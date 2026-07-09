Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқда

·0·Техно
Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқда

Швециянинг сунъий интеллект йўналишидаги энг истиқболли лойиҳаларидан бири ҳисобланган Lovable стартапи янги инвестиция раунди арафасида турибди. Сифтед нашри берган маълумотларга кўра, компания 300 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агарда ушбу келишув муваффақиятли якунланса, стартапнинг бозор қиймати 13,2 миллиард долларга етади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эътиборлиси шундаки, ўтган йилнинг декабрь ойида Lovable 6,6 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан бир йил ўтмасдан компания ўз қийматини роппа-роса икки баробарга оширишга муваффақ бўлмоқда. Ушбу инвестиция раундига ўтган ойда 3 миллиард долларлик янги фондини эълон қилган Менло Вентурес венчур компанияси бошчилик қилиши кутилмоқда.

"Вибе кодинг" технологиясининг юксалиши

Lovable фаолияти асосини бугунги кунда сунъий интеллект соҳасидаги энг даромадли йўналиш — "вибе кодинг" ташкил этади. Бу технология фойдаланувчиларга ҳеч қандай дастурлаш кодларини ёзмасдан, шунчаки оддий сўзлар билан тушунтириш орқали мураккаб дастурий таъминотлар ва веб-сайтлар яратиш имконини беради. Ҳозирда ушбу йўналиш сунъий интеллектнинг энг оммабоп қўлланиш усулига айланди.

Уч ёшга ҳам тўлмаган ушбу стартап жорий йилнинг июн ойида йиллик даромад кўрсаткичини 500 миллион долларга етказди. Lovable хизматларидан нафақат якка тартибдаги дизайнерлар ва тадбиркорлар, балки йирик корпорациялар ҳам фаол фойдаланмоқда. Мижозлар рўйхатида Workday, Асана ва ҳатто технология гиганти NVIDIA каби номларни учратиш мумкин.

Бозордаги рақобат ва тенденциялар

Сунъий интеллект воситасида дастурлаш бозорида рақобат ниҳоятда кучайиб бормоқда. Lovable билан бир қаторда бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз мавқейини мустаҳкамламоқда:

  • Replit стартапи жорий йилнинг март ойида 9 миллиард долларга баҳоланган;
  • AI-агентлар яратиш билан шуғулланувчи Факторй лойиҳаси апрель ойида 1,5 миллиард доллар қиймат билан 150 миллион доллар инвестиция жалб қилган;
  • Дастурчилар учун ечимлар таклиф қилувчи Cursor сервиси эса ўтган ойда SpaceX томонидан 60 миллиард долларга сотиб олинган эди.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва стартапчилар учун ҳам бу каби технологиялар катта аҳамиятга эга. "Вибе кодинг" ечимлари маҳаллий бозорга кириб келиши билан, дастурлаш билимига эга бўлмаган тадбиркорлар ўз электрон тижорат платформаларини мустақил равишда яратиш имконига эга бўладилар. Бу эса рақамли иқтисодиёт ривожини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Экспертларнинг фикрича, Lovable каби компанияларнинг тез суръатлар билан ўсиши сунъий интеллект соҳасидаги инвестиция бумлари ҳали давом этишидан далолат беради. Компания ўзининг содда интерфейси ва юқори самарадорлиги билан анъанавий дастурлаш услубларини сезиларли даражада ўзгартириб юбормоқда.

LovableСунъий ИнтеллектСтартапВибе КодингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиАҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиБугун, 02:55Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги