Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда

·22·Спорт
Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда
Қисқача

Туркиянинг «Бешиктош» клуби «Ювентус» яримҳимоячиси Фабио Миретти бўйича расмий сўров юбориб, унинг трансфер шартлари билан қизиқди. «Ювентус» футболчини ижарага беришга қарши ва фақат тўғридан-тўғри сотиш шарти асосида музокара олиб боришга тайёр. 2003-йилда туғилган Фабио Миреттининг Турин клуби билан шартномаси 2028-йилгача амал қилади, трансфер қиймати эса тахминан 15 миллион еврога баҳоланмоқда.

Туркиянинг «Бешиктош» клуби Туриннинг Ювентус жамоаси яримҳимоячиси Фабио Миреттини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. GOAL.com нашри ва туркиялик журналист Бурак Ўздемир тарқатган маълумотларга кўра, Истанбул клуби раҳбарияти футболчи бўйича расмий сўров юборган ва унинг трансфер шартлари билан қизиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда «Бешиктош» фаол трансфер сиёсатини олиб бормоқда. Хусусан, клуб аввалроқ Ювентус билан ҳужумчи Душан Влахович трансферини муваффақиятли якунлаган эди. Сербиялик футболчининг туринликлар билан амалдаги шартномаси 30-июн куни якунига етган бўлиб, у Истанбулга трансфер масаласини тўлиқ ҳал қилиш учун келиши кутилмоқда.

Трансфер шартлари ва молиявий талаблар

Туркия матбуотининг хабар беришича, «Бешиктош» раҳбарияти ҳужумчи билан чекланиб қолмасдан, Ювентуснинг бошқа бир вакили — 2003-йилда туғилган иқтидорли яримҳимоячи Фабио Миреттига ҳам эътибор қаратган. Жамоа бош мураббийи Венсансо Италиано футболчининг имкониятларини яхши билиши ва унинг ўйин сифатларини юқори баҳолаши ушбу қизиқишни янада кучайтирган асосий омиллардан бири бўлмоқда.

Ўз навбатида, Ювентус раҳбарияти ҳам яримҳимоячини қўйиб юборишга қарши эмас. Бироқ Турин клуби фақатгина аниқ ва қатъий шартлар асосида музокара олиб боришга тайёр. Манбаларга кўра, «Кекса синьора» футболчини ижарага беришни истамаяпти ва уни фақат тўғридан-тўғри, тўлиқ сотиш шарти билангина қўйиб юборишни кўриб чиқмоқда.

Келажакдаги режалар

Фабио Миреттининг Ювентус билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Мутахассислар ва клуб вакиллари ёш яримҳимоячининг трансфер қийматини тахминан 15 миллион евро атрофида баҳоламоқда. «Бешиктош» раҳбарияти ушбу молиявий талабларни ўрганиб чиқиб, яқин вақт ичида якуний қарорга келиши кутилмоқда.

Мазкур трансфернинг амалга ошиши нафақат Истанбул клубининг марказдаги чизиғини кучайтиради, балки ёш футболчи учун ҳам фаолиятида янги босқич очиши мумкин. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва яқин кунларда вазиятга ойдинлик киритилиши кутилмоқда.

БешиктошЮвентусФабио МиреттиДушан ВлаховичТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди