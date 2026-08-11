Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилди

·22·Техно
Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилди
Қисқача

«Проқресс МС-35» космик юк кемаси Байқў нғир космодромида герметиклик синовларидан муваффақиятли ўтди. Автоматлаштирилган назорат давомида унинг бўлинмалари ва борт тизимларида ҳеч қандай камчилик аниқланмади, шундан сўнг кема парвоз олди тайёргарлиги учун ер устидаги синов ускуналарига уланди. «Проқресс МС-35»ни «Soyuz-2.

Байқўнғир космодромида «Проқресс МС-35» юк космик кемаси навбатдаги муҳим босқич — герметиклик синовларидан муваффақиятли ўтди. Ушбу жараён ўтган ҳафтанинг бошидаёқ бошланган бўлиб, ҳозирда мутахассислар техник тайёргарлик ишларини изчил давом эттирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, космик кема очиқ фазо шароитларини тўлиқ имитация қилувчи махсус вакуум камарасига жойлаштирилган. Синов давомида унинг барча бўлинмалари ҳамда магистралларига махсус қувурлар орқали газ узатилиб, тизимнинг зичлиги текширилган.

Автоматлаштирилган назорат натижалари

Роскосмос давлат корпорацияси маълумотларига кўра, ер усти шароитида ўтказилган автоматлаштирилган назорат жараёнида кема бўлинмалари ва борт тизимларининг герметиклиги бўйича ҳеч қандай камчилик ёки эътирозлар аниқланмаган. Бу эса техниканинг космосдаги оғир шароитларга тайёрлигини кўрсатади.

Синовлар муваффақиятли якунлангач, «Проқресс МС-35» ўзининг асосий ишчи жойига қайтарилган. Ҳозирда муҳандислар уни ер устидаги синов ускуналарига улаган ҳолда навбатдаги парвоз олди тайёргарликларини бошлаб юборган.

Халқаро космик станция таъминоти

Мазкур миссия Халқаро космик станцияни (МКС) зарур юклар билан таъминлаш дастурида муҳим ўрин тутади. Режаларга кўра, «Проқресс МС-35» кемасини фазога олиб чиқадиган «Soyuz-2.1b» ташувчи ракетасининг парвози жорий йилнинг сентябрь ойига белгиланган.

Қайд этилишича, бу парвоз Халқаро космик станцияни таъминлаш дастури доирасидаги 96-чи қўшма қадам бўлади. Мутахассислар ушбу муваффақиятли синовлар келгусидаги стартнинг хавфсиз ва барқарор ўтишига замин яратишини таъкидламоқда.

КосмосПроқресс МС-35МКСБайқўнғирТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаNissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаБугун, 19:58Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиBumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиБугун, 18:58АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиАҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиБугун, 18:55Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаGoogle қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаБугун, 18:51Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди