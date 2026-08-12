Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқда

·44·Спорт
Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқда
Қисқача

Ламине Ямал 19 ёшини Каталониядаги Виланова дел Валлес ҳудудида қарийб 100 нафар меҳмон иштирокидаги тантана билан нишонлади. У ёзги таътилининг асосий қисмини Колумбияда ўтказиб, халқаро майдондаги вазифаларини якунлагач, Барселона сафига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Футболчи чоршанба куни Сиутат Еспортива Жоан Гампер базасида Ханси Флик бошчилигидаги жамоа билан мавсумолди машғулотларини бошлаши режалаштирилган.

Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал ёзги таътилни шовқинли байрам ва ўзига хос тантаналар билан якунлади. Яқинда жаҳон чемпионати ғолиби бўлган ёш ҳужумчи Каталонияда ўзининг 19 ёшга тўлганини нишонлаб, сўнгра Ханси Флик бошчилигидаги жамоа ихтиёрига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Эл Эспанёл нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган йиллар давомида мислсиз муваффақиятларга эришган Ямал учун бу ёз ҳақиқий тушдагиидек ўтди. У Европа чемпионлигидан сўнг Испания сафида 2026-йилги жаҳон чемпионати бош совринини ҳам боши узра кўтарди. Халқаро майдонлардаги зафарли юришлардан кейин футболчига мавсумолди ҳордиқ чиқариш учун қисқа муддатли таътил берилганди.

Таътилининг асосий қисмини Колумбияда ўтказган истеъдодли қанот ҳужумчиси маҳаллий мухлислар билан мулоқотда бўлиб, қуёш нурларидан баҳрамандланди. Бироқ футболчининг туғилган куни Шимолий Америкадаги мундиал ҳал қилувчи паллаига кирган вақтга тўғри келгани сабабли, у ўзининг 19 ёшини Каталонияга қайтгачгина кенгроқ нишонлашга муваффақ бўлди.

Виланова дел Валлесдаги дабдабали зиёфат

Эл Эспанёл маълумотига кўра, байрам тадбири Виланова дел Валлес ҳудудидаги ҳашаматли Мас де Сант Ллеи қишлоқ уйида бўлиб ўтди. Одатда эксклюзив тўйлар ва ёпиқ корпоратив тадбирлар учун мўлжалланган бу маскан Барселона футболчисига ўзининг энг яқин дўстлари ва сафдошлари билан хотиржам ҳордиқ чиқариш имконини берди.

Мазкур кечага қарийб 100 нафар меҳмон таклиф этилди. Қизиғи шундаки, бу ўтган йили 200 дан ортиқ иштирокчи қатнашган ва "гангстер" услубида ўтган 18 ёшли юбилейга нисбатан анча вазминроқ ва ёпиқроқ форматда ташкил этилди. Шунга қарамай, йиғинда Ямалнинг Барселонадаги бир нечта жамоадошлари ҳозир бўлиб, унинг сўнгги ютуқларини биргаликда нишонлашди.

Мавсумолди машғулотларига қайтиш

Халқаро майдондаги вазифаларини якунлаган Ламине Ямал энди клуб сафига қўшилишга тайёрланмоқда. У чоршанба куни Сиутат Эспортива Жоан Гампер базасида бўлиб ўтадиган машғулотларга киришиши режалаштирилган.

Америкадаги мундиал финалида Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушган ёш футболчи мавсумолди таътили узайтирилган сўнгги гуруҳ футболчилари қаторида эди. Эндиликда у Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ихтиёрида ички чемпионат ва Чемпионлар лигаси ўйинларига тайёргарликни бошлайди.

Ламине ЯмалБарселонаИспанияХанси ФликФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди