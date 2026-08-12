Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчи
Англиянинг «Астон Вилла» клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида «Вест Хем» футболчиси Аарон Ван-Биссакани трансфер қилиш бўйича музокараларга киришди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Унаи Эмери жамоанинг ўнг қанот ҳимоясини устувор вазифа сифатида белгилаган бўлиб, тажрибали футболчини айнан шу позиция учун асосий номзод деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, «Вест якунланган мавсумда Премер-лигани тарк этиб, Чемпионшипга тушиб кетди. Лондонликлар жамоасининг қуйи дивизионга равон тушиши клубдаги етакчи ўйинчиларнинг кетишига замин яратмоқда. Хусусан, 2011–2012-йилги мавсумдан бери илк бор қуйи лигада ўйнайдиган «Вест Хем» раҳбарияти Аарон Ван-Биссаканинг трансферига қаршилик қилмаслиги кутилмоқда.
Трансфер бозори ва Унаи Эмерининг режалари«Астон Вилла» келаси мавсумда Чемпионлар лигасида муносиб қатнашиш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта фронтда рақобатбардош бўлиш учун таркибни кенгайтириш ҳаракатида. Жамоа ўтган мавсумда Европа лигасида муваффақиятли қатнашиб, Англия чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Шу боисдан ҳам клуб таркибдаги Маттй Кашга муносиб рақобат туғдира оладиган юқори савиядаги ўйинчини қидирмоқда.
Аслида биринчилардан бўлиб «Тоттенхем»нинг собиқ аъзоси ва «Фламенго» ҳимоячиси Эмерсон Роялни харид қилиш режалаштирилган эди. Бироқ ушбу келишув охирига етмагач, «Астон Вилла» трансфер хизмати эътиборини дарҳол Аарон Ван-Биссакага қаратди. Унаи Эмерининг талабларига кўра, ҳимоя чизиғи тактик жиҳатдан мослашувчан бўлиши керак ва 28 ёшли ҳимоячининг якка курашлардаги маҳорати бу талабларга тўла мос келади.
Футболчининг фаолияти ва халқаро тажрибаАарон Ван-Биссака ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 27 та учрашувда майдонга тушиб, учта голли узатмага муаллифлик қилди. Мавсум якунига келиб у мунтазам равишда асосий таркибдан жой ола билмади ва сўнгги еттита ўйиннинг фақат иккитасида майдонга тушди, кўпинча Кйле Валкер-Петерс унга рақобатда устун келди. Шунга қарамай, унинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2031-йилгача мўлжалланган.
Клубдаги қийинчиликларга қарамай, Ван-Биссака Конго Демократик Республикаси миллий терма жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. У ёзги Жаҳон чемпионатида терма жамоасининг барча тўртта учрашувида асосий таркибда ҳаракат қилиб, бир қатор скаутларнинг эътиборини тортди. Эслатиб ўтамиз, футболчи Лондон клубига келишидан олдин «Манчестер Юнайтед» сафида беш мавсум давомида 190 та ўйин ўтказиб, Европадаги энг яхши бирга-бир ҳимоячилардан бири сифатида танилган ва 2022/23-йилги Лига кубоги ҳамда 2023/24-йилги Англия кубогини қўлга киритган эди.
…