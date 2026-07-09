Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқда
Швециянинг сунъий интеллект йўналишидаги энг истиқболли лойиҳаларидан бири ҳисобланган Lovable стартапи янги инвестиция раунди арафасида турибди. Сифтед нашри берган маълумотларга кўра, компания 300 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агарда ушбу келишув муваффақиятли якунланса, стартапнинг бозор қиймати 13,2 миллиард долларга етади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эътиборлиси шундаки, ўтган йилнинг декабрь ойида Lovable 6,6 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан бир йил ўтмасдан компания ўз қийматини роппа-роса икки баробарга оширишга муваффақ бўлмоқда. Ушбу инвестиция раундига ўтган ойда 3 миллиард долларлик янги фондини эълон қилган Менло Вентурес венчур компанияси бошчилик қилиши кутилмоқда.
"Вибе кодинг" технологиясининг юксалишиLovable фаолияти асосини бугунги кунда сунъий интеллект соҳасидаги энг даромадли йўналиш — "вибе кодинг" ташкил этади. Бу технология фойдаланувчиларга ҳеч қандай дастурлаш кодларини ёзмасдан, шунчаки оддий сўзлар билан тушунтириш орқали мураккаб дастурий таъминотлар ва веб-сайтлар яратиш имконини беради. Ҳозирда ушбу йўналиш сунъий интеллектнинг энг оммабоп қўлланиш усулига айланди.
Уч ёшга ҳам тўлмаган ушбу стартап жорий йилнинг июн ойида йиллик даромад кўрсаткичини 500 миллион долларга етказди. Lovable хизматларидан нафақат якка тартибдаги дизайнерлар ва тадбиркорлар, балки йирик корпорациялар ҳам фаол фойдаланмоқда. Мижозлар рўйхатида Workday, Асана ва ҳатто технология гиганти NVIDIA каби номларни учратиш мумкин.
Бозордаги рақобат ва тенденцияларСунъий интеллект воситасида дастурлаш бозорида рақобат ниҳоятда кучайиб бормоқда. Lovable билан бир қаторда бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз мавқейини мустаҳкамламоқда:
- Replit стартапи жорий йилнинг март ойида 9 миллиард долларга баҳоланган;
- AI-агентлар яратиш билан шуғулланувчи Факторй лойиҳаси апрель ойида 1,5 миллиард доллар қиймат билан 150 миллион доллар инвестиция жалб қилган;
- Дастурчилар учун ечимлар таклиф қилувчи Cursor сервиси эса ўтган ойда SpaceX томонидан 60 миллиард долларга сотиб олинган эди.
Экспертларнинг фикрича, Lovable каби компанияларнинг тез суръатлар билан ўсиши сунъий интеллект соҳасидаги инвестиция бумлари ҳали давом этишидан далолат беради. Компания ўзининг содда интерфейси ва юқори самарадорлиги билан анъанавий дастурлаш услубларини сезиларли даражада ўзгартириб юбормоқда.
…