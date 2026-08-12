Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгилади
2026 йил июл ойида глобал океан юзасининг ўртача ҳарорати 20,96 даражага етиб, кузатувлар тарихидаги ушбу ой учун энг юқори кўрсаткични қайд этди. Шу билан бирга, 2026 йил июли дунё миқёсида кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ июл бўлди, биринчи рекорд эса 2023 йил июлига тегишли.
2026 йил июль ойида глобал океан юзасининг ўртача ҳарорати кузатувлар тарихидаги ушбу ой учун энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳақда Европа Ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари маркази ҳузуридаги “Коперник” иқлим ўзгариши хизмати (C3S) маълум қилди.
Ҳисоботга кўра, 2026 йил июльи дунё миқёсида кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ июль бўлган. Биринчи ўриндаги рекорд эса 2023 йил июльига тегишли. Ўтган ойда қуруқлик юзасининг глобал ўртача ҳарорати 16,9 даражани ташкил этиб, 1991–2020 йиллардаги июль ўртачасидан 0,67 даражага юқори бўлган.
Европада ҳам аномал иссиқлик кузатилган. Қитъадаги қуруқлик юзасининг ўртача ҳарорати 20,49 даражага етган. Айниқса, Ғарбий Европада иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кучайиб, Испания ҳамда Францияда йирик ўрмон ёнғинлари юзага келган.
Океан юзасининг ўртача ҳарорати эса 20,96 даражани ташкил этиб, 2023 йилда қайд этилган аввалги рекорддан ҳам ошган. Мутахассислар яқин ойларда Эл-Нино ҳодисаси глобал океан ҳароратига таъсирини янада кучайтириши мумкинлигини кутмоқда.
…