НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очди

·21·Техно
НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очди
Қисқача

НЕК корпорацияси штатида бирорта ҳам тирик ходим бўлмаган, буткул сунъий интеллектга таянувчи янги бўлимни ишга туширди. Бўлимда 17 та сунъий интеллект агенти фаолият юритиб, савдо ҳажмини таҳлил қилиш ва бизнес жараёнларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар тайёрлайди. 1-августдан синов тариқасида ишлаётган рақамли ходимлар ҳисобот ва аналитик ҳисоб-китобларни тайёрлаш вақтини етти баробарга қисқартирган.

Япониянинг машҳур электроника ва телекоммуникация ускуналари ишлаб чиқарувчиси НEК корпорацияси буткул сунъий интеллектга таянувчи, штатида бирорта ҳам тирик ходим бўлмаган янги бўлим ишга туширилганини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур инновацион ташаббус бизнес жараёнларини автоматлаштириш ҳамда самарадорликни ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ташкил этилган сунъий интеллект бўлими компаниянинг умумий тузилмасига киритилиб, кадрлар бўлими ва юридик департаментлар қаторидан жой олди. Унинг асосий вазифаси савдо ҳажмини чуқур таҳлил қилиш ҳамда бизнес жараёнларини янада самарали ташкил этиш юзасидан тезкор тавсияномалар тайёрлашдан иборат.

Тўққиз даражали иерархия ва рақамли ходимлар

НEК маълумотларига кўра, ҳозирги кунда ушбу бўлимда жами 17 та сунъий интеллект агенти «фаолият юритмоқда». Уларнинг ҳар бири ўзига хос вазифаларга эга бўлиб, тузилма тўрт даражали аниқ иерархия асосида қурилган. Хусусан, рақамли ходимлар орасида бўлим раҳбари, директорлар кенгаши аъзолари, менежерлар ва оддий ижрочилар мавжуд.

Мазкур ўзига хос бўлим жорий йилнинг 1-август санасидан бошлаб синов тариқасида ишга туширилган эди. Ўтган қисқа давр мобайнида рақамли ходимлар ўзларининг юқори самарадорлигини кўрсатиб, ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда аналитик ҳисоб-китобларни амалга ошириш вақтини нақ етти баробарга қисқартиришга муваффақ бўлишди.

Инсонлар назорати ва келажакдаги режалар

Шунга қарамай, япон корпорацияси вакиллари сунъий интеллект агентларининг барча ҳаракатлари қатъий инсон назорати остида эканини ва якуний қарорлар барибир мутахассисларнинг ўзида қолишини алоҳида таъкидладилар. НEК баёнотида сунъий интеллект тирик ходимларни тўлиқ алмаштириш учун эмас, балки инсонларнинг имкониятларини кенгайтириш ва уларнинг салоҳиятини янада яхшилаш мақсадида жорий этилаётгани қайд этилган.

Келгусида сунъий интеллект кундалик турли анъанавий ва зерикарли вазифаларнинг асосий қисмини ўз зиммасига олиши кутилмоқда. Бу эса ходимларга янада мураккаб, ностандарт ва ижодий вазифаларга эътибор қаратиш имконини беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологияларнинг жорий этилиши Японияда айниқса долзарб аҳамиятга эга. Мамлакатда аҳолининг қариши натижасида йиллар давомида ишчи кучи ҳажми қисқариб бораётгани шароитида сунъий интеллект иқтисодий барқарорликни таъминлашда муҳим ечимга айланиши мумкин.

Сунъий интеллектНEКТехнологияларЯпонияБизнес автоматлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиFBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиБугун, 00:53OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди