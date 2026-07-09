Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этди
Сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта контентларга қарши курашда муҳим бурилиш юз берди. Google компанияси томонидан ишлаб чиқилган СйнтИД рақамли тамғалаш тизими АҚШлик таниқли сенатор Митч МкКоннелл билан боғлиқ шов-шувли фейк суратни аниқлашга муваффақ бўлди. Бу воқеа нейротармоқлар яратган маҳсулотларни маркировка қилиш технологияси амалда қанчалик самарали эканлигини исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шу ҳафтанинг бошида ижтимоий тармоқларда, хусусан, Reddit ва Х платформаларида Кентукки штати сенатори Митч МкКоннеллнинг оғир аҳволда шифохона койкасида ётгани акс этган сурат кенг тарқалди. Суратда сиёсатчининг танаси турли тиббий найчаларга уланган бўлиб, бу унинг соғлиғи ҳақидаги хавотирларни янада кучайтирди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Снопес факт-чекинг портали ушбу тасвирни текшириб, унинг мутлақо сохта эканлигини тасдиқлади.
Кўринмас тамғанинг кучиМазкур фейкни фош этишда Google'нинг СйнтИД тизими асосий рол ўйнади. Ушбу технология тасвирнинг пикселлари қатламига инсон кўзи илғамайдиган махсус рақамли имзо жойлаштиради. Снопес мутахассислари тасвирни сканердан ўтказганларида, у айнан сунъий интеллект маҳсули эканлигини кўрсатувчи кўринмас тамғани аниқлашди. Бу эса расмнинг ҳақиқий эмаслигини узил-кесил исботлаш имконини берди.
Сенатор МкКоннеллнинг саломатлиги июн ойи ўрталарида юз берган фавқулодда вазиятдан сўнг жамоатчилик диққат марказида бўлиб келмоқда. Унинг узоқ вақт давомида омма олдида кўриниш бермаслиги турли миш-мишларга сабаб бўлаётган эди. Шундай вазиятда тарқалган юқори сифатли деэпфаке сурат кўпчиликни чалғитиши мумкин эди, бироқ замонавий детекторлар ўз вазифасини бажарди.
СйнтИД қандай ишлайди?Google ўзининг СйнтИД технологиясини 2025-йилдаги И/О дастурчилар конференциясида тақдим этган эди. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у рақамли тамғани тасвирнинг ўзига шундай сингдирадики, ҳатто сурат скриншот қилинганда ёки бошқа платформаларга кўчириб ўтказилганда ҳам ўз хусусиятини йўқотмайди. МкКоннелл иши мисолида ҳам расм бир неча бор қайта юкланган бўлса-да, алгоритм уни таний олди.
Ҳозирги вақтда ушбу хавфсизлик тизими барча Gemini моделларига интеграция қилинган. Шунингдек, 2026-йилда OpenAI ҳам ушбу ташаббусга қўшилиб, ўзининг тасвир генерация қилувчи воситаларига СйнтИД тамғасини жорий этишни бошлади. Бу глобал технологик гигантларнинг дезинформацияга қарши бирлашаётганидан далолат беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, СйнтИД ҳозирча фақат ушбу дастурда иштирок этаётган компаниялар (Google, OpenAI) воситалари билан яратилган суратларни аниқлай олади. Масалан, Anthropic каби баъзи йирик компаниялар ҳали ушбу тизимга қўшилмаган. Фойдаланувчилар шубҳали суратларни Gemini орқали ёки OpenAI'нинг очиқ верификация воситалари ёрдамида текшириб кўришлари мумкин.
…