Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Мексика футбол федерацияси миллий терма жамоа бошқарувида жиддий ўзгаришга қўл урди. Афсонавий ҳимоячи Рафаел Марқуез Жавиер Агуирре ўрнига жамоанинг янги бош мураббийи сифатида таништирилди. Ушбу тайинлов Мексика терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Англияга қарши кечган драматик ўйиндаги мағлубиятидан сўнг дарҳол амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жавиер Агуирре ўз лавозимини тарк этиши аввалдан режалаштирилган эди. У терма жамоани уй турнирида бошқариш ва ўз ёрдамчиси бўлган Марқуезга устозлик қилиш вазифасини зиммасига олган эди. Англияга қарши 2:3 ҳисобида якунланган учрашув Агуирренинг ушбу миссияси якунланганини англатди ва бошқарув расман унинг шогирдига топширилди.
Янги давр ва стратегик мақсадларРафаел Марқуезнинг асосий вазифаси терма жамоани 2030-йилги Жаҳон чемпионатига тайёрлашдан иборат. Унинг зиммасига таркибни ёшартириш ва жамоада янги авлодни шакллантиришдек масъулиятли вазифа юкланган. Англия билан ўйинда йўл қўйилган тактик хатолар ва ҳимоядаги камчиликлар янги мураббий учун биринчи навбатдаги тузатилиши керак бўлган жиҳатлар сифатида белгиланди.
Маълумотларга кўра, айнан ҳимоя чизиғидаги тартибсизлик Жуд Беллингем ва Гарри Кейн каби юлдузларга ғалаба голларини уриш имконини берган. Марқуез ўзининг бой футболчилик тажрибаси ва мураббийлик салоҳияти орқали ушбу муаммоларни бартараф этишга интилади. У сўнгги икки йил давомида Барселона Атлетик жамоасини бошқариб, 82 ўйинда 40 та ғалаба қайд этган ва Испанияда замонавий футбол методикасини ўзлаштирган.
Афсонавий тажриба ва юксак нуфузРафаел Марқуез Мексика футболи тарихидаги энг нуфузли шахслардан бири ҳисобланади. Унинг футболчилик фаолияти давомида Барселона сафида икки бор Чемпионлар лигаси, тўрт марта Испания чемпионати ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани ўйинчилар учун катта мотивация манбаи бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, у Монако билан Франция чемпиони бўлган ва терма жамоа билан Конфедерациялар кубоги ҳамда икки бор Голд Куп бош совринини қўлга киритган.
Мексика футбол федерацияси айнан Марқуезнинг элита даражасидаги менталитети ёш иқтидорларни кашф қилиш ва уларни халқаро майдонда рақобатбардош жамоага айлантиришда ҳал қилувчи рол ўйнашига ишонч билдирмоқда. Эндиликда "Ацтеклар" янги мураббий бошчилигида тўрт йиллик сиклни бошлайди, бунда асосий урғу барқарор ҳимоя тизими ва интизомли ўйинга қаратилади.
…