Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юборди

·29·Техно
Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юборди
Қисқача

Uber автоном етказиб бериш роботларини ишлаб чиқарувчи Серве Роботикс компаниясидаги бутун улушини сотиб юборди. Uber 2025-йил давомида улушини босқичма-босқич қисқартирган, якуний сотув эса Серве Роботикс учун кутилмаган бўлган.

Uber технология компанияси ўзининг автоном етказиб бериш роботларини ишлаб чиқарувчи Серве Роботикс компаниясидаги бутун улушини сотиб юборди. Bloomberg нашри эътибор қаратган расмий молиявий ҳужжатларга асосланиб ixbt.com хабар қилишича, ушбу қадам томонлар ўртасидаги узоқ йиллик ҳамкорликка нуқта қўйиши ва бизнес ёндашувларидаги фарқлар кучайганидан далолат бериши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Uber'нинг Серве Роботикс компаниясидан чиқиб кетиш жараёни бир йилдан бери давом этиб келаётган эди. Регулятор ҳужжатлари 2025-йил давомида ушбу йирик такси ва етказиб бериш хизмати ўз улушини босқичма-босқич қисқартириб борганини кўрсатади. Шунга қарамай, сўнгги якуний сотув робототехника стартапи учун кутилмаган ҳолат бўлди ва бу ҳақда улар фақат расмий ошкор этилгандагина хабар топган.

Ҳамкорлик тарихидан тортиб йўлларнинг айро тушишигача

Серве Роботикс ўз вақтида Постматес шўъба корхонаси бўлган Постматес Х базасида ташкил этилган эди. Uber 2020-йилда Постматесни 2,65 миллиард долларга сотиб олгач, орадан бир йил ўтиб ушбу робототехника бўлинмаси алоҳида мустақил компания сифатида ажралиб чиққан. Дастлабки босқичда Uber нафақат ушбу стартапни қўллаб-қувватлади, балки 2022-йилда унинг йўлакларда ҳаракатланувчи етказиб бериш роботлари бўйича стратегик шартнома ҳам имзолади.

Томонлар ўзаро ҳамкорликни янада кенгайтириб, 2023-йилнинг май ойида АҚШнинг бир нечта бозорларида Uber иловаси орқали 2000 тагача Серве роботларини ишга туширишни режалаштирган эди. Бироқ вақт ўтиши билан иккала компания бизнес юритиш ва ривожланиш стратегиясида бир-биридан узоқлаша бошлади.

Молиявий кўрсаткичлар ва келишмовчиликлар

Серве Роботикс асосчиси ва бош директори Али Кашани компаниянинг иккинчи чорак якунларига бағишланган йиғилишида бу борадаги тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, 2022-йилнинг биринчи чорагидан бошлаб жорий йилнинг бошигача Uber орқали амалга оширилган етказиб бериш ҳажми кетма-кет 17 чорак давомида ўсиб борган. Бироқ иккинчи чоракда роботлардан фойдаланиш даражаси кутилганидан паст бўлгани сабабли ушбу ижобий тенденция илк бор ортга кетди.

Кашани икки компания ўртасида умумий автоном паркни кенгайтириш, жумладан, флотни мувофиқлаштириш ва савдогарларни интеграция қилиш каби операцион моделларда турлича қарашлар мавжудлигини таъкидлади. Шу билан бирга, бошқа озиқ-овқат етказиб бериш ҳамкори билан ишлаш ҳажми бир чоракнинг ўзида деярли 50 фоизга ўсгани қайд этилди.

Мазкур келишмовчиликлар ва бизнес йўналишларидаги тафовутлар фонида Серве Роботикс 2027-йил бошида амал қилиш муддати тугайдиган Uber билан ҳамкорлик шартномасини узайтиришни режалаштирмаяпти. Uber эса ҳозирча мазкур вазият юзасидан ўз расмий изоҳини тақдим этгани йўқ.

UberСерве РоботиксТехнологияРобототехникаБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиFBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиБугун, 00:53OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди