Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаланди

·21·Техно
Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаланди

Замонавий тиббиёт ва технологиялар ривожланган даврда ҳам инсон саломатлиги кутилмаган синовларга дуч келиши мумкин. Ўз саломатлигини мунтазам назорат қилиб борувчи, ҳар йили 100 га яқин биомаркерларни текширтирадиган 35 ёшли тадбиркор Конно Чристоу кутилмаганда оғир хасталикка чалинганини билди. Бу воқеа нафақат инсон иродаси, балки замонавий технологиялар, хусусан, сунъий интеллектнинг тиббий қарорлар қабул қилишдаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чристоу йиллар давомида Петер Аттиа ва Рҳонда Патрикк каби узоқ умр кўриш бўйича мутахассисларнинг протоколларига амал қилиб келган. У Whoop билагузуги ва Oura ринг каби гаджетлар ёрдамида уйқусини, оқсил истеъмолини ва сиркад ритмларини доимий кузатиб борган. 2025-йил бошида ўтказилган тиббий кўрик натижалари унинг соғлиғи аъло даражада эканини кўрсатган эди. Бироқ, оддий машғулотдан сўнг қўлидаги шиш уни шифокорга боришга мажбур қилди.

Дастлабки текширувлар томирларда қон ивишини (тромб) аниқлади, аммо операциядан олдинги чуқурроқ кўрик даҳшатли ҳақиқатни юзага чиқарди. Шифокорлар унинг тўши орқасида 11х11х8 сантиметр ўлчамдаги ўсимта борлигини аниқлашди. Биопсия натижалари бу Ходжкин бўлмаган лимфоманинг агрессив шакли эканини тасдиқлади. Ушбу касаллик ҳар 420 000 кишидан бирида учрайдиган камёб генетик мутация бўлиб, у турмуш тарзи ёки овқатланишга мутлақо боғлиқ эмас.

Тиббий тизим чекловлари ва технологик ечим

Ўсимта атиги уч ой ичида шаклланган ва яна уч ҳафтадан сўнг тўртинчи босқичга ўтиши мумкин эди. Чристоу ўзининг "бахтсизликдаги бахти" ҳақида гапирар экан, касаллик тасодифан топилганини таъкидлайди. Бироқ, ҳақиқий кураш даволаш усулини танлашда бошланди. Таниқли онколог унга кимётерапиянинг нисбатан енгилроқ усулини таклиф қилди, аммо тадбиркор бунга шубҳа билан қаради.

Чристоу анъанавий тиббиёт тизимининг чекловларини тушуниб етди ва ўз билимларини сунъий интеллект имкониятлари билан бирлаштиришга қарор қилди. У мавжуд барча тиббий маълумотларни, таҳлил натижаларини ва илмий мақолаларни таҳлил қилиш учун AI воситаларидан фойдаланди. Бу унга шифокорлар таклиф қилган усулнинг самарадорлигини мустақил равишда текшириш ва муқобил вариантларни излаш имконини берди.

Тадбиркорнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг замонавий шифохоналарда ҳам бемор ўз соғлиғи учун масъулиятни тўлиқ ўз зиммасига олиши керак. У иккинчи шифокор хулосасини олишга қарор қилди ва айнан AI ёрдамида тўпланган маълумотлар унга тўғри саволларни беришга ёрдам берди. Бу жараён даволаш режасини тубдан ўзгартиришга ва янада самаралироқ стратегия танлашга замин яратди.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологик ёндашув тобора долзарб бўлиб бормоқда. Маҳаллий беморлар кўпинча хорижий мутахассислар билан маслаҳатлашиш ёки мураккаб тиббий атамаларни тушунишда ChatGPT каби сунъий интеллект тизимларидан ёрдамчи восита сифатида фойдаланишни бошлашган. Албатта, AI шифокор ўрнини боса олмайди, бироқ у беморга ўз ҳолати ҳақида чуқурроқ маълумот олишга кўмаклашади.

Якунда, Конно Чристоу воқеаси шуни англатадики, соғлом турмуш тарзи кафолат эмас, балки тайёргарликдир. Унинг йиллар давомида тўплаган жисмоний захираси ва технологик саводхонлиги унга ҳаёт учун курашда энг кучли қурол бўлиб хизмат қилди. Бугунги кунда сунъий интеллект шунчаки қидирув тизими эмас, балки инсон ҳаётини сақлаб қолишда муҳим таҳлилий ҳамкорга айланиб бормоқда.

Сунъий IntelлектТиббиётТехнологияСаломатликСаратон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиБугун, 18:56Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди