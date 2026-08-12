Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилди
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Манчестер Юнайтед таркибни шакллантириш ва ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш ишларини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, клубнинг собиқ ҳимоячиси Пол Паркер жамоанинг чап қанотидаги ҳолатдан қаттиқ ташвишда эканини билдириб, бош мураббий ва раҳбариятдан зудлик билан ўзгаришлар қилишни талаб қилган. Унинг фикрича, жорий таркибдаги футболчиларнинг ўйини талаб даражасида эмас ва бу чемпионатда муаммолар туғдириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Betarades.gr маълумотларига кўра, Люк Шоу ўтган мавсумда жамоанинг барча 38 та лига ўйинида майдонга тушганига қарамай, унинг кўрсатган натижалари мутахассислар ва мухлисларда ишонч уйғотмаган. Пол Паркер футболчининг ҳаракатларини кескин танқид қилиб, унинг имкониятлари замонавий талабларга жавоб бермаслигини таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, клубга майдон бўйлаб ҳаракатлана оладиган, ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда бирдек самарали ҳаракат қилувчи чаққон ва ҳаракатчан қанот ҳимоячиси сув ва ҳаводек зарур.
Трансфер бозоридаги қийинчиликлар ва муқобил вариантларМанчестер Юнайтед раҳбариятининг трансфер бозорида ҳимоя чизиғини кучайтиришга уринишлари турли тўқнашувларга сабаб бўлмоқда. ОАВ хабарларига кўра, клуб қизиқиш билдираётган Нюкасл Юнайтед вакили Люис Холл ҳамда Арсенал иқтидорли ўйинчиси Майлс Люис-Скелли асосий нишонлар сифатида қаралмоқда. Бироқ Люис Холлнинг тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоланиши ва Нюкаслнинг уни сотишни истамаётгани трансферни амалга оширишни қийинлаштирмоқда.
Шу билан бирга, Пол Паркер Диогу Далотнинг чап қанотда ўйнаши ҳам доимий муаммо туғдиришини эслатиб ўтди. Агар Манчестер Юнайтед трансфер бозорида керакли футболчини харид қила олмаса, мутахассис асосий таркибни четдан қидирмасдан, клуб академиясининг ички имкониятларига таяниш оқилона қарор бўлишини таъкидлади.
Ёш иқтидор эгасига имконият бериш вақти келдиПаркер ёш футболчи Гарри Амассга асосий жамоада мунтазам ўйнаш имкониятини тақдим этиш кераклигини қатъий ҳимоя қилди. Унинг айтишича, иқтидорли футболчи Шеффилд Уенсдей сафидаги ўйинларида жароҳат олгунига қадар мухлисларнинг олқишига сазовор бўлган ва унинг салоҳияти юқори баҳоланган.
- Гарри Амасс Шеффилд Уенсдей сафида ўзини ижобий томондан кўрсатди
- Мухлислар ва мутахассислар ёш ўйинчининг ҳаракатларини юқори баҳолаган
- Клуб ёшларга қисқа муддатли имконият эмас, балки тўлақонли ўйин амалиётини бериши лозим
…