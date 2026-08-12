Ҳиндистонда SpaceX Raptor двигателига ўхшаш янги ракета қурилмаси намойиш этилди

·25·Техно
Ҳиндистонда SpaceX Raptor двигателига ўхшаш янги ракета қурилмаси намойиш этилди
Қисқача

Ҳиндистоннинг Астробасе Спасе Течнологиес компанияси метан ва кислородда ишлайдиган, 80 тонна-кучга тенг тортиш кучини ривожлантира оладиган Эверест ракета двигателини тақдим этди. Қурилма компонентларни тўлиқ газлаштирувчи ёпиқ ФФСК схемасига асосланган бўлиб, бу принсипдан SpaceX компанияси Starship ракеталарининг Raptor двигателларида ҳам фойдаланади.

Ҳиндистоннинг Астробасе Спасе Течнологиес компанияси замонавий ракетасозликдаги энг мураккаб схемалардан бирига асосланган метан ёқилғисида ишлайдиган Эверест двигателини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма 80 тонна-кучга тенг эълон қилинган тортиш кучини ривожлантириш имкониятига эга бўлиб, унинг яратилиши космик технологиялар бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тўлиқ газлаштириш технологияси

Янги Эверест двигателининг ишлаш принципи кислород ва метандан фойдаланишга ҳамда компонентларни тўлиқ газлаштирувчи ёпиқ схемага (Фулл-Флов Стагед Комбустион, ФФСК) асосланган. Маълум қилинишича, айнан шундай принципдан Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX компанияси ўзининг Starship ракеталарида қўлланиладиган Raptor двигателларида фойдаланади.

Двигател конструкцияси иккита махсус газогенераторни ўз ичига олади. Улардан бирида ёқилғининг кичик улуши ортиқча оксидловчи билан ёқилса, иккинчисида эса бунинг акси бўлган нисбат ишлатилади. Натижада ёқилғи ҳам, оксидловчи ҳам асосий ёниш камерасига тўғридан-тўғри газ ҳолатида келиб тушади.

Келгусидаги синовлар ва режалаштирилган парвозлар

Ушбу технологик ёндашув ёниш камерасининг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш, ёниш жараёнларини тезлаштириш ҳамда двигателнинг самарадорлиги ва солиштирма импульси кўрсаткичларини ошириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида замонавий ракетасозликда муҳим қадам ҳисобланади.

Астробасе Спасе Течнологиес вакилларининг режасига кўра, янги Эверест двигателининг илк оловли синовлари бундан бир неча ой ўтибоқ ўтказилиши кутилмоқда. Келгусида эса ушбу агрегатни ўрта синфдаги кўп марталик фойдаланиладиган ракета-ташувчига ўрнатиш режалаштирилган.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, мазкур кўп марталик ракетанинг биринчи муваффақиятли парвози 2028-йилдан эрта бўлмаган муддатда амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳозирда компания мутахассислари синов жараёнларига тайёргарлик кўриш ишларини жадал давом эттирмоқда.

Астробасе Спасе ТечнологиесЭверест двигателиSpaceX RaptorКосмик технологияларРакетасозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди