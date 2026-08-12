Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этди

·0·Техно
Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этди

Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири Honor ўзининг инновацион флагмани — ноёб роботлаштирилган камерага эга Honor Робот Пҳоне смартфонини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма автоматик суратга олиш, имо-ишоралар ёрдамида бошқариш ва илғор сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этгани билан мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хитойда ушбу илғор гаджетнинг бошланғич нархи қарийб 1500 долларни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роботлаштирилган камера ва сунъий интеллект

Смартфоннинг бош ўзига хос жиҳати унинг ихчам титан стабилизаторига ўрнатилган ҳаракатланувчи камераси ҳисобланади. Honor Титаниум Агиле Гимбал деб номланган мазкур тизим 4DoF имкониятига эга бўлиб, ўта енгил титан привати камеранинг сониясига 360 даражагача айланишини таъминлайди. Қурилма Тилт Локк, ФПВ, ФПВ Вертикал ва AI СпинШот каби ҳаракатни бошқариш режимларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, овоз манбасини аниқлаш ва AI Ливе-Траккинг функцияси орқали волог ёзиш ёки тўғридан-тўғри эфир пайтида инсонни кадр марказида автоматик ушлаб туриш имконияти яратилган.

Қурилманинг ЁЁ Робот Моде режими контекстни тушуниш, имо-ишораларни таниб олиш ва камеранинг жисмоний ҳаракатини ўзаро уйғунлаштиради. ЁЁ Ауто Эхекутион функцияси эса тизимли AI-агентга фойдаланувчи ниятларини англаб, иловалар ва созламаларда мураккаб ҳаракатларни мустақил бажаришга ёрдам беради. Бундан ташқари, Honor компанияси Агент Скиллс интерфейсини очиб берди, бу эса учинчи томон дастурчиларига робот-п подвес ва сезиш тизими учун махсус воситалар яратиш имконини беради.

Юқори унумдорлик ва илғор оптика

Смартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди. Узоқ муддатли ёзувлар вақтида барқарор ишлашни таъминлаш учун илғор совутиш тизими ўрнатилган. Қурилма кремний-углерод асосидаги 7060 мА•соат сиғимли янги авлод аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у 120 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, Android қурилмалари орасида илк бор интеграл формовка технологияси асосида тайёрланган тўлиқ металл моноблок корпус қўлланилган.

Қурилманинг оптик имкониятлари таниқли ARRI компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Асосий 200 мегапикселли модул 1/1,28 дюймли сенсор ва ф/1.6 диафрагма билан жиҳозланган бўлиб, 10 битли ARRI LogC3 форматида видео ёзиш имконини беради. Шунингдек, 2,7 каррали оптик зоомга эга 200 мегапикселли перископ модул ҳамда 122 градуслик кенг бурчакли 50 мегапикселли камера мавжуд. Экранга келсак, смартфонда 6,31 дюймли ЛТПО OLED дисплей ўрнатилган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 6800 нитни ташкил этади.

Хитой бозорида қурилманинг олдиндан буюртмалари бошлаб юборилган бўлиб, расмий савдолар август ойининг ўрталарига белгиланган. 12 GB тезкор ва 500 GB дан ортиқ доимий хотирага эга версия тахминан 1500 долларга баҳоланмоқда, 16 GB ва 1 TB хотирали энг юқори конфигурация эса 1900 доллар атрофида сотилиши кутилмоқда.

HonorСмартфонСуний интеллектТехнологияларХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди