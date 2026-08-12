Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этди
Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири Honor ўзининг инновацион флагмани — ноёб роботлаштирилган камерага эга Honor Робот Пҳоне смартфонини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма автоматик суратга олиш, имо-ишоралар ёрдамида бошқариш ва илғор сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этгани билан мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хитойда ушбу илғор гаджетнинг бошланғич нархи қарийб 1500 долларни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роботлаштирилган камера ва сунъий интеллектСмартфоннинг бош ўзига хос жиҳати унинг ихчам титан стабилизаторига ўрнатилган ҳаракатланувчи камераси ҳисобланади. Honor Титаниум Агиле Гимбал деб номланган мазкур тизим 4DoF имкониятига эга бўлиб, ўта енгил титан привати камеранинг сониясига 360 даражагача айланишини таъминлайди. Қурилма Тилт Локк, ФПВ, ФПВ Вертикал ва AI СпинШот каби ҳаракатни бошқариш режимларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, овоз манбасини аниқлаш ва AI Ливе-Траккинг функцияси орқали волог ёзиш ёки тўғридан-тўғри эфир пайтида инсонни кадр марказида автоматик ушлаб туриш имконияти яратилган.
Қурилманинг ЁЁ Робот Моде режими контекстни тушуниш, имо-ишораларни таниб олиш ва камеранинг жисмоний ҳаракатини ўзаро уйғунлаштиради. ЁЁ Ауто Эхекутион функцияси эса тизимли AI-агентга фойдаланувчи ниятларини англаб, иловалар ва созламаларда мураккаб ҳаракатларни мустақил бажаришга ёрдам беради. Бундан ташқари, Honor компанияси Агент Скиллс интерфейсини очиб берди, бу эса учинчи томон дастурчиларига робот-п подвес ва сезиш тизими учун махсус воситалар яратиш имконини беради.
Юқори унумдорлик ва илғор оптикаСмартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди. Узоқ муддатли ёзувлар вақтида барқарор ишлашни таъминлаш учун илғор совутиш тизими ўрнатилган. Қурилма кремний-углерод асосидаги 7060 мА•соат сиғимли янги авлод аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у 120 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, Android қурилмалари орасида илк бор интеграл формовка технологияси асосида тайёрланган тўлиқ металл моноблок корпус қўлланилган.
Қурилманинг оптик имкониятлари таниқли ARRI компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Асосий 200 мегапикселли модул 1/1,28 дюймли сенсор ва ф/1.6 диафрагма билан жиҳозланган бўлиб, 10 битли ARRI LogC3 форматида видео ёзиш имконини беради. Шунингдек, 2,7 каррали оптик зоомга эга 200 мегапикселли перископ модул ҳамда 122 градуслик кенг бурчакли 50 мегапикселли камера мавжуд. Экранга келсак, смартфонда 6,31 дюймли ЛТПО OLED дисплей ўрнатилган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 6800 нитни ташкил этади.
Хитой бозорида қурилманинг олдиндан буюртмалари бошлаб юборилган бўлиб, расмий савдолар август ойининг ўрталарига белгиланган. 12 GB тезкор ва 500 GB дан ортиқ доимий хотирага эга версия тахминан 1500 долларга баҳоланмоқда, 16 GB ва 1 TB хотирали энг юқори конфигурация эса 1900 доллар атрофида сотилиши кутилмоқда.
…