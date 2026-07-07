Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкин

·0·Спорт
Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкин

Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегияга қарши кечадиган муҳим баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ жамоа бош мураббийи Томас Тухель учун интизомий масалалар жиддий бош оғриғига айланган. Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоада кайфият юқори бўлса-да, таркибнинг бир неча етакчи аъзолари, жумладан Жуд Беллингем ва Деклан Рисе навбатдаги босқични ўтказиб юбориш хавфи остида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

FIFA томонидан 48 та жамоа иштирокидаги кенгайтирилган турнир форматида сариқ карточкалар маълум босқичлардан сўнг бекор қилиниши белгиланган. Гуруҳ босқичидан сўнг карточкалар ўчирилган эди, аммо нимчорак финал ва 32-тур босқичида огоҳлантириш олган футболчиларнинг карточкалари чорак финалдан кейингина куяди. Бу эса Норвегияга қарши ўйинда эҳтиёткорликни биринчи ўринга чиқаради.

Етакчилар хавф остида

Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем Конго ДРга қарши баҳсда сариқ карточка олган эди. Агар у Маямидаги учрашувда яна бир бор огоҳлантирилса, Англия ярим финалга йўл олган тақдирда ўша ўйинни четдан кузатишга мажбур бўлади. Худди шундай ҳолат Деклан Рисе билан ҳам кузатилмоқда; у Мексика билан ўйиннинг илк дақиқаларида сариқ карточка олиб, ўзини хавфли ҳудудга тушириб қўйди.

Ҳимоя чизиғида ҳам вазият анча мураккаб. Манчестер Сити вакиллари Марк Гуеҳи ва Нико ЎРеиллй ҳисобида ҳам биттадан огоҳлантириш бор. Томас Тухель учун бу ҳимоя марказидаги ротацияни қийинлаштиради, чунки ҳар қандай хато ярим финал олдидан таркибни кучсизлантириб қўйиши мумкин. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббийлар штаби футболчиларни майдонда максимал даражада эҳтиёткор бўлишга чақирмоқда.

Йўқотишлар ва кутилмаган жароҳатлар

Англия чорак финалда фақат карточкалар хавфи билан чекланмайди. Жамоа ҳимоячиси Жарелл Қуансаҳ Мексикага қарши баҳсда қизил карточка олгани сабабли Норвегия билан ўйинда майдонга туша олмайди. Бу эса ҳимоя чизиғида мажбурий ўзгаришлар қилинишини англатади.

Яна бир йўқотиш кутилмаган тарзда юз берди. Тажрибали Жордан Ҳендерсон Мексика устидан қозонилган ғалабани нишонлаш вақтидаги бахтсиз ҳодиса туфайли билагидан жиддий жароҳат олди. Брентфорд ярим ҳимоячиси айни дамда шифокорлар назоратида бўлиб, жамоанинг Канзас-Сити шаҳридаги қароргоҳига йўл олмаган. Унинг чорак финалда иштирок этиши деярли имконсиз деб баҳоланмоқда.

Англия терма жамоаси учун Норвегияга қарши баҳс нафақат ярим финал йўлланмаси, балки таркибни сақлаб қолиш учун ҳам катта синов бўлади. Томас Тухель шогирдлари интизомни сақлаган ҳолда ғалаба қозонишлари шарт, акс ҳолда турнирнинг ҳал қилувчи палласида жамоа ўзининг энг кучли қуролларисиз қолиши мумкин.

АнглияЖуде БеллингэмДеклан РисеЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди