Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда
«Бешиктош» Фабио Миреттини «Ювентус»дан трансфер қилиш бўйича клубга расман мурожаат қилди. Жамоа бош мураббийи Винсензо Италиано футболчининг иқтидорини юқори баҳолаб, унинг трансферини шахсан талаб қилмоқда. «Ювентус» 2003-йилда туғилган ярим ҳимоячини фақат тўғридан-тўғри сотишга тайёр, унинг қийматини тахминан 15 миллион евро деб баҳоламоқда ва шартномаси 2028-йилгача амал қилади.
Туркиянинг «Бешиктош» клуби Туриннинг «Ювентус» жамоаси ярим ҳимоячиси Фабио Миреттини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. GOAL.com нашрининг туркиялик журналист Бурак Ўздемир берган маълумотига таяниб хабар қилишича, Истанбул клуби раҳбарияти ёш футболчи трансфери юзасидан «кекса синьора»га расман мурожаат қилиб, унинг шартлари билан қизиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, «Бешиктош» бу қишки трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, жамоа аввалроқ «Ювентус» билан сербиялик ҳужумчи Душан Влахович трансфери бўйича келишувга эришган эди. Влаховичнинг туринликлар билан амалдаги шартномаси 30-июн куни якунига этгач, у эркин агент сифатида Истанбулга йўл олмоқда ва бугуннинг ўзида клуб жойлашган шаҳар келиши кутилмоқда.
Трансфер шартлари ва молиявий талабларТуркия матбуотида тарқалган хабарларга кўра, «Бешиктош» раҳбарияти ҳужумчи билан чекланиб қолмасдан, таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Винсензо Италиано Фабио Миреттининг иқтидорини юқори баҳолайди ва унинг ўйин услубини яхши билгани боис ушбу трансферни шахсан ўзи талаб қилмоқда. Мураббийнинг қизиқиши трансфер музокараларининг фаоллашишига туртки бўлди.
Шунга қарамай, «Ювентус» клуби ўзининг иқтидорли тарбияланувчисини қўйиб юборишга тайёр, бироқ фақат ўз шартлари асосидагина рози бўлади. Турин клуби раҳбарияти Миреттини фақат тўғридан-тўғри сотиш вариантини кўриб чиқади ва уни ижарага бериш ниятида эмас. 2003-йилда туғилган ярим ҳимоячининг «Ювентус» билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлиб, клуб мутасаддилари уни тахминан 15 миллион еврога баҳоламоқда.
Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги музокаралар дастлабки босқичда турибди. «Бешиктош» клуби президенти Сердар Адали ва трансфер бўйича масъуллар италиялик ҳамкасблари билан келишув шартларини келишиб олишга ҳаракат қилмоқда. Агар молиявий талаблар бўйича келишувга эришилса, Фабио Миретти фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин бўлади.
…