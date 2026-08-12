Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғди
Форм Энергй Ғарбий Виржиниядаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш учун 750 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания ишлаб чиққан темир-ҳаво батареялари энергияни 100 соатгача сақлаши ва қимматбаҳо литий, кобалт ҳамда никел ўрнига арзонроқ темирдан фойдаланиши билан ажралиб туради. Жорий йилнинг дастлабки уч ойида АҚШда 9.7 гигаватт-соатлик энергия сақлаш қурилмалари ўрнатилди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32 фоизга кўпдир.
Энергетика соҳасидаги инновацион стартап саналган Форм Энергй компанияси Ғарбий Виржиниядаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш мақсадида 750 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиявий ютуқ сунъий интеллект маълумотлар марказларининг жадал қурилиши энергия сақлаш тизимларига бўлган талабни кескин ошираётганининг навбатдаги яққол тасдиғидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилнинг дастлабки уч ойи давомида АҚШда умумий қуввати 9.7 гигаватт-соат бўлган энергия сақлаш қурилмалари ўрнатилди, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32 фоизга кўпдир. Бозордаги аксарият батареялар энергияни кўпи билан бир неча соат давомида беришга қодир бўлса-да, Форм Энергй томонидан ишлаб чиқилган темир-ҳаво батареялари қувватни 100 соатгача етказиб бериш имкониятига эга.
Узоқ муддатли энергия сақлаш технологиясининг афзалликлариУзоқ муддатли энергия сақлаш тизимлари қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишда юзага келадиган узилишларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Жорий йилда АҚШда янги электр ишлаб чиқариш қувватларининг 90 фоиздан ортиғи айнан қайта тикланувчи манбалар ҳиссасига тўғри келиши кутилмоқда. Форм Энергй ўз батареяларида қимматбаҳо литий, кобалт ва никел ўрнига арзонроқ темирдан фойдалангани боис улкан ҳажқдаги электр энергиясини анча арзон нархда сақлашга эришмоқда.
Батарея ичида темир зарядсизланиш жараёнида оксидланиб, зарядланганда эса қайта тикланади — бошқача айтганда, батарея энергияни бериш жараёнида темирни зангга айлантиради ва бунинг аксини амалга оширади. Мазкур ноёб ёндашув компанияга йирик буюртмачиларни жалб қилиш имконини берди. Жумладан, Google Миннесота штатида қиймати қарийб 1 миллиард долларга тенг бўлган 30 гигаватт-соатлик улкан Форм батареяси билан қисман таъминланадиган янги маълумотлар марказини барпо этмоқда.
Маълумотлар марказлари ва электр энергиясига талабСўнгги ўн йилликларда илк бор АҚШда электр энергиясига бўлган талаб ўсмоқда ва бунинг асосий сабаби маълумотлар марказларидир. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, маълумотлар марказлари 2035-йилга бориб мамлакатда ишлаб чиқариладиган барча электр энергиясининг қарийб 20 фоизини истеъмол қилган ҳолда, ўз энергия сарфини тўрт бараварга оширади. Хел Энергй ва ФутурЭнергй Иреланд каби йирик коммунал хизмат кўрсатувчи компаниялар ҳам Форм Энергй харидорлари қаторидан жой олган.
Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, стартапнинг тижорат лойиҳалари бўйича жорий буюртмалар портфели 80 гигаватт-соатлик энергия сақлаш ҳажмига етиб, йил бошидагига нисбатан тўрт бараварга кўпайган. Компаниянинг АҚШда жойлашган таъминот занжири хавфсизликни таъминлашда муҳим рол ўйнайди: хомашёнинг қарийб 80 фоизи АҚШдан, қолган қисми эса Европа ва Осиёдан етказиб берилади.
Серия Г босқичидаги молиялаштириш раундига Т. Рове Присе бошчилик қилди, шунингдек, Сеқуоиа Капитал, Жанус Ҳендерсон, Франклин Темплетон, Бреактроугҳ Энергй Вентурес ҳамда бошқа кўплаб нуфузли инвестиция фондлари ва венчур компаниялари иштирок этди. Бу эса келажакдаги энергия инфратузилмасини барпо этишда бундай технологияларнинг нақадар муҳимлигини кўрсатади.
…