АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошди

·23·Техно
АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошди
Қисқача

АҚШ бозорида NVIDIA GeForce RTX 50 авлодига мансуб айрим видеоасбоблар нархи сўнгги ойларда деярли 40 фоизга ошди. GeForce RTX 5070 нархи сўнгги икки ойда 36 фоизга кўтарилиб, ўртача 900 АҚШ долларини ташкил этди, ҳолбуки унинг тавсия этилган бошланғич нархи 550 доллар бўлган. Бу амалдаги нарх тавсия этилган қийматдан 64 фоизга ёки қарийб 350 долларга қимматроқ эканини англатади.

АҚШ бозорида NVIDIA GeForce RTX 50 авлодига мансуб видеоасбоблар нархи сезиларли даражада қимматлашди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги ойларда айрим моделлар қиймати деярли 40 фоизга ошиб, харидорларга қаттиқ таъсир кўрсатмоқда ва технология бозорида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, нархлар ўсиши сўнгги икки ой мобайнида янада тезлашган. Авваллари барқарорроқ турган ёки унчалик қимматлашмаган графика карталари ҳам эндиликда ўз қийматини сезиларли даражада йўқотиб, юқори нархларда сотила бошлади.

GeForce RTX 5070 нархининг кескин сакраши

Қайд этилишича, энг кўп эътиборни тортаётган моделлардан бири бу ўртача даражадаги GeForce RTX 5070 бўлди. Мазкур графика картасининг нархи ҳозирги кунда ўртача 900 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич сўнгги икки ой ичида 36 фоизлик ўсишни кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу видеоасбобнинг ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган тавсия этилган бошланғич нархи атиги 550 долларни ташкил этган эди. Амалдаги нарх эса тавсия этилган қийматдан на 64 фоизга ёки қарийб 350 долларга қиммат эканини англатади. Таққослаш учун, 1000 долларлик нарх дастлаб RTX 5070 Ти модели учун мўлжалланган эди.

Бошқа моделлар ва Европа бозоридаги вазият

Шунингдек, бозор динамикасида GeForce RTX 5060 Ти 16GB модели ҳам навбатдаги нарх сакрашини бошдан кечиргани сезилди. Бундан ташқари, янада ҳамёнбоп ҳисобланган RTX 5060 ва RTX 5060 Ти 8GB каби кичикроқ моделлар ҳам ўз қийматини ошириб, фойдаланувчилар учун қимматроққа тушмоқда.

АҚШ бозоридаги бу кескин ҳолатдан фарқли ўлароқ, Европа мамлакатларида нархлар бироз бошқача ҳаракат қилмоқда. Европада ҳам нархлар юқорига қараб ўзгарган бўлса-да, АҚШдаги каби ўта танқидий ва кескин сакрашлар кузатилмади. Жумладан, ўша машҳур GeForce RTX 5070 картаси Европа ҳудудида солиқлар ва қўшимча тўловларни ҳисобга олган ҳолда ҳозирда тахминан 700 евро атрофида сотилмоқда.

NVIDIAGeForce RTX 5070ВидеоасбобларТехнологияларIT Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиFBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиБугун, 00:53OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди