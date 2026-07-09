Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилди

·30·Спорт
Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилди

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ трансфери бўйича музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Милан клуби айни дамда бор эътиборини бошқа устувор мақсадларга қаратган. Бу ҳолат Лондон клубининг трансфер режаларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин, чунки Челси янги футболчиларни сотиб олишдан аввал таркибни тозалашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия футболида кутилмаган дипломатик бурилиш юз берди. Интер ва А Сериянинг дебютанти Комо клублари трансфер бозорида ўзаро рақобатлашмаслик бўйича стратегик иттифоқ туздилар. Интер президенти Беппе Маротта ва Комо вакили Мирван Суварсо ўртасидаги телефон мулоқоти давомида "ҳужум қилмаслик" ҳақида келишувга эришилган. Бу келишувдан кўзланган асосий мақсад — бир хил футболчилар учун нархнинг сунъий равишда кўтарилиб кетишининг олдини олишдир.

Трансфер бозоридаги янги стратегия

Мазкур келишувнинг марказида айнан Тревоҳ Чалобаҳ турибди. Комо бир неча ҳафта аввал Челси клубига 25 миллион евролик расмий таклиф юборган эди, бироқ лондонликлар бу сўровни рад этишган. Суварсо Интер раҳбариятига агар миланликлар ҳимоячи учун жиддий кураш бошласа, Комо дарҳол пойгадан чиқишини ва бошқа вариантларни кўриб чиқишини маълум қилган. Бундай дўстона муносабатлар ҳар икки клуб учун ҳам иқтисодий жиҳатдан манфаатли ҳисобланади.

Ҳозирда Интер ҳимоя чизиғини кучайтиришдан кўра, ўнг қанотдаги муаммоларни ҳал қилишга кўпроқ урғу бермоқда. Хусусан, Анан Халаили трансфери клубнинг асосий вазифасига айланган. Фақатгина ушбу масала ижобий ҳал этилгандан сўнг, "нерадзуррилар" яна Тревоҳ Чалобаҳ вариантига қайтишлари мумкин. Шунга қарамай, Интер футболчининг агентлари билан шахсий шартнома шартларини муҳокама қилишда давом этмоқда.

Челси ва Кристал Пелас ўртасидаги музокаралар

Челси эса ўз навбатида ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни режалаштирган. Goal.com нашрининг ёзишича, Лондон клуби Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Махенсе Лакроих номзодига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, ушбу трансфер амалга ошиши учун аввало Тревоҳ Чалобаҳ сотилиши шарт. Ҳозирча икки Лондон клуби ўртасида футболчининг нархи борасида маълум масофа сақланиб қолмоқда.

Тревоҳ Чалобаҳ учун Италия А Серияси фаолиятини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда Англия Премер-лигасидан Италияга йўл олган ҳимоячилар, хусусан, Фикаё Томори ва Чрис Смаллинг каби футболчилар ўзларини кўрсата олишди. Интер каби гранд жамоада ўйнаш Чалобаҳ учун Чемпионлар лигасида тажриба орттириш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, Тревоҳ Чалобаҳнинг келажаги яқин ҳафталарда ҳал бўлади. Агар Интер ўзининг устувор трансферларини якунласа, Челси билан расмий музокараларга киришади. Бу занжирли реакция натижасида Челси ҳам Махенсе Лакроих трансферини якунлашга киришиши кутилмоқда. Италиядаги "гентлменлик келишуви" эса трансфер бозорида нархларни барқарор ушлаб туришга хизмат қилади.

ИнтерЧелсиТрансферА СерияТревоҳ Чалобаҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди