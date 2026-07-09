Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

Мексика футбол федерацияси миллий терма жамоа бошқарувида жиддий ўзгаришга қўл урди. Афсонавий ҳимоячи Рафаел Марқуез Жавиер Агуирре ўрнига жамоанинг янги бош мураббийи сифатида таништирилди. Ушбу тайинлов Мексика терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Англияга қарши кечган драматик ўйиндаги мағлубиятидан сўнг дарҳол амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жавиер Агуирре ўз лавозимини тарк этиши аввалдан режалаштирилган эди. У терма жамоани уй турнирида бошқариш ва ўз ёрдамчиси бўлган Марқуезга устозлик қилиш вазифасини зиммасига олган эди. Англияга қарши 2:3 ҳисобида якунланган учрашув Агуирренинг ушбу миссияси якунланганини англатди ва бошқарув расман унинг шогирдига топширилди.

Янги давр ва стратегик мақсадлар

Рафаел Марқуезнинг асосий вазифаси терма жамоани 2030-йилги Жаҳон чемпионатига тайёрлашдан иборат. Унинг зиммасига таркибни ёшартириш ва жамоада янги авлодни шакллантиришдек масъулиятли вазифа юкланган. Англия билан ўйинда йўл қўйилган тактик хатолар ва ҳимоядаги камчиликлар янги мураббий учун биринчи навбатдаги тузатилиши керак бўлган жиҳатлар сифатида белгиланди.

Маълумотларга кўра, айнан ҳимоя чизиғидаги тартибсизлик Жуд Беллингем ва Гарри Кейн каби юлдузларга ғалаба голларини уриш имконини берган. Марқуез ўзининг бой футболчилик тажрибаси ва мураббийлик салоҳияти орқали ушбу муаммоларни бартараф этишга интилади. У сўнгги икки йил давомида Барселона Атлетик жамоасини бошқариб, 82 ўйинда 40 та ғалаба қайд этган ва Испанияда замонавий футбол методикасини ўзлаштирган.

Афсонавий тажриба ва юксак нуфуз

Рафаел Марқуез Мексика футболи тарихидаги энг нуфузли шахслардан бири ҳисобланади. Унинг футболчилик фаолияти давомида Барселона сафида икки бор Чемпионлар лигаси, тўрт марта Испания чемпионати ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани ўйинчилар учун катта мотивация манбаи бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, у Монако билан Франция чемпиони бўлган ва терма жамоа билан Конфедерациялар кубоги ҳамда икки бор Голд Куп бош совринини қўлга киритган.

Мексика футбол федерацияси айнан Марқуезнинг элита даражасидаги менталитети ёш иқтидорларни кашф қилиш ва уларни халқаро майдонда рақобатбардош жамоага айлантиришда ҳал қилувчи рол ўйнашига ишонч билдирмоқда. Эндиликда "Ацтеклар" янги мураббий бошчилигида тўрт йиллик сиклни бошлайди, бунда асосий урғу барқарор ҳимоя тизими ва интизомли ўйинга қаратилади.

МексикаРафаел МарқуезФутболТрансферЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиМанчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди