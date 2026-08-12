Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда
Туркиянинг «Бешиктош» клуби «Ювентус» яримҳимоячиси Фабио Миретти бўйича расмий сўров юбориб, унинг трансфер шартлари билан қизиқди. «Ювентус» футболчини ижарага беришга қарши ва фақат тўғридан-тўғри сотиш шарти асосида музокара олиб боришга тайёр. 2003-йилда туғилган Фабио Миреттининг Турин клуби билан шартномаси 2028-йилгача амал қилади, трансфер қиймати эса тахминан 15 миллион еврога баҳоланмоқда.
Туркиянинг «Бешиктош» клуби Туриннинг Ювентус жамоаси яримҳимоячиси Фабио Миреттини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. GOAL.com нашри ва туркиялик журналист Бурак Ўздемир тарқатган маълумотларга кўра, Истанбул клуби раҳбарияти футболчи бўйича расмий сўров юборган ва унинг трансфер шартлари билан қизиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда «Бешиктош» фаол трансфер сиёсатини олиб бормоқда. Хусусан, клуб аввалроқ Ювентус билан ҳужумчи Душан Влахович трансферини муваффақиятли якунлаган эди. Сербиялик футболчининг туринликлар билан амалдаги шартномаси 30-июн куни якунига етган бўлиб, у Истанбулга трансфер масаласини тўлиқ ҳал қилиш учун келиши кутилмоқда.
Трансфер шартлари ва молиявий талабларТуркия матбуотининг хабар беришича, «Бешиктош» раҳбарияти ҳужумчи билан чекланиб қолмасдан, Ювентуснинг бошқа бир вакили — 2003-йилда туғилган иқтидорли яримҳимоячи Фабио Миреттига ҳам эътибор қаратган. Жамоа бош мураббийи Венсансо Италиано футболчининг имкониятларини яхши билиши ва унинг ўйин сифатларини юқори баҳолаши ушбу қизиқишни янада кучайтирган асосий омиллардан бири бўлмоқда.
Ўз навбатида, Ювентус раҳбарияти ҳам яримҳимоячини қўйиб юборишга қарши эмас. Бироқ Турин клуби фақатгина аниқ ва қатъий шартлар асосида музокара олиб боришга тайёр. Манбаларга кўра, «Кекса синьора» футболчини ижарага беришни истамаяпти ва уни фақат тўғридан-тўғри, тўлиқ сотиш шарти билангина қўйиб юборишни кўриб чиқмоқда.
Келажакдаги режаларФабио Миреттининг Ювентус билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Мутахассислар ва клуб вакиллари ёш яримҳимоячининг трансфер қийматини тахминан 15 миллион евро атрофида баҳоламоқда. «Бешиктош» раҳбарияти ушбу молиявий талабларни ўрганиб чиқиб, яқин вақт ичида якуний қарорга келиши кутилмоқда.
Мазкур трансфернинг амалга ошиши нафақат Истанбул клубининг марказдаги чизиғини кучайтиради, балки ёш футболчи учун ҳам фаолиятида янги босқич очиши мумкин. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва яқин кунларда вазиятга ойдинлик киритилиши кутилмоқда.
…