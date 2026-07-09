Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий қадам ташлади. Нюкасл жамоасининг бразилиялик юлдузи Бруно Гуимараес клуб раҳбариятига жамоани тарк этиш истагини билдирганидан сўнг, "канонирлар" ушбу футболчи учун курашда асосий даъвогарга айланишди. Микел Артета жамоаси ўтган мавсумдаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, майдон марказида Деклан Рисе билан тандем ҳосил қила оладиган юқори савияли ижрочини қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 28 ёшли футболчи Сент-Джеймс Паркни тарк этиб, Чемпионлар лигасида мунтазам иштирок этадиган клубга ўтишни мақсад қилган. Гуимараес 2022-йилда Лиондан келиб қўшилганидан буён Нюкаслнинг ўзагига айланган эди, бироқ унинг фаолиятида янги чорлов вақти келган кўринади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, унинг кетиш ҳақидаги қарори Эдди Хау режаларига жиддий зарба бўлиши кутилмоқда.
Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилотиҲозирги вақтда футболчининг вакиллари ва клуб ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. Маълумотларга кўра, трансфер суммаси тахминан 60 миллион фунт стерлингдан бошланиши мумкин. Нюкасл ўз сардорини қўйиб юборишни истамаётган бўлса-да, футболчининг қатъий қарори раҳбариятни муросага келишга мажбур қилиши мумкин. Айниқса, Сандро Тонали ва Антонй Гордон каби ўйинчилар билан боғлиқ вазиятлардан сўнг, "қарғалар" таркибда мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.
Арсенал узоқ вақтдан бери ушбу нуқтага муносиб номзод қидираётган эди. Клуб скаутлари Боурнемоут аъзоси Алекс Скотт ва Лилл иқтидори Айёуб Боуадди каби вариантларни кўриб чиққан бўлса-да, айнан Бруно Гуимараес жамоани дарҳол янги босқичга олиб чиқа оладиган "тайёр маҳсулот" сифатида баҳоланмоқда. Микел Артета бразилиялик ярим ҳимоячининг Англия Премер-лигасидаги бой тажрибасини юксак қадрлайди.
Таркибдаги кутилаётган ўзгаришларАгар ушбу трансфер амалга ошса, Лондон клуби таркибида бир қатор ўзгаришлар юз бериши муқаррар. Гуимараеснинг келиши қуйидаги жараёнларга сабаб бўлиши мумкин:
- 32 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи Кристиан Норгаард учун муносиб таклифлар кўриб чиқилади;
- Мартин Зубименди каби асосий таркиб ўйинчилари ўртасида рақобат кескинлашади;
- Жамоанинг маошлар фондида янги юлдуз учун жой бўшатилади.
Эслатиб ўтамиз, Бруно Гуимараес бразилиялик бўлишига қарамай, ўзининг жисмоний ҳолати ва курашувчанлик хислатлари билан инглиз футболига тез мослашиб кетган. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва аниқ узатмалари Микел Артетанинг тактик чизмаларига тўлиқ мос келади. Ҳозирда барча эътибор клублар ўртасидаги якуний келишувга қаратилган.
…