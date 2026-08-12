Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғди

·27·Техно
Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғди
Қисқача

Форм Энергй Ғарбий Виржиниядаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш учун 750 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания ишлаб чиққан темир-ҳаво батареялари энергияни 100 соатгача сақлаши ва қимматбаҳо литий, кобалт ҳамда никел ўрнига арзонроқ темирдан фойдаланиши билан ажралиб туради. Жорий йилнинг дастлабки уч ойида АҚШда 9.7 гигаватт-соатлик энергия сақлаш қурилмалари ўрнатилди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32 фоизга кўпдир.

Энергетика соҳасидаги инновацион стартап саналган Форм Энергй компанияси Ғарбий Виржиниядаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш мақсадида 750 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиявий ютуқ сунъий интеллект маълумотлар марказларининг жадал қурилиши энергия сақлаш тизимларига бўлган талабни кескин ошираётганининг навбатдаги яққол тасдиғидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг дастлабки уч ойи давомида АҚШда умумий қуввати 9.7 гигаватт-соат бўлган энергия сақлаш қурилмалари ўрнатилди, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32 фоизга кўпдир. Бозордаги аксарият батареялар энергияни кўпи билан бир неча соат давомида беришга қодир бўлса-да, Форм Энергй томонидан ишлаб чиқилган темир-ҳаво батареялари қувватни 100 соатгача етказиб бериш имкониятига эга.

Узоқ муддатли энергия сақлаш технологиясининг афзалликлари

Узоқ муддатли энергия сақлаш тизимлари қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишда юзага келадиган узилишларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Жорий йилда АҚШда янги электр ишлаб чиқариш қувватларининг 90 фоиздан ортиғи айнан қайта тикланувчи манбалар ҳиссасига тўғри келиши кутилмоқда. Форм Энергй ўз батареяларида қимматбаҳо литий, кобалт ва никел ўрнига арзонроқ темирдан фойдалангани боис улкан ҳажқдаги электр энергиясини анча арзон нархда сақлашга эришмоқда.

Батарея ичида темир зарядсизланиш жараёнида оксидланиб, зарядланганда эса қайта тикланади — бошқача айтганда, батарея энергияни бериш жараёнида темирни зангга айлантиради ва бунинг аксини амалга оширади. Мазкур ноёб ёндашув компанияга йирик буюртмачиларни жалб қилиш имконини берди. Жумладан, Google Миннесота штатида қиймати қарийб 1 миллиард долларга тенг бўлган 30 гигаватт-соатлик улкан Форм батареяси билан қисман таъминланадиган янги маълумотлар марказини барпо этмоқда.

Маълумотлар марказлари ва электр энергиясига талаб

Сўнгги ўн йилликларда илк бор АҚШда электр энергиясига бўлган талаб ўсмоқда ва бунинг асосий сабаби маълумотлар марказларидир. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, маълумотлар марказлари 2035-йилга бориб мамлакатда ишлаб чиқариладиган барча электр энергиясининг қарийб 20 фоизини истеъмол қилган ҳолда, ўз энергия сарфини тўрт бараварга оширади. Хел Энергй ва ФутурЭнергй Иреланд каби йирик коммунал хизмат кўрсатувчи компаниялар ҳам Форм Энергй харидорлари қаторидан жой олган.

Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, стартапнинг тижорат лойиҳалари бўйича жорий буюртмалар портфели 80 гигаватт-соатлик энергия сақлаш ҳажмига етиб, йил бошидагига нисбатан тўрт бараварга кўпайган. Компаниянинг АҚШда жойлашган таъминот занжири хавфсизликни таъминлашда муҳим рол ўйнайди: хомашёнинг қарийб 80 фоизи АҚШдан, қолган қисми эса Европа ва Осиёдан етказиб берилади.

Серия Г босқичидаги молиялаштириш раундига Т. Рове Присе бошчилик қилди, шунингдек, Сеқуоиа Капитал, Жанус Ҳендерсон, Франклин Темплетон, Бреактроугҳ Энергй Вентурес ҳамда бошқа кўплаб нуфузли инвестиция фондлари ва венчур компаниялари иштирок этди. Бу эса келажакдаги энергия инфратузилмасини барпо этишда бундай технологияларнинг нақадар муҳимлигини кўрсатади.

Форм ЭнергйБатареяТехнологияИнвестицияМаълумотлар маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди