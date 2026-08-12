Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтди
Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг клубдаги келажаги мавҳумлигича қолаётган бир пайтда, футболчи бош мураббий Диего Симеоне билан юзма-юз учрашув ўтказди. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган паллада юзага келган ушбу мулоқот жамоадаги вазиятни ойдинлаштиришга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Серро дел Эспино спорт мажмуасида бўлиб ўтган суҳбат жиддий, аммо вазмин руҳда ўтган. Жулиан Алварес машғулотлар бошланишидан олдин қароргоҳга эрта келиб, бош мураббий билан тўғридан-тўғри гаплашиб олишни истаган. Ҳужумчи аввалроқ жамоадан кетиш истаги борлигини очиқ эълон қилган эди.
Клубнинг қатъий позицияси ва трансфер чекловлариФутболчи ўзининг шахсий амбициялари ва янги чақирувлар ҳақида ўйлаётган бир пайтда, Диего Симеоне клуб раҳбарлигининг қаттиққўл қарорини тўла қўллаб-қувватлашини билдирди. Симеоне аввалроқ Сеулдаги мавсумолди турнеси чоғида ҳам бу борадаги вазият жуда аниқлигини таъкидлаб ўтганди. Клуб ижрочи директори Мигель Анхел Хил Марин раҳбариятнинг расмий позициясини аввалроқ маълум қилган эди.
Goal.com хабар беришича, Барселона, Арсенал ва PSJ каби гранд жамоалар аргентиналик ҳужумчига қизиқиш билдираётганига қарамай, Атлетико Мадрид раҳбарияти уни рақиб клубларга сотиш ниятида эмас. Айниқса, футболчининг асосий афзаллиги Испания ичидаги бевосита рақобатчига ўтмаслик тамойили устувор аҳамият касб этмоқда.
Таркибдаги муаммолар ва келажак режалари2024-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафидан катта маблағ эвазига келиб қўшилган ва шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган ҳужумчи ҳали Мадрид клуби сафида соврин ютгани йўқ. Шунга қарамай, мураббийлар штаби уни келгуси мавсум учун тузилган спорт лойиҳасининг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.
Вазиятни янада мураккаблаштирувчи омиллардан бири — жамоанинг бошқа ҳужумчиси Александер Сёрлотнинг жароҳат олиб, лазаретга тушиб қолганидир. Бу эса Симеонега ҳужум чизиғида қўшимча муаммоларни туғдирмоқда ва клубнинг Жулиан Алваресни сақлаб қолиш борасидаги қатъиятини янада оширмоқда.
…