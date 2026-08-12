ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлди

·0·Техно
ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлди

Ҳиндистон стартаплари оламида катта ютуқ сифатида эълон қилинган 250 миллион долларлик йирик харид можаролар гирдобида қолди. ВидеоВерсе номли видеоларни қирқиш ва таҳрирлаш хизматининг халқаро миқёсдаги муваффақиятли чиқиши кутилган эди, бироқ орадан бир йил ўтмай шартнома бутунлай барбод бўлди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳозирда инвесторлар ўз улушларини ола олмай овора, компания асосчиси эса жиддий суд жараёнлари марказида қолган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ВидеоВерсе аввалига оддий стартап сифатида бошланиб, йиллар давомида инкубаторлар кўмагида ўсган эди. Унинг харидори сифатида Нью-Йорк ва Тел-Авивда фаолият юритувчи халқаро спорт нашри — Минуте Медиа Май ойида ВидеоВерсе билан тузилган шартнома бекор қилинганини эълон қилди. Томонлар битим ёпилганидан кейин ҳам алоҳида юридик шахс сифатида фаолият юритишда давом этгани маълум бўлди.

Фирибгарлик ва сохта ҳужжатлар айблови

Минуте Медиа вакилининг билдиришича, компания фаолиятида сезиларли тафовутлар аниқлангач, ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилинган. Суд даъволари ва кредиторларнинг таъкидлашича, ВидеоВерсе раҳбари Винаяк Шривастав бизнес ниқоби остида яширин қарзлар тўплаган ҳамда шубҳали битимларни амалга оширган. Бу эса стартаплар оламида ишонч ва аудит текширувлари нақадар чекланганлигини яна бир бор кўрсатди.

Ҳозирда судларда бир нечта йирик даъволар кўриб чиқилмоқда. Масалан, 2023-йилда стартапни қўллаб-қувватлаган Блуестоне Капитал компанияси фирибгарлик юзасидан судга мурожаат қилган. Даъвогарларнинг сўзларига кўра, ВидеоВерсе инвестиция шартларини бузган ва харид маблағларини тўлашдан бош тортган.

Кредиторлар ва топ-менежерларнинг даъволари

Бошқа бир шикоятда эса кредиторлар Шривастав харид ортидан дарҳол олган улкан қарзни, аниқроғи 64 миллион долларни ундириб беришни талаб қилмоқда. Айбловларда қайд этилишича, раҳбар акциядорларни алдаш учун асл бизнес шартларига мос келмайдиган сохта қўшилиш ҳужжатларидан фойдаланган.

Можаролар фақат ташқи инвесторлар билан чекланиб қолмади, балки компания ичига ҳам ёйилди. ВидеоВерсе ижрочи директори (COO) ўзининг алоҳида суд даъвосида Шривастав унинг имзосини сохталаштиргани ҳамда битимдан сўнг ўнлаб миллион долларларни ўзлаштирганини маълум қилди.

Саноатга таъсири ва келажакдаги хатарлар

ВидеоВерсе кенг жамоатчиликка унчалик таниш бўлмаса-да, у узоқ давом этадиган спорт трансляцияларини ижтимоий тармоқлар учун қисқа видеоларга айлантирувчи автоматлаштирилган воситалар орқали миллиардлаб долларлик саноатда муҳим ўрин эгаллаган эди. Соддалаштирилган ва тезкор клиппинг хизматлари халқаро спорт оламида талабгир бўлиши кутилган эди.

Бироқ мазкур ҳолат стартаплар бозоридаги шартномалар ва молиявий шаффофлик қанчалик мўрт эканлигини кўрсатиб қўйди. Ҳозирда юзага келган ҳуқуқий муаммолар ва ишончнинг йўқолиши нафақат ушбу компания, балки бутун Ҳиндистон стартап экотизими учун жиддий сабоқ бўлди.

ВидеоВерсеСтартапФирибгарликТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди