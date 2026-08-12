Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгилади

·34·Дунё
Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгилади
Қисқача

2026 йил июл ойида глобал океан юзасининг ўртача ҳарорати 20,96 даражага етиб, кузатувлар тарихидаги ушбу ой учун энг юқори кўрсаткични қайд этди. Шу билан бирга, 2026 йил июли дунё миқёсида кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ июл бўлди, биринчи рекорд эса 2023 йил июлига тегишли.

2026 йил июль ойида глобал океан юзасининг ўртача ҳарорати кузатувлар тарихидаги ушбу ой учун энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳақда Европа Ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари маркази ҳузуридаги “Коперник” иқлим ўзгариши хизмати (C3S) маълум қилди.

Ҳисоботга кўра, 2026 йил июльи дунё миқёсида кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ июль бўлган. Биринчи ўриндаги рекорд эса 2023 йил июльига тегишли. Ўтган ойда қуруқлик юзасининг глобал ўртача ҳарорати 16,9 даражани ташкил этиб, 1991–2020 йиллардаги июль ўртачасидан 0,67 даражага юқори бўлган.

Европада ҳам аномал иссиқлик кузатилган. Қитъадаги қуруқлик юзасининг ўртача ҳарорати 20,49 даражага етган. Айниқса, Ғарбий Европада иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кучайиб, Испания ҳамда Францияда йирик ўрмон ёнғинлари юзага келган.

Океан юзасининг ўртача ҳарорати эса 20,96 даражани ташкил этиб, 2023 йилда қайд этилган аввалги рекорддан ҳам ошган. Мутахассислар яқин ойларда Эл-Нино ҳодисаси глобал океан ҳароратига таъсирини янада кучайтириши мумкинлигини кутмоқда.

КоперникусЕвропаИспанияФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаҚозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаКеча, 23:38Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиКеча, 23:0035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиКеча, 22:44Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиКеча, 22:38Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиКеча, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди