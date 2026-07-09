Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этди

·0·Техно
Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этди

Сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта контентларга қарши курашда муҳим бурилиш юз берди. Google компанияси томонидан ишлаб чиқилган СйнтИД рақамли тамғалаш тизими АҚШлик таниқли сенатор Митч МкКоннелл билан боғлиқ шов-шувли фейк суратни аниқлашга муваффақ бўлди. Бу воқеа нейротармоқлар яратган маҳсулотларни маркировка қилиш технологияси амалда қанчалик самарали эканлигини исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шу ҳафтанинг бошида ижтимоий тармоқларда, хусусан, Reddit ва Х платформаларида Кентукки штати сенатори Митч МкКоннеллнинг оғир аҳволда шифохона койкасида ётгани акс этган сурат кенг тарқалди. Суратда сиёсатчининг танаси турли тиббий найчаларга уланган бўлиб, бу унинг соғлиғи ҳақидаги хавотирларни янада кучайтирди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Снопес факт-чекинг портали ушбу тасвирни текшириб, унинг мутлақо сохта эканлигини тасдиқлади.

Кўринмас тамғанинг кучи

Мазкур фейкни фош этишда Google'нинг СйнтИД тизими асосий рол ўйнади. Ушбу технология тасвирнинг пикселлари қатламига инсон кўзи илғамайдиган махсус рақамли имзо жойлаштиради. Снопес мутахассислари тасвирни сканердан ўтказганларида, у айнан сунъий интеллект маҳсули эканлигини кўрсатувчи кўринмас тамғани аниқлашди. Бу эса расмнинг ҳақиқий эмаслигини узил-кесил исботлаш имконини берди.

Сенатор МкКоннеллнинг саломатлиги июн ойи ўрталарида юз берган фавқулодда вазиятдан сўнг жамоатчилик диққат марказида бўлиб келмоқда. Унинг узоқ вақт давомида омма олдида кўриниш бермаслиги турли миш-мишларга сабаб бўлаётган эди. Шундай вазиятда тарқалган юқори сифатли деэпфаке сурат кўпчиликни чалғитиши мумкин эди, бироқ замонавий детекторлар ўз вазифасини бажарди.

СйнтИД қандай ишлайди?

Google ўзининг СйнтИД технологиясини 2025-йилдаги И/О дастурчилар конференциясида тақдим этган эди. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у рақамли тамғани тасвирнинг ўзига шундай сингдирадики, ҳатто сурат скриншот қилинганда ёки бошқа платформаларга кўчириб ўтказилганда ҳам ўз хусусиятини йўқотмайди. МкКоннелл иши мисолида ҳам расм бир неча бор қайта юкланган бўлса-да, алгоритм уни таний олди.

Ҳозирги вақтда ушбу хавфсизлик тизими барча Gemini моделларига интеграция қилинган. Шунингдек, 2026-йилда OpenAI ҳам ушбу ташаббусга қўшилиб, ўзининг тасвир генерация қилувчи воситаларига СйнтИД тамғасини жорий этишни бошлади. Бу глобал технологик гигантларнинг дезинформацияга қарши бирлашаётганидан далолат беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, СйнтИД ҳозирча фақат ушбу дастурда иштирок этаётган компаниялар (Google, OpenAI) воситалари билан яратилган суратларни аниқлай олади. Масалан, Anthropic каби баъзи йирик компаниялар ҳали ушбу тизимга қўшилмаган. Фойдаланувчилар шубҳали суратларни Gemini орқали ёки OpenAI'нинг очиқ верификация воситалари ёрдамида текшириб кўришлари мумкин.

GoogleСунъий ИнтеллектДеэпфакеСйнтИДТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги