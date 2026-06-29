Жанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келди

·0·Техно
Жанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келди

Яримўтказгичлар саноатининг жаҳон миқёсидаги марказларидан бири бўлган Жанубий Кореяда замонавий микросхемалар ишлаб чиқаришда ўта муҳим ҳисобланган юқори тозаликдаги карбонат ангидрид (КО2) гази захиралари кескин камайиб кетди. Ушбу хомашё етишмовчилиги нафақат минтақавий ишлаб чиқарувчилар, балки бутун дунё бўйлаб хотира чиплари ва электроника нархларининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Элек нашрининг тармоқдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, ҳозирда Жанубий Кореядаги чип ишлаб чиқарувчилар ва уларга хизмат кўрсатувчи етказиб берувчиларнинг қўлида бир ойдан камроқ муддатга етадиган газ захираси қолган. Одатда компаниялар икки ҳафталик операцион захирани сақлаб туришади, бу эса таъминотда узилишлар бўлган тақдирда ҳам ишлаб чиқаришни бир ой давомида барқарор ушлаб туриш имконини беради. Бироқ ҳозирги вазиятда таклифнинг камайиши хавотирли даражага етган.

Samsung ва СК ҳйних хавф остида

Жанубий Кореянинг технологик гигантлари ушбу газнинг асосий истеъмолчилари ҳисобланади. Маълумотларга кўра, Samsung Electronикс ҳар ойда тахминан 1800–2000 тонна, СК ҳйних эса 600–700 тонна юқори тозаликдаги КО2 истеъмол қилади. Ҳозирча бу тақчиллик заводларнинг иш тўхташига олиб келгани йўқ, аммо ҳар икки компания қўшимча харидлар ҳажмини оширишга уринмоқда.

Бозор иштирокчиларининг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар газ учун юқори нарх тўлашга тайёр бўлсалар-да, бозордан қўшимча ҳажмдаги хомашёни топиш борган сари қийинлашмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирида жиддий узилишлар юзага келиши мумкинлигидан далолат беради.

Нима учун бу газ шунчалик муҳим?

Юқори тозаликдаги карбонат ангидрид яримўтказгичли пластиналарни ўта критик тозалаш (суперкритикал клеанинг) жараёнида қўлланилади. Бу ҳолатда КО2 бир вақтнинг ўзида ҳам суюқлик, ҳам газ хусусиятларига эга бўлади. Бундай ноёб ҳолат замонавий чипларнинг ўта ингичка ва зич жойлашган тузилмаларидан ифлосланишларни самарали равишда олиб ташлаш имконини беради. Бу технологиясиз юқори унумдорликка эга микросхемаларни ишлаб чиқариш деярли имконсиздир.

Тақчилликнинг асосий сабаби хомашё ишлаб чиқаришнинг қисқариши билан боғлиқ. Бундай газ нефтни қайта ишлаш, нефт-кимё саноати ва водород ишлаб чиқаришнинг қўшимча маҳсулоти сифатида олинади. Жанубий Кореядаги нефт-кимё корхоналарининг қуввати пасайиши ва Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинлик туфайли нефт етказиб беришдаги беқарорлик вазиятни янада оғирлаштирган.

2024-йил бошидан буён суюлтирилган КО2 нархи тахминан 20 фоизга ошган. Мутахассисларнинг фикрича, газ тақчиллиги камида йил охиригача давом этади. Агар вазият ўнгланмаса, бу жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира модуллари нархининг сезиларли даражада қимматлашишига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида смартфон ва компьютерлар нархига ҳам таъсир қилади.

ТехнологияSamsungСК ҲйнихЯримўтказгичларЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиАгентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиБугун, 20:57Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликSoyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликБугун, 20:23Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиRocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 20:20SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиSpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди