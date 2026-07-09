Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибди
Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашга қарши кечадиган баҳс олдидан жамоасининг ҳолати ва рақиб кучига баҳо берди.
Франция устози бу ўйинда оддий ғалаба режаси етарли бўлмаслигини, жамоа ўзининг энг яхши футболини намойиш этиши кераклигини таъкидлади.
Дешам рақиб кучини очиқ тан олди
Франция чоракфиналда Марокаш билан тўқнаш келади. Дешамнинг айтишича, рақиб таркибида юқори савиядаги футболчилар бор ва бу баҳс осон ўтмайди.
«Биз энг яхши ўйинимизни намойиш этишимиз керак, чунки қаршимизда жуда кучли жамоа турибди. Уларнинг таркибида юқори савиядаги футболчилар бор», — деди Дешам.
Унинг фикрича, икки жамоа футболчилари бир-бирини яхши танийди. Ҳатто айримлари клуб даражасида бир жамоада тўп тепмоқда.
«Бизни нималар кутаётганини яхши тушунамиз»
Дешам Франция ва Марокаш футболчилари ўртасидаги ўзаро танишликни алоҳида қайд этди.
«Улар менинг футболчиларимни яхши билади, бизнинг футболчилар ҳам уларни яхши танийди. Бизни нималар кутаётганини яхши тушунамиз», — дея таъкидлади у.
Бу эса чоракфиналда тактик жиҳатдан жуда эҳтиёткор ва кескин ўйин бўлишини англатади.
Марокаш Парагвайдан фарқ қилади
Франция 1/8 финалда Парагвайни мағлуб этган эди. Аммо Дешам Марокашнинг ўйин услуби Парагвайникидан фарқ қилишини айтди.
У 4 йил аввал Доҳада Франция ва Марокаш яримфиналда тўқнаш келганини ҳам эслатди. Дешамга кўра, ҳар икки жамоа ҳам тўп назоратини яхши кўради ва ҳужумкор футболга интилади.
«Самарадорлик янада юқори бўлиши керак»
Франция бош мураббийи жамоасининг ҳужумдаги самарадорлиги ёмон эмаслигини, аммо Марокаш каби кучли рақибга қарши бу кўрсаткични янада ошириш зарурлигини таъкидлади.
«Бизнинг самарадорлигимиз яхши, аммо уни янада яхшилашимиз мумкин. Рақиб қанчалик кучли бўлса, самарадорлик ҳам шунчалик юқори бўлиши керак», — деди у.
Чоракфинал 9 июл куни ўтади
Франция ва Марокаш ўртасидаги ЖЧ-2026 чоракфинал баҳси 9 июл куни бўлиб ўтади.
Яримфинал йўлланмаси учун кечадиган бу ўйинда Франция тажрибаси ва Марокашнинг характерли футболи тўқнаш келади. Дешам эса жамоаси бу синовга фақат энг юқори даражадаги ўйин билан жавоб бериши кераклигини яхши тушуниб турибди.
…