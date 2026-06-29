Жанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келди
Яримўтказгичлар саноатининг жаҳон миқёсидаги марказларидан бири бўлган Жанубий Кореяда замонавий микросхемалар ишлаб чиқаришда ўта муҳим ҳисобланган юқори тозаликдаги карбонат ангидрид (КО2) гази захиралари кескин камайиб кетди. Ушбу хомашё етишмовчилиги нафақат минтақавий ишлаб чиқарувчилар, балки бутун дунё бўйлаб хотира чиплари ва электроника нархларининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Элек нашрининг тармоқдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, ҳозирда Жанубий Кореядаги чип ишлаб чиқарувчилар ва уларга хизмат кўрсатувчи етказиб берувчиларнинг қўлида бир ойдан камроқ муддатга етадиган газ захираси қолган. Одатда компаниялар икки ҳафталик операцион захирани сақлаб туришади, бу эса таъминотда узилишлар бўлган тақдирда ҳам ишлаб чиқаришни бир ой давомида барқарор ушлаб туриш имконини беради. Бироқ ҳозирги вазиятда таклифнинг камайиши хавотирли даражага етган.
Samsung ва СК ҳйних хавф остидаЖанубий Кореянинг технологик гигантлари ушбу газнинг асосий истеъмолчилари ҳисобланади. Маълумотларга кўра, Samsung Electronикс ҳар ойда тахминан 1800–2000 тонна, СК ҳйних эса 600–700 тонна юқори тозаликдаги КО2 истеъмол қилади. Ҳозирча бу тақчиллик заводларнинг иш тўхташига олиб келгани йўқ, аммо ҳар икки компания қўшимча харидлар ҳажмини оширишга уринмоқда.
Бозор иштирокчиларининг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар газ учун юқори нарх тўлашга тайёр бўлсалар-да, бозордан қўшимча ҳажмдаги хомашёни топиш борган сари қийинлашмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирида жиддий узилишлар юзага келиши мумкинлигидан далолат беради.
Нима учун бу газ шунчалик муҳим?Юқори тозаликдаги карбонат ангидрид яримўтказгичли пластиналарни ўта критик тозалаш (суперкритикал клеанинг) жараёнида қўлланилади. Бу ҳолатда КО2 бир вақтнинг ўзида ҳам суюқлик, ҳам газ хусусиятларига эга бўлади. Бундай ноёб ҳолат замонавий чипларнинг ўта ингичка ва зич жойлашган тузилмаларидан ифлосланишларни самарали равишда олиб ташлаш имконини беради. Бу технологиясиз юқори унумдорликка эга микросхемаларни ишлаб чиқариш деярли имконсиздир.
Тақчилликнинг асосий сабаби хомашё ишлаб чиқаришнинг қисқариши билан боғлиқ. Бундай газ нефтни қайта ишлаш, нефт-кимё саноати ва водород ишлаб чиқаришнинг қўшимча маҳсулоти сифатида олинади. Жанубий Кореядаги нефт-кимё корхоналарининг қуввати пасайиши ва Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинлик туфайли нефт етказиб беришдаги беқарорлик вазиятни янада оғирлаштирган.
2024-йил бошидан буён суюлтирилган КО2 нархи тахминан 20 фоизга ошган. Мутахассисларнинг фикрича, газ тақчиллиги камида йил охиригача давом этади. Агар вазият ўнгланмаса, бу жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира модуллари нархининг сезиларли даражада қимматлашишига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида смартфон ва компьютерлар нархига ҳам таъсир қилади.
…