йўлга қўйган. Бу каби лойиҳалар Ер юзини радолокацион кузатиш тизимларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Rocket LabАҚШКосмосСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларOppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларБугун, 13:21Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиHuawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиБугун, 11:20АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди