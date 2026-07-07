Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкин
Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегияга қарши кечадиган муҳим баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ жамоа бош мураббийи Томас Тухель учун интизомий масалалар жиддий бош оғриғига айланган. Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоада кайфият юқори бўлса-да, таркибнинг бир неча етакчи аъзолари, жумладан Жуд Беллингем ва Деклан Рисе навбатдаги босқични ўтказиб юбориш хавфи остида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
FIFA томонидан 48 та жамоа иштирокидаги кенгайтирилган турнир форматида сариқ карточкалар маълум босқичлардан сўнг бекор қилиниши белгиланган. Гуруҳ босқичидан сўнг карточкалар ўчирилган эди, аммо нимчорак финал ва 32-тур босқичида огоҳлантириш олган футболчиларнинг карточкалари чорак финалдан кейингина куяди. Бу эса Норвегияга қарши ўйинда эҳтиёткорликни биринчи ўринга чиқаради.
Етакчилар хавф остидаРеал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем Конго ДРга қарши баҳсда сариқ карточка олган эди. Агар у Маямидаги учрашувда яна бир бор огоҳлантирилса, Англия ярим финалга йўл олган тақдирда ўша ўйинни четдан кузатишга мажбур бўлади. Худди шундай ҳолат Деклан Рисе билан ҳам кузатилмоқда; у Мексика билан ўйиннинг илк дақиқаларида сариқ карточка олиб, ўзини хавфли ҳудудга тушириб қўйди.
Ҳимоя чизиғида ҳам вазият анча мураккаб. Манчестер Сити вакиллари Марк Гуеҳи ва Нико ЎРеиллй ҳисобида ҳам биттадан огоҳлантириш бор. Томас Тухель учун бу ҳимоя марказидаги ротацияни қийинлаштиради, чунки ҳар қандай хато ярим финал олдидан таркибни кучсизлантириб қўйиши мумкин. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббийлар штаби футболчиларни майдонда максимал даражада эҳтиёткор бўлишга чақирмоқда.
Йўқотишлар ва кутилмаган жароҳатларАнглия чорак финалда фақат карточкалар хавфи билан чекланмайди. Жамоа ҳимоячиси Жарелл Қуансаҳ Мексикага қарши баҳсда қизил карточка олгани сабабли Норвегия билан ўйинда майдонга туша олмайди. Бу эса ҳимоя чизиғида мажбурий ўзгаришлар қилинишини англатади.
Яна бир йўқотиш кутилмаган тарзда юз берди. Тажрибали Жордан Ҳендерсон Мексика устидан қозонилган ғалабани нишонлаш вақтидаги бахтсиз ҳодиса туфайли билагидан жиддий жароҳат олди. Брентфорд ярим ҳимоячиси айни дамда шифокорлар назоратида бўлиб, жамоанинг Канзас-Сити шаҳридаги қароргоҳига йўл олмаган. Унинг чорак финалда иштирок этиши деярли имконсиз деб баҳоланмоқда.
Англия терма жамоаси учун Норвегияга қарши баҳс нафақат ярим финал йўлланмаси, балки таркибни сақлаб қолиш учун ҳам катта синов бўлади. Томас Тухель шогирдлари интизомни сақлаган ҳолда ғалаба қозонишлари шарт, акс ҳолда турнирнинг ҳал қилувчи палласида жамоа ўзининг энг кучли қуролларисиз қолиши мумкин.
…