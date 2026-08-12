Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этди

·0·Техно
Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этди

Facebook компанияси контент яратувчилар учун мўлжалланган, сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган мустақил Креатор Стюдио иловасини расман ишга туширди. Ушбу янги платформа муаллифларга ўз аудиториясини кенгайтириш ва ҳамжамият билан фаол мулоқот қилиш учун шахсийлаштирилган маслаҳатлар ҳамда қулай воситаларни тақдим этади. Ҳозирда iOS қурилмалари учун мўлжалланган мазкур илова АҚШ ва Канададаги барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, унинг синов жараёнлари бир неча ҳафта олдин чекланган доирадаги муаллифлар иштирокида муваффақиятли ўтказилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Meta компанияси мазкур қадам орқали ўз платформасидаги муаллифларни TikTok ва YouTube каби асосий рақобатчилар таъсиридан ҳимоя қилишни ва уларни Facebook экотизимида сақлаб қолишни мақсад қилган. Шунингдек, янги илова контент ғояларини яратиш ҳамда таҳлилий маълумотларни олишда учинчи томон хизматларига, жумладан, ChatGPT каби воситаларга бўлган қарамликни камайтиришга хизмат қилади.

Сунъий интеллект ёрдамчиси имкониятлари

Янги илованинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси ҳисобланади. Мазкур ёрдамчи ҳар бир муаллифнинг шахсий контент услуби, кўрсаткичлари, аудитория фаоллиги ва олдига қўйган мақсадларидан келиб чиқиб, индивидуал тавсиялар ишлаб чиқади. Одатда муаллифлар ўз натижаларини тушуниш учун мураккаб жадваллар ва статистик ҳисоботларни узоқ ўрганишга мажбур бўлар эди.

Эндиликда эса сунъий интеллект ёрдамчиси орқали «Қачон пост жойлаганим маъқул?» ёки «Изоҳларда одамлар нима демоқда?» каби саволларга дарҳол жавоб олиш имконияти яратилди. Муаллифлар нафақат дастлабки жавобни, балки унга доир қўшимча саволларни ҳам беришлари мумкинлиги жараённи янада соддалаштиради.

Шарҳлар билан ишлаш ва кундалик вазифалар

Илова таркибига шарҳлар билан ишлашга мўлжалланган махсус сунъий интеллект воситаси ҳам киритилган бўлиб, у энг муҳим изоҳларни саралаб беради ва муаллифнинг ўзига хос услубида жавоб лойиҳаларини тайёрлайди. Facebook маълумотига кўра, муаллифлар ушбу таклиф этилган жавобларни эълон қилишдан олдин уларни таҳрирлаши ва тасдиқлаши шарт.

Шунингдек, фойдаланувчилар иловани ҳар гал очганда уларни қуйидаги кундалик устувор вазифалар тасмаси кутиб олади:

  • Сўнгги эълон қилинган пост кўрсаткичларини кўриб чиқиш
  • Қўйилган мақсадларга эришиш йўлидаги жараённи кузатиб бориш
  • Жавоб талаб қилувчи муҳим изоҳларни белгилаб қўйиш
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Креатор Стюдио иловаси Meta сўнгги ойларда амалга ошираётган йирик маҳсулотлар тақдимоти тўлқинининг бир қисмидир. Технологик гигант яқин ўтмишда Reddit'га ўхшаш Форум гуруҳлар иловасини, Instagram дўстлари учун йўқолиб кетувчи суратларни улашиш имконини берувчи Инстантс иловасини, ўйинларга мўлжалланган Поккет ҳамда болалар учун сунъий интеллект асосида эртак яратувчи СторйКит каби янги иловаларни ҳам тақдим этган эди.

FacebookКреатор СтюдиоСунъий интеллектТехнологияMeta
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди