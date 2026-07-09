АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйди

·15·Техно
АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйди

АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) автоном транспорт воситаларини ишлаб чиқувчи компаниялардан фавқулодда хизматлар ишига халақит беришни зудлик билан тўхтатишни талаб қилди. Агентлик раҳбари Жонатан Моррисон томонидан йўлланган расмий кўрсатмада, ҳайдовчисиз автомобилларнинг қутқарувчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига тўсқинлик қилиши мутлақо қабул қилинмас ҳолат экани таъкидланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

НҲТСА маълумотларига кўра, автоном тизимлар иштирокида хавфли тенденция кузатилмоқда: ҳайдовчисиз машиналар воқеа жойларига бостириб кирмоқда, тез ёрдам ва ўт ўчириш машиналари йўлини тўсиб қўймоқда. Энг ёмони, ушбу технологиялар милтилловчи чироқлар, тутун, олов ва йўл конуслари каби оддий хавфсизлик белгиларини ҳар доим ҳам тўғри аниқлай олмаяпти. TechCrunch нашри хабарига кўра, ишлаб чиқувчилар ушбу муаммонинг ечимини шу ой якунига қадар тақдим этишлари шарт.

Хавфсизлик тизимидаги жиддий нуқсонлар

Моррисон ўз мактубида компанияларни қаттиқ огоҳлантириб, фавқулодда вазиятларни аниқлай олмасликни "функционал етишмовчилик" деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай ҳолатлар кам учрайдиган истисно эмас, балки кундалик йўл ҳаракатининг ажралмас қисмидир. Шу сабабли, АВ (автоном транспорт) ишлаб чиқувчилари барча ресурсларини ушбу тизимли хатони тузатишга йўналтиришлари лозим.

Ҳозирча расмий мактубда аниқ бир компания номи келтирилмаган бўлса-да, мутахассислар бу талаб биринчи навбатда Ваймо каби йирик роботакси операторларига тегишли эканини айтишмоқда. TechCrunch ўтказган суриштирувлар шуни кўрсатадики, Лос-Анжелес, Феникс ва Сан-Франциско каби шаҳарларда Ваймо автомобиллари билан боғлиқ камида олтита жиддий ҳолат қайд этилган. Айрим вазиятларда қутқарувчилар машинани йўлдан четга олиш учун бошқарувни қўлда ўз зиммаларига олишга мажбур бўлишган.

Инсон ҳаёти ва технологик масъулият

Агентлик ҳайдовчисиз автомобилларни бошқараётган компанияларни худди оддий ҳайдовчилар каби жавобгарликка тортишини билдирган. "Ҳуқуқ-тартибот ходимлари ёки шифокорлар чақирувга кетаётганда ҳар бир сония ғанимат, чунки гап инсон ҳаёти ҳақида кетмоқда", — дейилади НҲТСА баёнотида. Одатда, фавқулодда хизматларга халақит берган ҳайдовчилар жаримага тортилади ёки қамоқ жазосига маҳкум этилади, эндиликда бу қоида технологик гигантларга ҳам татбиқ этилиши мумкин.

Шу билан бирга, НҲТСА Tesla ва Зоох каби компаниялар учун федерал хавфсизлик стандартларини (ФМВСС) янгилаш устида ишламоқда. Келажакда рул ва педалларсиз ишлаб чиқариладиган автомобиллар учун ойна тозалагичлар ёки қуёшдан ҳимоя қилувчи воситалар каби мажбурий талаблар бекор қилиниши кутилмоқда. Бироқ, бундай технологик енгилликлар фақатгина автомобилларнинг хавфсизлик тизими мукаммал даражага етгандагина тақдим этилади.

Ўзбекистонда ҳам ақлли шаҳар технологиялари ва автоном бошқарув тизимларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, АҚШдаги ушбу тажриба муҳим аҳамиятга эга. Ҳайдовчисиз транспорт воситаларининг умумий йўлларга чиқиши нафақат қулайлик, балки фавқулодда хизматлар билан узвий боғлиқ бўлган юқори масъулиятни ҳам талаб қилади.

ТехнологияАвтономНҲТСАВаймоХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги