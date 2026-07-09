Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилди

·38·Спорт
Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилди

Лондоннинг Челси клуби навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширди. Англия жамоаси Лиссабоннинг Sporting клубидан иқтидорли вингер Геованй Қуенда билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер Лондон клубининг ёш иқтидорларни жамлаш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабарига кўра, 19 ёшли футболчи "аристократлар" билан 2034-йилга қадар мўлжалланган саккиз йиллик шартномага имзо чеккан. Маълум қилинишича, Челси ушбу трансфер учун Португалия клубига 50 миллион евро тўлаган. Қуенда Европанинг энг истиқболли ёш ўйинчиларидан бири ҳисобланиб, у нафақат қанот ҳужумчиси, балки вингер-бек сифатида ҳам ҳаракат қила олади.

Sporting сафидаги муваффақиятлар

Геованй Қуенда Португалия чемпионатида ўзини кўрсатишга улгурган эди. У Sporting сафида жами 86 та учрашувда майдонга тушиб, 9 та гол ва 17 та голли узатмани амалга оширди. Айниқса, унинг 2024/25-йилги мавсумдаги ўйини мутахассислар эътиборини тортди. Ўша мавсумда у 54 та ўйинда қатнашиб, жамоасининг "олтин дубл" (чемпионлик ва кубок) қайд этишига улкан ҳисса қўшган.

Шунингдек, ёш иқтидор эгаси бир қатор рекордларни ҳам янгилашга муваффақ бўлди. У Sporting тарихида дебют мавсумидаёқ гол урган энг ёш футболчига айланди. Бундан ташқари, Қуенда Чемпионлар лигаси тарихида гол урган энг ёш португалиялик футболчи сифатида ҳам ўз номини тарихга ёздириб қўйди.

Янги чақириқ ва мақсадлар

Трансфердан сўнг футболчи ўз ҳаяжонини яширмади: "Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Челси — буюк жамоа ва мен Стамфорд Бриджда майдонга тушишни сабрсизлик билан кутяпман. Клуб мен каби ёшларга ишонч билдирди, мен эса бу жамоанинг бир қисми эканлигимдан фахрланаман".

Қуенда янги мураббий Хаби Алонсо қўл остида ривожланишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, жамоага совринлар ютишда ёрдам бериш ва майдонда бор кучини ишга солиш унинг асосий вазифасидир. Ёш вингер нафақат клуб миқёсида, балки Португалия ёшлар терма жамоаси сафида ҳам Европа чемпионати рамзий жамоасидан ўрин олган.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу трансфер қизиқарли, чунки Челси сўнгги йилларда таркибни тубдан ёшартириш сиёсатини олиб бормоқда. Қуенда каби техникаси кучли ва тезкор ўйинчининг келиши Англия Премер-лигасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Эндиликда португалиялик вингер ўзининг халқаро майдондаги муваффақиятларини Лондон клуби сафида давом эттиришга ҳаракат қилади.

ЧелсиSportingТрансферАнглия Премер-лигасиГеованй Қуенда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиМанчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 23:51Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаКеча, 23:34Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиКеча, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди