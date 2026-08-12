Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқда
Ламине Ямал 19 ёшини Каталониядаги Виланова дел Валлес ҳудудида қарийб 100 нафар меҳмон иштирокидаги тантана билан нишонлади. У ёзги таътилининг асосий қисмини Колумбияда ўтказиб, халқаро майдондаги вазифаларини якунлагач, Барселона сафига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Футболчи чоршанба куни Сиутат Еспортива Жоан Гампер базасида Ханси Флик бошчилигидаги жамоа билан мавсумолди машғулотларини бошлаши режалаштирилган.
Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал ёзги таътилни шовқинли байрам ва ўзига хос тантаналар билан якунлади. Яқинда жаҳон чемпионати ғолиби бўлган ёш ҳужумчи Каталонияда ўзининг 19 ёшга тўлганини нишонлаб, сўнгра Ханси Флик бошчилигидаги жамоа ихтиёрига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Эл Эспанёл нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган йиллар давомида мислсиз муваффақиятларга эришган Ямал учун бу ёз ҳақиқий тушдагиидек ўтди. У Европа чемпионлигидан сўнг Испания сафида 2026-йилги жаҳон чемпионати бош совринини ҳам боши узра кўтарди. Халқаро майдонлардаги зафарли юришлардан кейин футболчига мавсумолди ҳордиқ чиқариш учун қисқа муддатли таътил берилганди.
Таътилининг асосий қисмини Колумбияда ўтказган истеъдодли қанот ҳужумчиси маҳаллий мухлислар билан мулоқотда бўлиб, қуёш нурларидан баҳрамандланди. Бироқ футболчининг туғилган куни Шимолий Америкадаги мундиал ҳал қилувчи паллаига кирган вақтга тўғри келгани сабабли, у ўзининг 19 ёшини Каталонияга қайтгачгина кенгроқ нишонлашга муваффақ бўлди.
Виланова дел Валлесдаги дабдабали зиёфатЭл Эспанёл маълумотига кўра, байрам тадбири Виланова дел Валлес ҳудудидаги ҳашаматли Мас де Сант Ллеи қишлоқ уйида бўлиб ўтди. Одатда эксклюзив тўйлар ва ёпиқ корпоратив тадбирлар учун мўлжалланган бу маскан Барселона футболчисига ўзининг энг яқин дўстлари ва сафдошлари билан хотиржам ҳордиқ чиқариш имконини берди.
Мазкур кечага қарийб 100 нафар меҳмон таклиф этилди. Қизиғи шундаки, бу ўтган йили 200 дан ортиқ иштирокчи қатнашган ва "гангстер" услубида ўтган 18 ёшли юбилейга нисбатан анча вазминроқ ва ёпиқроқ форматда ташкил этилди. Шунга қарамай, йиғинда Ямалнинг Барселонадаги бир нечта жамоадошлари ҳозир бўлиб, унинг сўнгги ютуқларини биргаликда нишонлашди.
Мавсумолди машғулотларига қайтишХалқаро майдондаги вазифаларини якунлаган Ламине Ямал энди клуб сафига қўшилишга тайёрланмоқда. У чоршанба куни Сиутат Эспортива Жоан Гампер базасида бўлиб ўтадиган машғулотларга киришиши режалаштирилган.
Америкадаги мундиал финалида Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушган ёш футболчи мавсумолди таътили узайтирилган сўнгги гуруҳ футболчилари қаторида эди. Эндиликда у Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ихтиёрида ички чемпионат ва Чемпионлар лигаси ўйинларига тайёргарликни бошлайди.
…