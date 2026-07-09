Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобат
Илон Маск асос солган SpaceXAI компанияси ўзининг навбатдаги Grok 4.5 сунъий интеллект моделини расман эълон қилди. Бу компания оммавий мақомга ўтганидан кейин тақдим этилган илк йирик янгиланиш бўлиб, у нафақат қуввати, балки иқтисодий самарадорлиги билан ҳам соҳа етакчиларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Янги модел мураккаб вазифаларни бажаришда юқори тезлик ва арзон нархни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг расмий блогида таъкидланишича, Grok 4.5 дастурлаш, иловалар яратиш, офис ишлари, илмий тадқиқотлар ва матнлар билан ишлаш каби кундалик интеллектуал вазифаларни автоматлаштириш учун мўлжалланган. SpaceXAI вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел бошқа етакчи тизимларга қараганда икки баравар юқори "токен самарадорлигига" эга. Бу эса сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Опус даражасидаги қувват ва юқори тезликИлон Маск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида янги ишланмани Anthropic компаниясининг энг кучли Опус модели билан қиёслади. Маскнинг сўзларига кўра, Grok 4.5 ўз имкониятлари бўйича Опус даражасида туради, бироқ ундан анча тезроқ ишлайди ва арзонроқ тушади. Бета-тест синовларидан ўтган фойдаланувчиларнинг ижобий фикрларидан сўнг, моделни кенг оммага тақдим этишга қарор қилинган.
Ички баҳолаш натижаларига кўра, Grok 4.5 модели Опус 4.7 билан рақобатлаша олади. SpaceXAI нархлар борасида ҳам агрессив сиёсат юритмоқда: 1 миллион кириш токени учун 2 доллар, чиқиш токени учун эса 6 доллар миқдорида ҳақ белгиланади. Таққослаш учун, Опус 4.7 моделида бу кўрсаткичлар мос равишда 5 ва 25 долларни ташкил этади. Бу эса Grok 4.5 моделини бизнес ва ишлаб чиқувчилар учун анча жозибадор қилади.
AI бозоридаги шиддатли курашҲозирда сунъий интеллект бозорида нархлар ва қувват бўйича ҳақиқий пойга кетмоқда. Масалан, OpenAI компаниясининг энг қиммат Сол модели 1 миллион токен учун 5 доллардан 30 долларгача хизмат ҳақи олади. Grok 4.5 нинг бундай арзон нархда тақдим этилиши бошқа гигантларни ҳам ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Шуниси эътиборлики, SpaceXAI янгиланиши OpenAI компаниясининг навбатдаги йирик релизи билан бир вақтга тўғри келди. Маълумотларга кўра, OpenAI пайшанба куни ўзининг энг кучли ГПТ 5.6 моделини чиқаришни режалаштирмоқда. Аввалроқ ушбу моделнинг чиқарилиши хавфсизлик нуқтаи назаридан АҚШ маъмурияти томонидан чекланган эди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Grok 4.5 каби арзон ва самарали моделларнинг пайдо бўлиши янги имкониятлар очади. Айниқса, ресурсларни тежаш ва юқори унумдорликка интилаётган стартаплар учун токенлар нархининг пасайиши сунъий интеллектни маҳсулотларга интеграция қилишни осонлаштиради.
…