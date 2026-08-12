Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилди

·0·Спорт
Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилди

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Манчестер Юнайтед таркибни шакллантириш ва ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш ишларини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, клубнинг собиқ ҳимоячиси Пол Паркер жамоанинг чап қанотидаги ҳолатдан қаттиқ ташвишда эканини билдириб, бош мураббий ва раҳбариятдан зудлик билан ўзгаришлар қилишни талаб қилган. Унинг фикрича, жорий таркибдаги футболчиларнинг ўйини талаб даражасида эмас ва бу чемпионатда муаммолар туғдириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Betarades.gr маълумотларига кўра, Люк Шоу ўтган мавсумда жамоанинг барча 38 та лига ўйинида майдонга тушганига қарамай, унинг кўрсатган натижалари мутахассислар ва мухлисларда ишонч уйғотмаган. Пол Паркер футболчининг ҳаракатларини кескин танқид қилиб, унинг имкониятлари замонавий талабларга жавоб бермаслигини таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, клубга майдон бўйлаб ҳаракатлана оладиган, ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда бирдек самарали ҳаракат қилувчи чаққон ва ҳаракатчан қанот ҳимоячиси сув ва ҳаводек зарур.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар ва муқобил вариантлар

Манчестер Юнайтед раҳбариятининг трансфер бозорида ҳимоя чизиғини кучайтиришга уринишлари турли тўқнашувларга сабаб бўлмоқда. ОАВ хабарларига кўра, клуб қизиқиш билдираётган Нюкасл Юнайтед вакили Люис Холл ҳамда Арсенал иқтидорли ўйинчиси Майлс Люис-Скелли асосий нишонлар сифатида қаралмоқда. Бироқ Люис Холлнинг тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоланиши ва Нюкаслнинг уни сотишни истамаётгани трансферни амалга оширишни қийинлаштирмоқда.

Шу билан бирга, Пол Паркер Диогу Далотнинг чап қанотда ўйнаши ҳам доимий муаммо туғдиришини эслатиб ўтди. Агар Манчестер Юнайтед трансфер бозорида керакли футболчини харид қила олмаса, мутахассис асосий таркибни четдан қидирмасдан, клуб академиясининг ички имкониятларига таяниш оқилона қарор бўлишини таъкидлади.

Ёш иқтидор эгасига имконият бериш вақти келди

Паркер ёш футболчи Гарри Амассга асосий жамоада мунтазам ўйнаш имкониятини тақдим этиш кераклигини қатъий ҳимоя қилди. Унинг айтишича, иқтидорли футболчи Шеффилд Уенсдей сафидаги ўйинларида жароҳат олгунига қадар мухлисларнинг олқишига сазовор бўлган ва унинг салоҳияти юқори баҳоланган.

  • Гарри Амасс Шеффилд Уенсдей сафида ўзини ижобий томондан кўрсатди
  • Мухлислар ва мутахассислар ёш ўйинчининг ҳаракатларини юқори баҳолаган
  • Клуб ёшларга қисқа муддатли имконият эмас, балки тўлақонли ўйин амалиётини бериши лозим
Паркернинг фикрича, Манчестер Юнайтед ўзининг ёш истеъдодларини кашф этиш ва уларга ишонч билдириш борасида янада фаолроқ бўлиши керак. Амассга шунчаки бир-икки учрашув эмас, балки ўзини кўрсатиши учун муносиб имконият тақдим этилиши жамоанинг келажаги учун фойдали қадам бўлиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедПол ПаркерЛюк ШоуГарри АмассAPЛ трансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди