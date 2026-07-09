Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибди

·0·Дунё
Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибди

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашга қарши кечадиган баҳс олдидан жамоасининг ҳолати ва рақиб кучига баҳо берди.

Франция устози бу ўйинда оддий ғалаба режаси етарли бўлмаслигини, жамоа ўзининг энг яхши футболини намойиш этиши кераклигини таъкидлади.

Дешам рақиб кучини очиқ тан олди

Франция чоракфиналда Марокаш билан тўқнаш келади. Дешамнинг айтишича, рақиб таркибида юқори савиядаги футболчилар бор ва бу баҳс осон ўтмайди.

«Биз энг яхши ўйинимизни намойиш этишимиз керак, чунки қаршимизда жуда кучли жамоа турибди. Уларнинг таркибида юқори савиядаги футболчилар бор», — деди Дешам.

Унинг фикрича, икки жамоа футболчилари бир-бирини яхши танийди. Ҳатто айримлари клуб даражасида бир жамоада тўп тепмоқда.

«Бизни нималар кутаётганини яхши тушунамиз»

Дешам Франция ва Марокаш футболчилари ўртасидаги ўзаро танишликни алоҳида қайд этди.

«Улар менинг футболчиларимни яхши билади, бизнинг футболчилар ҳам уларни яхши танийди. Бизни нималар кутаётганини яхши тушунамиз», — дея таъкидлади у.

Бу эса чоракфиналда тактик жиҳатдан жуда эҳтиёткор ва кескин ўйин бўлишини англатади.

Марокаш Парагвайдан фарқ қилади

Франция 1/8 финалда Парагвайни мағлуб этган эди. Аммо Дешам Марокашнинг ўйин услуби Парагвайникидан фарқ қилишини айтди.

У 4 йил аввал Доҳада Франция ва Марокаш яримфиналда тўқнаш келганини ҳам эслатди. Дешамга кўра, ҳар икки жамоа ҳам тўп назоратини яхши кўради ва ҳужумкор футболга интилади.

«Самарадорлик янада юқори бўлиши керак»

Франция бош мураббийи жамоасининг ҳужумдаги самарадорлиги ёмон эмаслигини, аммо Марокаш каби кучли рақибга қарши бу кўрсаткични янада ошириш зарурлигини таъкидлади.

«Бизнинг самарадорлигимиз яхши, аммо уни янада яхшилашимиз мумкин. Рақиб қанчалик кучли бўлса, самарадорлик ҳам шунчалик юқори бўлиши керак», — деди у.

Чоракфинал 9 июл куни ўтади

Франция ва Марокаш ўртасидаги ЖЧ-2026 чоракфинал баҳси 9 июл куни бўлиб ўтади.

Яримфинал йўлланмаси учун кечадиган бу ўйинда Франция тажрибаси ва Марокашнинг характерли футболи тўқнаш келади. Дешам эса жамоаси бу синовга фақат энг юқори даражадаги ўйин билан жавоб бериши кераклигини яхши тушуниб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаКеча, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишКеча, 23:21Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаКеча, 23:08Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиКеча, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКеча, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди