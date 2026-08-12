Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтди

·0·Спорт
Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтди

Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг клубдаги келажаги мавҳумлигича қолаётган бир пайтда, футболчи бош мураббий Диего Симеоне билан юзма-юз учрашув ўтказди. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган паллада юзага келган ушбу мулоқот жамоадаги вазиятни ойдинлаштиришга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Серро дел Эспино спорт мажмуасида бўлиб ўтган суҳбат жиддий, аммо вазмин руҳда ўтган. Жулиан Алварес машғулотлар бошланишидан олдин қароргоҳга эрта келиб, бош мураббий билан тўғридан-тўғри гаплашиб олишни истаган. Ҳужумчи аввалроқ жамоадан кетиш истаги борлигини очиқ эълон қилган эди.

Клубнинг қатъий позицияси ва трансфер чекловлари

Футболчи ўзининг шахсий амбициялари ва янги чақирувлар ҳақида ўйлаётган бир пайтда, Диего Симеоне клуб раҳбарлигининг қаттиққўл қарорини тўла қўллаб-қувватлашини билдирди. Симеоне аввалроқ Сеулдаги мавсумолди турнеси чоғида ҳам бу борадаги вазият жуда аниқлигини таъкидлаб ўтганди. Клуб ижрочи директори Мигель Анхел Хил Марин раҳбариятнинг расмий позициясини аввалроқ маълум қилган эди.

Goal.com хабар беришича, Барселона, Арсенал ва PSJ каби гранд жамоалар аргентиналик ҳужумчига қизиқиш билдираётганига қарамай, Атлетико Мадрид раҳбарияти уни рақиб клубларга сотиш ниятида эмас. Айниқса, футболчининг асосий афзаллиги Испания ичидаги бевосита рақобатчига ўтмаслик тамойили устувор аҳамият касб этмоқда.

Таркибдаги муаммолар ва келажак режалари

2024-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафидан катта маблағ эвазига келиб қўшилган ва шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган ҳужумчи ҳали Мадрид клуби сафида соврин ютгани йўқ. Шунга қарамай, мураббийлар штаби уни келгуси мавсум учун тузилган спорт лойиҳасининг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.

Вазиятни янада мураккаблаштирувчи омиллардан бири — жамоанинг бошқа ҳужумчиси Александер Сёрлотнинг жароҳат олиб, лазаретга тушиб қолганидир. Бу эса Симеонега ҳужум чизиғида қўшимча муаммоларни туғдирмоқда ва клубнинг Жулиан Алваресни сақлаб қолиш борасидаги қатъиятини янада оширмоқда.

Жулиан АлваресДиего СимеонеАтлетико МадридЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди