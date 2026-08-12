Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда

·25·Спорт
Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқда
Қисқача

«Бешиктош» Фабио Миреттини «Ювентус»дан трансфер қилиш бўйича клубга расман мурожаат қилди. Жамоа бош мураббийи Винсензо Италиано футболчининг иқтидорини юқори баҳолаб, унинг трансферини шахсан талаб қилмоқда. «Ювентус» 2003-йилда туғилган ярим ҳимоячини фақат тўғридан-тўғри сотишга тайёр, унинг қийматини тахминан 15 миллион евро деб баҳоламоқда ва шартномаси 2028-йилгача амал қилади.

Туркиянинг «Бешиктош» клуби Туриннинг «Ювентус» жамоаси ярим ҳимоячиси Фабио Миреттини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. GOAL.com нашрининг туркиялик журналист Бурак Ўздемир берган маълумотига таяниб хабар қилишича, Истанбул клуби раҳбарияти ёш футболчи трансфери юзасидан «кекса синьора»га расман мурожаат қилиб, унинг шартлари билан қизиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, «Бешиктош» бу қишки трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, жамоа аввалроқ «Ювентус» билан сербиялик ҳужумчи Душан Влахович трансфери бўйича келишувга эришган эди. Влаховичнинг туринликлар билан амалдаги шартномаси 30-июн куни якунига этгач, у эркин агент сифатида Истанбулга йўл олмоқда ва бугуннинг ўзида клуб жойлашган шаҳар келиши кутилмоқда.

Трансфер шартлари ва молиявий талаблар

Туркия матбуотида тарқалган хабарларга кўра, «Бешиктош» раҳбарияти ҳужумчи билан чекланиб қолмасдан, таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Винсензо Италиано Фабио Миреттининг иқтидорини юқори баҳолайди ва унинг ўйин услубини яхши билгани боис ушбу трансферни шахсан ўзи талаб қилмоқда. Мураббийнинг қизиқиши трансфер музокараларининг фаоллашишига туртки бўлди.

Шунга қарамай, «Ювентус» клуби ўзининг иқтидорли тарбияланувчисини қўйиб юборишга тайёр, бироқ фақат ўз шартлари асосидагина рози бўлади. Турин клуби раҳбарияти Миреттини фақат тўғридан-тўғри сотиш вариантини кўриб чиқади ва уни ижарага бериш ниятида эмас. 2003-йилда туғилган ярим ҳимоячининг «Ювентус» билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлиб, клуб мутасаддилари уни тахминан 15 миллион еврога баҳоламоқда.

Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги музокаралар дастлабки босқичда турибди. «Бешиктош» клуби президенти Сердар Адали ва трансфер бўйича масъуллар италиялик ҳамкасблари билан келишув шартларини келишиб олишга ҳаракат қилмоқда. Агар молиявий талаблар бўйича келишувга эришилса, Фабио Миретти фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин бўлади.

БешиктошЮвентусФабио МиреттиДушан ВлаховичТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди