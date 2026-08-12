Tesla Техасда қиймати 10 миллиард долларлик қуёш заводини қурмоқ солмоқда

·30·Техно
Tesla Техасда қиймати 10 миллиард долларлик қуёш заводини қурмоқ солмоқда
Қисқача

Tesla Техас штатида қиймати 10,1 миллиард долларгача баҳоланаётган қуёш батареялари заводини қуришни режалаштирмоқда. Прожект Крйстал Сун деб номланган лойиҳа учун солиқ имтиёзларини олиш мақсадида штат маъмуриятига ҳужжатлар тақдим этилган, имтиёзлар берилмаса, 37 йиллик солиқ мажбурияти тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда.

Tesla АҚШнинг Техас штатида улкан қуёш батареялари заводини барпо этишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳюстон шаҳридан жануби-ғарбда жойлашиши кутилаётган ушбу йирик саноат объектининг қиймати 10,1 миллиард долларгача баҳоланмоқда ва у энергетика бозорида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прожект Крйстал Сун деб номланган мазкур лойиҳа доирасида штат маъмуриятига солиқ имтиёзларини олиш учун тегишли ҳужжатлар тақдим этилган. Компания вакилларининг билдиришича, агар бундай имтиёзлар тақдим этилмаса, лойиҳанинг 37 йиллик солиқ мажбурияти тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда Tesla раҳбарияти заводни жойлаштириш учун АҚШнинг бошқа штатларидаги муқобил ҳудудларни ҳам ўрганиб чиқаётганини маълум қилган. Шунга қарамай, Техасдаги мазкур майдон асосий манзиллардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда.

Иш ўринлари ва қурилиш режалари

Ҳужжатлардаги маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, янги корхонанинг ишга тушиши ҳудудда 9700 та доимий иш ўрнини яратиш имконини беради. Бу эса маҳаллий иқтисодиёт учун сезиларли туртки бўлиб хизмат қилади.

Лойиҳанинг қурилиш ишларини жорий йилда бошлаш ва уни 2028-йилга қадар тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Дастлабки қуёш батареялари конвеердан 2029-йилда чиқиши кутилмоқда, бу эса қайта тикланувчи энергия манбалари ишлаб чиқариш ҳажмини кескин оширади.

Технологик мақсадлар ва келажакдаги имкониятлар

Компания тақдим этилган ҳужжатларда келгусида ишлаб чиқариладиган қуёш панелари ер устидаги қурилмалар учун мўлжалланганми ёки сунъий йўлдошлар учунми, бу ҳақда аниқ маълумот бермаган. Бироқ, Tesla раҳбари Elon Musk фазовий маълумотлар марказларини ривожлантиришга алоҳида қизиқиш билдириши барчага маълум.

Ҳозирча заводнинг йиллик ишлаб чиқариш қуввати оммага ошкор этилмаган. Шунга қарамай, Tesla 2028-йилга бориб Қўшма Штатларнинг ўзида 100 гигаваттлик ишлаб чиқариш қувватига эришишни режалаштираётганини аввалроқ маълум қилган эди.

TeslaҚуёш батареясиElon MuskТехасИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди