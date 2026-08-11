Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилди
«Проқресс МС-35» космик юк кемаси Байқў нғир космодромида герметиклик синовларидан муваффақиятли ўтди. Автоматлаштирилган назорат давомида унинг бўлинмалари ва борт тизимларида ҳеч қандай камчилик аниқланмади, шундан сўнг кема парвоз олди тайёргарлиги учун ер устидаги синов ускуналарига уланди. «Проқресс МС-35»ни «Soyuz-2.
Байқўнғир космодромида «Проқресс МС-35» юк космик кемаси навбатдаги муҳим босқич — герметиклик синовларидан муваффақиятли ўтди. Ушбу жараён ўтган ҳафтанинг бошидаёқ бошланган бўлиб, ҳозирда мутахассислар техник тайёргарлик ишларини изчил давом эттирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, космик кема очиқ фазо шароитларини тўлиқ имитация қилувчи махсус вакуум камарасига жойлаштирилган. Синов давомида унинг барча бўлинмалари ҳамда магистралларига махсус қувурлар орқали газ узатилиб, тизимнинг зичлиги текширилган.
Автоматлаштирилган назорат натижалариРоскосмос давлат корпорацияси маълумотларига кўра, ер усти шароитида ўтказилган автоматлаштирилган назорат жараёнида кема бўлинмалари ва борт тизимларининг герметиклиги бўйича ҳеч қандай камчилик ёки эътирозлар аниқланмаган. Бу эса техниканинг космосдаги оғир шароитларга тайёрлигини кўрсатади.
Синовлар муваффақиятли якунлангач, «Проқресс МС-35» ўзининг асосий ишчи жойига қайтарилган. Ҳозирда муҳандислар уни ер устидаги синов ускуналарига улаган ҳолда навбатдаги парвоз олди тайёргарликларини бошлаб юборган.
Халқаро космик станция таъминотиМазкур миссия Халқаро космик станцияни (МКС) зарур юклар билан таъминлаш дастурида муҳим ўрин тутади. Режаларга кўра, «Проқресс МС-35» кемасини фазога олиб чиқадиган «Soyuz-2.1b» ташувчи ракетасининг парвози жорий йилнинг сентябрь ойига белгиланган.
Қайд этилишича, бу парвоз Халқаро космик станцияни таъминлаш дастури доирасидаги 96-чи қўшма қадам бўлади. Мутахассислар ушбу муваффақиятли синовлар келгусидаги стартнинг хавфсиз ва барқарор ўтишига замин яратишини таъкидламоқда.
…