Tesla Техасда қиймати 10 миллиард долларлик қуёш заводини қурмоқ солмоқда
Tesla Техас штатида қиймати 10,1 миллиард долларгача баҳоланаётган қуёш батареялари заводини қуришни режалаштирмоқда. Прожект Крйстал Сун деб номланган лойиҳа учун солиқ имтиёзларини олиш мақсадида штат маъмуриятига ҳужжатлар тақдим этилган, имтиёзлар берилмаса, 37 йиллик солиқ мажбурияти тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда.
Tesla АҚШнинг Техас штатида улкан қуёш батареялари заводини барпо этишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳюстон шаҳридан жануби-ғарбда жойлашиши кутилаётган ушбу йирик саноат объектининг қиймати 10,1 миллиард долларгача баҳоланмоқда ва у энергетика бозорида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прожект Крйстал Сун деб номланган мазкур лойиҳа доирасида штат маъмуриятига солиқ имтиёзларини олиш учун тегишли ҳужжатлар тақдим этилган. Компания вакилларининг билдиришича, агар бундай имтиёзлар тақдим этилмаса, лойиҳанинг 37 йиллик солиқ мажбурияти тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда Tesla раҳбарияти заводни жойлаштириш учун АҚШнинг бошқа штатларидаги муқобил ҳудудларни ҳам ўрганиб чиқаётганини маълум қилган. Шунга қарамай, Техасдаги мазкур майдон асосий манзиллардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда.
Иш ўринлари ва қурилиш режалариҲужжатлардаги маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, янги корхонанинг ишга тушиши ҳудудда 9700 та доимий иш ўрнини яратиш имконини беради. Бу эса маҳаллий иқтисодиёт учун сезиларли туртки бўлиб хизмат қилади.
Лойиҳанинг қурилиш ишларини жорий йилда бошлаш ва уни 2028-йилга қадар тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Дастлабки қуёш батареялари конвеердан 2029-йилда чиқиши кутилмоқда, бу эса қайта тикланувчи энергия манбалари ишлаб чиқариш ҳажмини кескин оширади.
Технологик мақсадлар ва келажакдаги имкониятларКомпания тақдим этилган ҳужжатларда келгусида ишлаб чиқариладиган қуёш панелари ер устидаги қурилмалар учун мўлжалланганми ёки сунъий йўлдошлар учунми, бу ҳақда аниқ маълумот бермаган. Бироқ, Tesla раҳбари Elon Musk фазовий маълумотлар марказларини ривожлантиришга алоҳида қизиқиш билдириши барчага маълум.
Ҳозирча заводнинг йиллик ишлаб чиқариш қуввати оммага ошкор этилмаган. Шунга қарамай, Tesla 2028-йилга бориб Қўшма Штатларнинг ўзида 100 гигаваттлик ишлаб чиқариш қувватига эришишни режалаштираётганини аввалроқ маълум қилган эди.
…