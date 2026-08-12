Ҳиндистонда SpaceX Raptor двигателига ўхшаш янги ракета қурилмаси намойиш этилди
Ҳиндистоннинг Астробасе Спасе Течнологиес компанияси метан ва кислородда ишлайдиган, 80 тонна-кучга тенг тортиш кучини ривожлантира оладиган Эверест ракета двигателини тақдим этди. Қурилма компонентларни тўлиқ газлаштирувчи ёпиқ ФФСК схемасига асосланган бўлиб, бу принсипдан SpaceX компанияси Starship ракеталарининг Raptor двигателларида ҳам фойдаланади.
Ҳиндистоннинг Астробасе Спасе Течнологиес компанияси замонавий ракетасозликдаги энг мураккаб схемалардан бирига асосланган метан ёқилғисида ишлайдиган Эверест двигателини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма 80 тонна-кучга тенг эълон қилинган тортиш кучини ривожлантириш имкониятига эга бўлиб, унинг яратилиши космик технологиялар бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўлиқ газлаштириш технологиясиЯнги Эверест двигателининг ишлаш принципи кислород ва метандан фойдаланишга ҳамда компонентларни тўлиқ газлаштирувчи ёпиқ схемага (Фулл-Флов Стагед Комбустион, ФФСК) асосланган. Маълум қилинишича, айнан шундай принципдан Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX компанияси ўзининг Starship ракеталарида қўлланиладиган Raptor двигателларида фойдаланади.
Двигател конструкцияси иккита махсус газогенераторни ўз ичига олади. Улардан бирида ёқилғининг кичик улуши ортиқча оксидловчи билан ёқилса, иккинчисида эса бунинг акси бўлган нисбат ишлатилади. Натижада ёқилғи ҳам, оксидловчи ҳам асосий ёниш камерасига тўғридан-тўғри газ ҳолатида келиб тушади.
Келгусидаги синовлар ва режалаштирилган парвозларУшбу технологик ёндашув ёниш камерасининг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш, ёниш жараёнларини тезлаштириш ҳамда двигателнинг самарадорлиги ва солиштирма импульси кўрсаткичларини ошириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида замонавий ракетасозликда муҳим қадам ҳисобланади.
Астробасе Спасе Течнологиес вакилларининг режасига кўра, янги Эверест двигателининг илк оловли синовлари бундан бир неча ой ўтибоқ ўтказилиши кутилмоқда. Келгусида эса ушбу агрегатни ўрта синфдаги кўп марталик фойдаланиладиган ракета-ташувчига ўрнатиш режалаштирилган.
Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, мазкур кўп марталик ракетанинг биринчи муваффақиятли парвози 2028-йилдан эрта бўлмаган муддатда амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳозирда компания мутахассислари синов жараёнларига тайёргарлик кўриш ишларини жадал давом эттирмоқда.
…