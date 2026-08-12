Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этди
Facebook компанияси контент яратувчилар учун мўлжалланган, сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган мустақил Креатор Стюдио иловасини расман ишга туширди. Ушбу янги платформа муаллифларга ўз аудиториясини кенгайтириш ва ҳамжамият билан фаол мулоқот қилиш учун шахсийлаштирилган маслаҳатлар ҳамда қулай воситаларни тақдим этади. Ҳозирда iOS қурилмалари учун мўлжалланган мазкур илова АҚШ ва Канададаги барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, унинг синов жараёнлари бир неча ҳафта олдин чекланган доирадаги муаллифлар иштирокида муваффақиятли ўтказилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Meta компанияси мазкур қадам орқали ўз платформасидаги муаллифларни TikTok ва YouTube каби асосий рақобатчилар таъсиридан ҳимоя қилишни ва уларни Facebook экотизимида сақлаб қолишни мақсад қилган. Шунингдек, янги илова контент ғояларини яратиш ҳамда таҳлилий маълумотларни олишда учинчи томон хизматларига, жумладан, ChatGPT каби воситаларга бўлган қарамликни камайтиришга хизмат қилади.
Сунъий интеллект ёрдамчиси имкониятлариЯнги илованинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси ҳисобланади. Мазкур ёрдамчи ҳар бир муаллифнинг шахсий контент услуби, кўрсаткичлари, аудитория фаоллиги ва олдига қўйган мақсадларидан келиб чиқиб, индивидуал тавсиялар ишлаб чиқади. Одатда муаллифлар ўз натижаларини тушуниш учун мураккаб жадваллар ва статистик ҳисоботларни узоқ ўрганишга мажбур бўлар эди.
Эндиликда эса сунъий интеллект ёрдамчиси орқали «Қачон пост жойлаганим маъқул?» ёки «Изоҳларда одамлар нима демоқда?» каби саволларга дарҳол жавоб олиш имконияти яратилди. Муаллифлар нафақат дастлабки жавобни, балки унга доир қўшимча саволларни ҳам беришлари мумкинлиги жараённи янада соддалаштиради.
Шарҳлар билан ишлаш ва кундалик вазифаларИлова таркибига шарҳлар билан ишлашга мўлжалланган махсус сунъий интеллект воситаси ҳам киритилган бўлиб, у энг муҳим изоҳларни саралаб беради ва муаллифнинг ўзига хос услубида жавоб лойиҳаларини тайёрлайди. Facebook маълумотига кўра, муаллифлар ушбу таклиф этилган жавобларни эълон қилишдан олдин уларни таҳрирлаши ва тасдиқлаши шарт.
Шунингдек, фойдаланувчилар иловани ҳар гал очганда уларни қуйидаги кундалик устувор вазифалар тасмаси кутиб олади:
- Сўнгги эълон қилинган пост кўрсаткичларини кўриб чиқиш
- Қўйилган мақсадларга эришиш йўлидаги жараённи кузатиб бориш
- Жавоб талаб қилувчи муҳим изоҳларни белгилаб қўйиш
…