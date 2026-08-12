АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошди
АҚШ бозорида NVIDIA GeForce RTX 50 авлодига мансуб айрим видеоасбоблар нархи сўнгги ойларда деярли 40 фоизга ошди. GeForce RTX 5070 нархи сўнгги икки ойда 36 фоизга кўтарилиб, ўртача 900 АҚШ долларини ташкил этди, ҳолбуки унинг тавсия этилган бошланғич нархи 550 доллар бўлган. Бу амалдаги нарх тавсия этилган қийматдан 64 фоизга ёки қарийб 350 долларга қимматроқ эканини англатади.
АҚШ бозорида NVIDIA GeForce RTX 50 авлодига мансуб видеоасбоблар нархи сезиларли даражада қимматлашди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги ойларда айрим моделлар қиймати деярли 40 фоизга ошиб, харидорларга қаттиқ таъсир кўрсатмоқда ва технология бозорида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, нархлар ўсиши сўнгги икки ой мобайнида янада тезлашган. Авваллари барқарорроқ турган ёки унчалик қимматлашмаган графика карталари ҳам эндиликда ўз қийматини сезиларли даражада йўқотиб, юқори нархларда сотила бошлади.
GeForce RTX 5070 нархининг кескин сакрашиҚайд этилишича, энг кўп эътиборни тортаётган моделлардан бири бу ўртача даражадаги GeForce RTX 5070 бўлди. Мазкур графика картасининг нархи ҳозирги кунда ўртача 900 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич сўнгги икки ой ичида 36 фоизлик ўсишни кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу видеоасбобнинг ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган тавсия этилган бошланғич нархи атиги 550 долларни ташкил этган эди. Амалдаги нарх эса тавсия этилган қийматдан на 64 фоизга ёки қарийб 350 долларга қиммат эканини англатади. Таққослаш учун, 1000 долларлик нарх дастлаб RTX 5070 Ти модели учун мўлжалланган эди.
Бошқа моделлар ва Европа бозоридаги вазиятШунингдек, бозор динамикасида GeForce RTX 5060 Ти 16GB модели ҳам навбатдаги нарх сакрашини бошдан кечиргани сезилди. Бундан ташқари, янада ҳамёнбоп ҳисобланган RTX 5060 ва RTX 5060 Ти 8GB каби кичикроқ моделлар ҳам ўз қийматини ошириб, фойдаланувчилар учун қимматроққа тушмоқда.
АҚШ бозоридаги бу кескин ҳолатдан фарқли ўлароқ, Европа мамлакатларида нархлар бироз бошқача ҳаракат қилмоқда. Европада ҳам нархлар юқорига қараб ўзгарган бўлса-да, АҚШдаги каби ўта танқидий ва кескин сакрашлар кузатилмади. Жумладан, ўша машҳур GeForce RTX 5070 картаси Европа ҳудудида солиқлар ва қўшимча тўловларни ҳисобга олган ҳолда ҳозирда тахминан 700 евро атрофида сотилмоқда.
…