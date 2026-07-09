Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди

·25·Спорт
Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий қадам ташлади. Нюкасл жамоасининг бразилиялик юлдузи Бруно Гуимараес клуб раҳбариятига жамоани тарк этиш истагини билдирганидан сўнг, "канонирлар" ушбу футболчи учун курашда асосий даъвогарга айланишди. Микел Артета жамоаси ўтган мавсумдаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, майдон марказида Деклан Рисе билан тандем ҳосил қила оладиган юқори савияли ижрочини қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 28 ёшли футболчи Сент-Джеймс Паркни тарк этиб, Чемпионлар лигасида мунтазам иштирок этадиган клубга ўтишни мақсад қилган. Гуимараес 2022-йилда Лиондан келиб қўшилганидан буён Нюкаслнинг ўзагига айланган эди, бироқ унинг фаолиятида янги чорлов вақти келган кўринади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, унинг кетиш ҳақидаги қарори Эдди Хау режаларига жиддий зарба бўлиши кутилмоқда.

Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилоти

Ҳозирги вақтда футболчининг вакиллари ва клуб ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. Маълумотларга кўра, трансфер суммаси тахминан 60 миллион фунт стерлингдан бошланиши мумкин. Нюкасл ўз сардорини қўйиб юборишни истамаётган бўлса-да, футболчининг қатъий қарори раҳбариятни муросага келишга мажбур қилиши мумкин. Айниқса, Сандро Тонали ва Антонй Гордон каби ўйинчилар билан боғлиқ вазиятлардан сўнг, "қарғалар" таркибда мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.

Арсенал узоқ вақтдан бери ушбу нуқтага муносиб номзод қидираётган эди. Клуб скаутлари Боурнемоут аъзоси Алекс Скотт ва Лилл иқтидори Айёуб Боуадди каби вариантларни кўриб чиққан бўлса-да, айнан Бруно Гуимараес жамоани дарҳол янги босқичга олиб чиқа оладиган "тайёр маҳсулот" сифатида баҳоланмоқда. Микел Артета бразилиялик ярим ҳимоячининг Англия Премер-лигасидаги бой тажрибасини юксак қадрлайди.

Таркибдаги кутилаётган ўзгаришлар

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Лондон клуби таркибида бир қатор ўзгаришлар юз бериши муқаррар. Гуимараеснинг келиши қуйидаги жараёнларга сабаб бўлиши мумкин:

  • 32 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи Кристиан Норгаард учун муносиб таклифлар кўриб чиқилади;
  • Мартин Зубименди каби асосий таркиб ўйинчилари ўртасида рақобат кескинлашади;
  • Жамоанинг маошлар фондида янги юлдуз учун жой бўшатилади.
Микел Артета жамоада соғлом рақобат муҳитини яратишни истайди. Унинг фикрича, Гуимараес даражасидаги футболчининг келиши нафақат майдон марказини мустаҳкамлайди, балки бошқа ўйинчиларни ҳам ўз устида кўпроқ ишлашга ундайди. Бу эса Арсенал учун Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси чемпионлиги йўлидаги курашда жуда муҳим омил ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, Бруно Гуимараес бразилиялик бўлишига қарамай, ўзининг жисмоний ҳолати ва курашувчанлик хислатлари билан инглиз футболига тез мослашиб кетган. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва аниқ узатмалари Микел Артетанинг тактик чизмаларига тўлиқ мос келади. Ҳозирда барча эътибор клублар ўртасидаги якуний келишувга қаратилган.

АрсеналНюкаслБруно ГуимараесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиМанчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди