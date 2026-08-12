ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлди
Ҳиндистон стартаплари оламида катта ютуқ сифатида эълон қилинган 250 миллион долларлик йирик харид можаролар гирдобида қолди. ВидеоВерсе номли видеоларни қирқиш ва таҳрирлаш хизматининг халқаро миқёсдаги муваффақиятли чиқиши кутилган эди, бироқ орадан бир йил ўтмай шартнома бутунлай барбод бўлди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳозирда инвесторлар ўз улушларини ола олмай овора, компания асосчиси эса жиддий суд жараёнлари марказида қолган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ВидеоВерсе аввалига оддий стартап сифатида бошланиб, йиллар давомида инкубаторлар кўмагида ўсган эди. Унинг харидори сифатида Нью-Йорк ва Тел-Авивда фаолият юритувчи халқаро спорт нашри — Минуте Медиа Май ойида ВидеоВерсе билан тузилган шартнома бекор қилинганини эълон қилди. Томонлар битим ёпилганидан кейин ҳам алоҳида юридик шахс сифатида фаолият юритишда давом этгани маълум бўлди.
Фирибгарлик ва сохта ҳужжатлар айбловиМинуте Медиа вакилининг билдиришича, компания фаолиятида сезиларли тафовутлар аниқлангач, ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилинган. Суд даъволари ва кредиторларнинг таъкидлашича, ВидеоВерсе раҳбари Винаяк Шривастав бизнес ниқоби остида яширин қарзлар тўплаган ҳамда шубҳали битимларни амалга оширган. Бу эса стартаплар оламида ишонч ва аудит текширувлари нақадар чекланганлигини яна бир бор кўрсатди.
Ҳозирда судларда бир нечта йирик даъволар кўриб чиқилмоқда. Масалан, 2023-йилда стартапни қўллаб-қувватлаган Блуестоне Капитал компанияси фирибгарлик юзасидан судга мурожаат қилган. Даъвогарларнинг сўзларига кўра, ВидеоВерсе инвестиция шартларини бузган ва харид маблағларини тўлашдан бош тортган.
Кредиторлар ва топ-менежерларнинг даъволариБошқа бир шикоятда эса кредиторлар Шривастав харид ортидан дарҳол олган улкан қарзни, аниқроғи 64 миллион долларни ундириб беришни талаб қилмоқда. Айбловларда қайд этилишича, раҳбар акциядорларни алдаш учун асл бизнес шартларига мос келмайдиган сохта қўшилиш ҳужжатларидан фойдаланган.
Можаролар фақат ташқи инвесторлар билан чекланиб қолмади, балки компания ичига ҳам ёйилди. ВидеоВерсе ижрочи директори (COO) ўзининг алоҳида суд даъвосида Шривастав унинг имзосини сохталаштиргани ҳамда битимдан сўнг ўнлаб миллион долларларни ўзлаштирганини маълум қилди.
Саноатга таъсири ва келажакдаги хатарларВидеоВерсе кенг жамоатчиликка унчалик таниш бўлмаса-да, у узоқ давом этадиган спорт трансляцияларини ижтимоий тармоқлар учун қисқа видеоларга айлантирувчи автоматлаштирилган воситалар орқали миллиардлаб долларлик саноатда муҳим ўрин эгаллаган эди. Соддалаштирилган ва тезкор клиппинг хизматлари халқаро спорт оламида талабгир бўлиши кутилган эди.
Бироқ мазкур ҳолат стартаплар бозоридаги шартномалар ва молиявий шаффофлик қанчалик мўрт эканлигини кўрсатиб қўйди. Ҳозирда юзага келган ҳуқуқий муаммолар ва ишончнинг йўқолиши нафақат ушбу компания, балки бутун Ҳиндистон стартап экотизими учун жиддий сабоқ бўлди.
…