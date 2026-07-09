Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилди
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ трансфери бўйича музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Милан клуби айни дамда бор эътиборини бошқа устувор мақсадларга қаратган. Бу ҳолат Лондон клубининг трансфер режаларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин, чунки Челси янги футболчиларни сотиб олишдан аввал таркибни тозалашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия футболида кутилмаган дипломатик бурилиш юз берди. Интер ва А Сериянинг дебютанти Комо клублари трансфер бозорида ўзаро рақобатлашмаслик бўйича стратегик иттифоқ туздилар. Интер президенти Беппе Маротта ва Комо вакили Мирван Суварсо ўртасидаги телефон мулоқоти давомида "ҳужум қилмаслик" ҳақида келишувга эришилган. Бу келишувдан кўзланган асосий мақсад — бир хил футболчилар учун нархнинг сунъий равишда кўтарилиб кетишининг олдини олишдир.
Трансфер бозоридаги янги стратегияМазкур келишувнинг марказида айнан Тревоҳ Чалобаҳ турибди. Комо бир неча ҳафта аввал Челси клубига 25 миллион евролик расмий таклиф юборган эди, бироқ лондонликлар бу сўровни рад этишган. Суварсо Интер раҳбариятига агар миланликлар ҳимоячи учун жиддий кураш бошласа, Комо дарҳол пойгадан чиқишини ва бошқа вариантларни кўриб чиқишини маълум қилган. Бундай дўстона муносабатлар ҳар икки клуб учун ҳам иқтисодий жиҳатдан манфаатли ҳисобланади.
Ҳозирда Интер ҳимоя чизиғини кучайтиришдан кўра, ўнг қанотдаги муаммоларни ҳал қилишга кўпроқ урғу бермоқда. Хусусан, Анан Халаили трансфери клубнинг асосий вазифасига айланган. Фақатгина ушбу масала ижобий ҳал этилгандан сўнг, "нерадзуррилар" яна Тревоҳ Чалобаҳ вариантига қайтишлари мумкин. Шунга қарамай, Интер футболчининг агентлари билан шахсий шартнома шартларини муҳокама қилишда давом этмоқда.
Челси ва Кристал Пелас ўртасидаги музокараларЧелси эса ўз навбатида ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни режалаштирган. Goal.com нашрининг ёзишича, Лондон клуби Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Махенсе Лакроих номзодига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, ушбу трансфер амалга ошиши учун аввало Тревоҳ Чалобаҳ сотилиши шарт. Ҳозирча икки Лондон клуби ўртасида футболчининг нархи борасида маълум масофа сақланиб қолмоқда.
Тревоҳ Чалобаҳ учун Италия А Серияси фаолиятини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда Англия Премер-лигасидан Италияга йўл олган ҳимоячилар, хусусан, Фикаё Томори ва Чрис Смаллинг каби футболчилар ўзларини кўрсата олишди. Интер каби гранд жамоада ўйнаш Чалобаҳ учун Чемпионлар лигасида тажриба орттириш имконини беради.
Хулоса қилиб айтганда, Тревоҳ Чалобаҳнинг келажаги яқин ҳафталарда ҳал бўлади. Агар Интер ўзининг устувор трансферларини якунласа, Челси билан расмий музокараларга киришади. Бу занжирли реакция натижасида Челси ҳам Махенсе Лакроих трансферини якунлашга киришиши кутилмоқда. Италиядаги "гентлменлик келишуви" эса трансфер бозорида нархларни барқарор ушлаб туришга хизмат қилади.
…