Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилди
Лондоннинг Челси клуби навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширди. Англия жамоаси Лиссабоннинг Sporting клубидан иқтидорли вингер Геованй Қуенда билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер Лондон клубининг ёш иқтидорларни жамлаш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабарига кўра, 19 ёшли футболчи "аристократлар" билан 2034-йилга қадар мўлжалланган саккиз йиллик шартномага имзо чеккан. Маълум қилинишича, Челси ушбу трансфер учун Португалия клубига 50 миллион евро тўлаган. Қуенда Европанинг энг истиқболли ёш ўйинчиларидан бири ҳисобланиб, у нафақат қанот ҳужумчиси, балки вингер-бек сифатида ҳам ҳаракат қила олади.
Sporting сафидаги муваффақиятларГеованй Қуенда Португалия чемпионатида ўзини кўрсатишга улгурган эди. У Sporting сафида жами 86 та учрашувда майдонга тушиб, 9 та гол ва 17 та голли узатмани амалга оширди. Айниқса, унинг 2024/25-йилги мавсумдаги ўйини мутахассислар эътиборини тортди. Ўша мавсумда у 54 та ўйинда қатнашиб, жамоасининг "олтин дубл" (чемпионлик ва кубок) қайд этишига улкан ҳисса қўшган.
Шунингдек, ёш иқтидор эгаси бир қатор рекордларни ҳам янгилашга муваффақ бўлди. У Sporting тарихида дебют мавсумидаёқ гол урган энг ёш футболчига айланди. Бундан ташқари, Қуенда Чемпионлар лигаси тарихида гол урган энг ёш португалиялик футболчи сифатида ҳам ўз номини тарихга ёздириб қўйди.
Янги чақириқ ва мақсадларТрансфердан сўнг футболчи ўз ҳаяжонини яширмади: "Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Челси — буюк жамоа ва мен Стамфорд Бриджда майдонга тушишни сабрсизлик билан кутяпман. Клуб мен каби ёшларга ишонч билдирди, мен эса бу жамоанинг бир қисми эканлигимдан фахрланаман".
Қуенда янги мураббий Хаби Алонсо қўл остида ривожланишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, жамоага совринлар ютишда ёрдам бериш ва майдонда бор кучини ишга солиш унинг асосий вазифасидир. Ёш вингер нафақат клуб миқёсида, балки Португалия ёшлар терма жамоаси сафида ҳам Европа чемпионати рамзий жамоасидан ўрин олган.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу трансфер қизиқарли, чунки Челси сўнгги йилларда таркибни тубдан ёшартириш сиёсатини олиб бормоқда. Қуенда каби техникаси кучли ва тезкор ўйинчининг келиши Англия Премер-лигасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Эндиликда португалиялик вингер ўзининг халқаро майдондаги муваффақиятларини Лондон клуби сафида давом эттиришга ҳаракат қилади.
…