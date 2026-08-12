Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчи

Англиянинг «Астон Вилла» клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида «Вест Хем» футболчиси Аарон Ван-Биссакани трансфер қилиш бўйича музокараларга киришди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Унаи Эмери жамоанинг ўнг қанот ҳимоясини устувор вазифа сифатида белгилаган бўлиб, тажрибали футболчини айнан шу позиция учун асосий номзод деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, «Вест якунланган мавсумда Премер-лигани тарк этиб, Чемпионшипга тушиб кетди. Лондонликлар жамоасининг қуйи дивизионга равон тушиши клубдаги етакчи ўйинчиларнинг кетишига замин яратмоқда. Хусусан, 2011–2012-йилги мавсумдан бери илк бор қуйи лигада ўйнайдиган «Вест Хем» раҳбарияти Аарон Ван-Биссаканинг трансферига қаршилик қилмаслиги кутилмоқда.

Трансфер бозори ва Унаи Эмерининг режалари

«Астон Вилла» келаси мавсумда Чемпионлар лигасида муносиб қатнашиш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта фронтда рақобатбардош бўлиш учун таркибни кенгайтириш ҳаракатида. Жамоа ўтган мавсумда Европа лигасида муваффақиятли қатнашиб, Англия чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Шу боисдан ҳам клуб таркибдаги Маттй Кашга муносиб рақобат туғдира оладиган юқори савиядаги ўйинчини қидирмоқда.

Аслида биринчилардан бўлиб «Тоттенхем»нинг собиқ аъзоси ва «Фламенго» ҳимоячиси Эмерсон Роялни харид қилиш режалаштирилган эди. Бироқ ушбу келишув охирига етмагач, «Астон Вилла» трансфер хизмати эътиборини дарҳол Аарон Ван-Биссакага қаратди. Унаи Эмерининг талабларига кўра, ҳимоя чизиғи тактик жиҳатдан мослашувчан бўлиши керак ва 28 ёшли ҳимоячининг якка курашлардаги маҳорати бу талабларга тўла мос келади.

Футболчининг фаолияти ва халқаро тажриба

Аарон Ван-Биссака ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 27 та учрашувда майдонга тушиб, учта голли узатмага муаллифлик қилди. Мавсум якунига келиб у мунтазам равишда асосий таркибдан жой ола билмади ва сўнгги еттита ўйиннинг фақат иккитасида майдонга тушди, кўпинча Кйле Валкер-Петерс унга рақобатда устун келди. Шунга қарамай, унинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2031-йилгача мўлжалланган.

Клубдаги қийинчиликларга қарамай, Ван-Биссака Конго Демократик Республикаси миллий терма жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. У ёзги Жаҳон чемпионатида терма жамоасининг барча тўртта учрашувида асосий таркибда ҳаракат қилиб, бир қатор скаутларнинг эътиборини тортди. Эслатиб ўтамиз, футболчи Лондон клубига келишидан олдин «Манчестер Юнайтед» сафида беш мавсум давомида 190 та ўйин ўтказиб, Европадаги энг яхши бирга-бир ҳимоячилардан бири сифатида танилган ва 2022/23-йилги Лига кубоги ҳамда 2023/24-йилги Англия кубогини қўлга киритган эди.

Астон ВиллаАарон Ван-БиссакаВест ХемУнаи ЭмериТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди