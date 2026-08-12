НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очди
НЕК корпорацияси штатида бирорта ҳам тирик ходим бўлмаган, буткул сунъий интеллектга таянувчи янги бўлимни ишга туширди. Бўлимда 17 та сунъий интеллект агенти фаолият юритиб, савдо ҳажмини таҳлил қилиш ва бизнес жараёнларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар тайёрлайди. 1-августдан синов тариқасида ишлаётган рақамли ходимлар ҳисобот ва аналитик ҳисоб-китобларни тайёрлаш вақтини етти баробарга қисқартирган.
Япониянинг машҳур электроника ва телекоммуникация ускуналари ишлаб чиқарувчиси НEК корпорацияси буткул сунъий интеллектга таянувчи, штатида бирорта ҳам тирик ходим бўлмаган янги бўлим ишга туширилганини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур инновацион ташаббус бизнес жараёнларини автоматлаштириш ҳамда самарадорликни ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ташкил этилган сунъий интеллект бўлими компаниянинг умумий тузилмасига киритилиб, кадрлар бўлими ва юридик департаментлар қаторидан жой олди. Унинг асосий вазифаси савдо ҳажмини чуқур таҳлил қилиш ҳамда бизнес жараёнларини янада самарали ташкил этиш юзасидан тезкор тавсияномалар тайёрлашдан иборат.
Тўққиз даражали иерархия ва рақамли ходимларНEК маълумотларига кўра, ҳозирги кунда ушбу бўлимда жами 17 та сунъий интеллект агенти «фаолият юритмоқда». Уларнинг ҳар бири ўзига хос вазифаларга эга бўлиб, тузилма тўрт даражали аниқ иерархия асосида қурилган. Хусусан, рақамли ходимлар орасида бўлим раҳбари, директорлар кенгаши аъзолари, менежерлар ва оддий ижрочилар мавжуд.
Мазкур ўзига хос бўлим жорий йилнинг 1-август санасидан бошлаб синов тариқасида ишга туширилган эди. Ўтган қисқа давр мобайнида рақамли ходимлар ўзларининг юқори самарадорлигини кўрсатиб, ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда аналитик ҳисоб-китобларни амалга ошириш вақтини нақ етти баробарга қисқартиришга муваффақ бўлишди.
Инсонлар назорати ва келажакдаги режаларШунга қарамай, япон корпорацияси вакиллари сунъий интеллект агентларининг барча ҳаракатлари қатъий инсон назорати остида эканини ва якуний қарорлар барибир мутахассисларнинг ўзида қолишини алоҳида таъкидладилар. НEК баёнотида сунъий интеллект тирик ходимларни тўлиқ алмаштириш учун эмас, балки инсонларнинг имкониятларини кенгайтириш ва уларнинг салоҳиятини янада яхшилаш мақсадида жорий этилаётгани қайд этилган.
Келгусида сунъий интеллект кундалик турли анъанавий ва зерикарли вазифаларнинг асосий қисмини ўз зиммасига олиши кутилмоқда. Бу эса ходимларга янада мураккаб, ностандарт ва ижодий вазифаларга эътибор қаратиш имконини беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологияларнинг жорий этилиши Японияда айниқса долзарб аҳамиятга эга. Мамлакатда аҳолининг қариши натижасида йиллар давомида ишчи кучи ҳажми қисқариб бораётгани шароитида сунъий интеллект иқтисодий барқарорликни таъминлашда муҳим ечимга айланиши мумкин.
…