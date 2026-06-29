Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлари
Apple корпорацияси ўзининг илк буклама смартфони устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Тармоқларда iPhone 18 Ultra (ёки iPhone 18 Фолд) деб номланиши кутилаётган қурилманинг илк макет тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу янгилик Apple мухлислари учун узоқ кутилган бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин, чунки компания буклама қурилмалар бозорига рақобатчиларидан анча кеч кириб келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма қора рангда намойиш этилган бўлиб, унинг ташқи кўриниши Huawei Пура Х Max моделини эслатувчи кенг буклама экранга эга бўлади. Қурилманинг ихчамлиги ва қалинлиги асосий эътибор марказида бўлиб, у йиғилган ҳолатда Samsung Galaxy З Фолд7 билан рақобатлаша олади. Очиқ ҳолатда эса смартфоннинг қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этиши кутилмоқда, бу эса уни бозордаги энг юпқа гаджетлардан бирига айлантиради.
Техник имкониятлар ва дисплей ўлчамлариiPhone 18 Ultra нафақат дизайни, балки техник қуввати билан ҳам ҳайратлантириши кутилмоқда. Тахминларга кўра, смартфон қуйидаги хусусиятларга эга бўлади:
- Ички асосий дисплей диагонали — 7,76 дюйм;
- Ташқи ёрдамчи экран — 5,49 дюйм;
- Apple А20 Pro чипи ва 12 GB тезкор хотира;
- Овал шаклидаги блокда жойлашган қўш камера тизими;
- Янги Камера Контрол тугмаси.
Тақдимот санаси ва бозорга чиқиш истиқболлариApple ўзининг ушбу инқилобий маҳсулотини 2026-йилнинг 8-сентябрь куни iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари билан бир қаторда намойиш этиши тахмин қилинмоқда. Бу стратегия компаниянинг премиум сегментдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам буклама смартфонларга бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, iPhone 18 Ultra маҳаллий гаджет ишқибозлари учун энг кутилган янгиликлардан бирига айланади.
Шуни таъкидлаш жоизки, iPhone 18 туркумининг стандарт ва бюджетли вариантлари (iPhone 18е) бироз кечроқ — 2027-йилнинг баҳорида сотувга чиқиши кутилмоқда. Apple компаниясининг буклама қурилмалар бозорига кириши Samsung ва бошқа Хитой брендлари ўртасидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
…