Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлари

·0·Техно
Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлари

Apple корпорацияси ўзининг илк буклама смартфони устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Тармоқларда iPhone 18 Ultra (ёки iPhone 18 Фолд) деб номланиши кутилаётган қурилманинг илк макет тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу янгилик Apple мухлислари учун узоқ кутилган бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин, чунки компания буклама қурилмалар бозорига рақобатчиларидан анча кеч кириб келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма қора рангда намойиш этилган бўлиб, унинг ташқи кўриниши Huawei Пура Х Max моделини эслатувчи кенг буклама экранга эга бўлади. Қурилманинг ихчамлиги ва қалинлиги асосий эътибор марказида бўлиб, у йиғилган ҳолатда Samsung Galaxy З Фолд7 билан рақобатлаша олади. Очиқ ҳолатда эса смартфоннинг қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этиши кутилмоқда, бу эса уни бозордаги энг юпқа гаджетлардан бирига айлантиради.

Техник имкониятлар ва дисплей ўлчамлари

iPhone 18 Ultra нафақат дизайни, балки техник қуввати билан ҳам ҳайратлантириши кутилмоқда. Тахминларга кўра, смартфон қуйидаги хусусиятларга эга бўлади:

  • Ички асосий дисплей диагонали — 7,76 дюйм;
  • Ташқи ёрдамчи экран — 5,49 дюйм;
  • Apple А20 Pro чипи ва 12 GB тезкор хотира;
  • Овал шаклидаги блокда жойлашган қўш камера тизими;
  • Янги Камера Контрол тугмаси.
Қурилманинг ички экрани учун мўлжалланган фронтал камера юқори чап бурчакда, ташқи экрандаги камера эса марказда жойлашиши макет тасвирларида ўз аксини топган. Шунингдек, корпуснинг ён томонида стандарт қувват ва овоз тугмаларидан ташқари, суратларни тезкор бошқариш учун махсус Камера Контрол тугмаси ҳам мавжуд.

Тақдимот санаси ва бозорга чиқиш истиқболлари

Apple ўзининг ушбу инқилобий маҳсулотини 2026-йилнинг 8-сентябрь куни iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари билан бир қаторда намойиш этиши тахмин қилинмоқда. Бу стратегия компаниянинг премиум сегментдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам буклама смартфонларга бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, iPhone 18 Ultra маҳаллий гаджет ишқибозлари учун энг кутилган янгиликлардан бирига айланади.

Шуни таъкидлаш жоизки, iPhone 18 туркумининг стандарт ва бюджетли вариантлари (iPhone 18е) бироз кечроқ — 2027-йилнинг баҳорида сотувга чиқиши кутилмоқда. Apple компаниясининг буклама қурилмалар бозорига кириши Samsung ва бошқа Хитой брендлари ўртасидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

AppleiPhone 18 UltraБуклама смартфонТехнологияiPhone 18 Фолд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиИнсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиБугун, 16:30Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиVolkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиБугун, 15:20Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиКоинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиБугун, 14:52Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди