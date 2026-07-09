Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобат

·0·Техно
Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобат

Илон Маск асос солган SpaceXAI компанияси ўзининг навбатдаги Grok 4.5 сунъий интеллект моделини расман эълон қилди. Бу компания оммавий мақомга ўтганидан кейин тақдим этилган илк йирик янгиланиш бўлиб, у нафақат қуввати, балки иқтисодий самарадорлиги билан ҳам соҳа етакчиларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Янги модел мураккаб вазифаларни бажаришда юқори тезлик ва арзон нархни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг расмий блогида таъкидланишича, Grok 4.5 дастурлаш, иловалар яратиш, офис ишлари, илмий тадқиқотлар ва матнлар билан ишлаш каби кундалик интеллектуал вазифаларни автоматлаштириш учун мўлжалланган. SpaceXAI вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел бошқа етакчи тизимларга қараганда икки баравар юқори "токен самарадорлигига" эга. Бу эса сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Опус даражасидаги қувват ва юқори тезлик

Илон Маск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида янги ишланмани Anthropic компаниясининг энг кучли Опус модели билан қиёслади. Маскнинг сўзларига кўра, Grok 4.5 ўз имкониятлари бўйича Опус даражасида туради, бироқ ундан анча тезроқ ишлайди ва арзонроқ тушади. Бета-тест синовларидан ўтган фойдаланувчиларнинг ижобий фикрларидан сўнг, моделни кенг оммага тақдим этишга қарор қилинган.

Ички баҳолаш натижаларига кўра, Grok 4.5 модели Опус 4.7 билан рақобатлаша олади. SpaceXAI нархлар борасида ҳам агрессив сиёсат юритмоқда: 1 миллион кириш токени учун 2 доллар, чиқиш токени учун эса 6 доллар миқдорида ҳақ белгиланади. Таққослаш учун, Опус 4.7 моделида бу кўрсаткичлар мос равишда 5 ва 25 долларни ташкил этади. Бу эса Grok 4.5 моделини бизнес ва ишлаб чиқувчилар учун анча жозибадор қилади.

AI бозоридаги шиддатли кураш

Ҳозирда сунъий интеллект бозорида нархлар ва қувват бўйича ҳақиқий пойга кетмоқда. Масалан, OpenAI компаниясининг энг қиммат Сол модели 1 миллион токен учун 5 доллардан 30 долларгача хизмат ҳақи олади. Grok 4.5 нинг бундай арзон нархда тақдим этилиши бошқа гигантларни ҳам ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Шуниси эътиборлики, SpaceXAI янгиланиши OpenAI компаниясининг навбатдаги йирик релизи билан бир вақтга тўғри келди. Маълумотларга кўра, OpenAI пайшанба куни ўзининг энг кучли ГПТ 5.6 моделини чиқаришни режалаштирмоқда. Аввалроқ ушбу моделнинг чиқарилиши хавфсизлик нуқтаи назаридан АҚШ маъмурияти томонидан чекланган эди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Grok 4.5 каби арзон ва самарали моделларнинг пайдо бўлиши янги имкониятлар очади. Айниқса, ресурсларни тежаш ва юқори унумдорликка интилаётган стартаплар учун токенлар нархининг пасайиши сунъий интеллектни маҳсулотларга интеграция қилишни осонлаштиради.

Elon MuskSpaceXAIGrok 4.5Сунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиGoogle Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиКеча, 23:54OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги