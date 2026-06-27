Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаланди
Замонавий тиббиёт ва технологиялар ривожланган даврда ҳам инсон саломатлиги кутилмаган синовларга дуч келиши мумкин. Ўз саломатлигини мунтазам назорат қилиб борувчи, ҳар йили 100 га яқин биомаркерларни текширтирадиган 35 ёшли тадбиркор Конно Чристоу кутилмаганда оғир хасталикка чалинганини билди. Бу воқеа нафақат инсон иродаси, балки замонавий технологиялар, хусусан, сунъий интеллектнинг тиббий қарорлар қабул қилишдаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чристоу йиллар давомида Петер Аттиа ва Рҳонда Патрикк каби узоқ умр кўриш бўйича мутахассисларнинг протоколларига амал қилиб келган. У Whoop билагузуги ва Oura ринг каби гаджетлар ёрдамида уйқусини, оқсил истеъмолини ва сиркад ритмларини доимий кузатиб борган. 2025-йил бошида ўтказилган тиббий кўрик натижалари унинг соғлиғи аъло даражада эканини кўрсатган эди. Бироқ, оддий машғулотдан сўнг қўлидаги шиш уни шифокорга боришга мажбур қилди.
Дастлабки текширувлар томирларда қон ивишини (тромб) аниқлади, аммо операциядан олдинги чуқурроқ кўрик даҳшатли ҳақиқатни юзага чиқарди. Шифокорлар унинг тўши орқасида 11х11х8 сантиметр ўлчамдаги ўсимта борлигини аниқлашди. Биопсия натижалари бу Ходжкин бўлмаган лимфоманинг агрессив шакли эканини тасдиқлади. Ушбу касаллик ҳар 420 000 кишидан бирида учрайдиган камёб генетик мутация бўлиб, у турмуш тарзи ёки овқатланишга мутлақо боғлиқ эмас.
Тиббий тизим чекловлари ва технологик ечимЎсимта атиги уч ой ичида шаклланган ва яна уч ҳафтадан сўнг тўртинчи босқичга ўтиши мумкин эди. Чристоу ўзининг "бахтсизликдаги бахти" ҳақида гапирар экан, касаллик тасодифан топилганини таъкидлайди. Бироқ, ҳақиқий кураш даволаш усулини танлашда бошланди. Таниқли онколог унга кимётерапиянинг нисбатан енгилроқ усулини таклиф қилди, аммо тадбиркор бунга шубҳа билан қаради.
Чристоу анъанавий тиббиёт тизимининг чекловларини тушуниб етди ва ўз билимларини сунъий интеллект имкониятлари билан бирлаштиришга қарор қилди. У мавжуд барча тиббий маълумотларни, таҳлил натижаларини ва илмий мақолаларни таҳлил қилиш учун AI воситаларидан фойдаланди. Бу унга шифокорлар таклиф қилган усулнинг самарадорлигини мустақил равишда текшириш ва муқобил вариантларни излаш имконини берди.
Тадбиркорнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг замонавий шифохоналарда ҳам бемор ўз соғлиғи учун масъулиятни тўлиқ ўз зиммасига олиши керак. У иккинчи шифокор хулосасини олишга қарор қилди ва айнан AI ёрдамида тўпланган маълумотлар унга тўғри саволларни беришга ёрдам берди. Бу жараён даволаш режасини тубдан ўзгартиришга ва янада самаралироқ стратегия танлашга замин яратди.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологик ёндашув тобора долзарб бўлиб бормоқда. Маҳаллий беморлар кўпинча хорижий мутахассислар билан маслаҳатлашиш ёки мураккаб тиббий атамаларни тушунишда ChatGPT каби сунъий интеллект тизимларидан ёрдамчи восита сифатида фойдаланишни бошлашган. Албатта, AI шифокор ўрнини боса олмайди, бироқ у беморга ўз ҳолати ҳақида чуқурроқ маълумот олишга кўмаклашади.
Якунда, Конно Чристоу воқеаси шуни англатадики, соғлом турмуш тарзи кафолат эмас, балки тайёргарликдир. Унинг йиллар давомида тўплаган жисмоний захираси ва технологик саводхонлиги унга ҳаёт учун курашда энг кучли қурол бўлиб хизмат қилди. Бугунги кунда сунъий интеллект шунчаки қидирув тизими эмас, балки инсон ҳаётини сақлаб қолишда муҳим таҳлилий ҳамкорга айланиб бормоқда.
…