Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқлади
АҚШ федерал суди миллиардер Elon Musk ва Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) ўртасидаги кўп йиллик ҳуқуқий баҳсни якунловчи келишувни маъқуллади. Bloomberg нашри хабарига кўра, судя Sparkле Соокнанан тадбиркорга нисбатан 1,5 миллион доллар миқдорида жарима қўллаш ҳақидаги қарорни имзолаган. Гарчи судя ушбу келишувнинг адолатлилигига нисбатан жиддий шубҳалар билдирган бўлса-да, якунда томонларнинг ўзаро тўхтамига розилик берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур суд иши Elon Musk томонидан Twitter (ҳозирги Х) ижтимоий тармоғини сотиб олиш жараёни билан боғлиқ. SEC талабига кўра, миллиардер 2022-йилда компания акцияларини сотиб олишни бошлаганида, қонунчиликда белгиланган муддатларда ўз улуши ортиб бораётганини оммага очиқламаган. Бу ҳолат инвесторлар ва бозор иштирокчилари орасида норозиликларга сабаб бўлган эди.
Катта тежамкорлик ва кичик жаримаSEC мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, Elon Musk ўз улушини вақтида эълон қилмагани туфайли тахминан 150 миллион доллар маблағни тежаб қолган. Шу сабабли, суд томонидан тайинланган 1,5 миллион долларлик жарима кўпчиликда саволлар туғдирди. Судя Соокнанан ўз фикрида ушбу сумма Муск кўрган фойда билан солиштирганда ниҳоятда кам эканини таъкидлаб ўтган.
Судя, шунингдек, ушбу келишув суд ҳокимияти устидан кулиш даражасига етган-етмаганини таҳлил қилган. Унинг сўзларига кўра, суднинг ваколатлари келишувнинг минимал адолат стандартларига жавоб беришини текшириш билан чекланган. Гарчи судя "жиддий иккиланишлар" борлигини айтса-да, келишувни рад этиш учун етарли ҳуқуқий асослар топилмаганини билдирган.
Сиёсий контекст ва имтиёзлар масаласиУшбу суд жараёни атрофида сиёсий муҳокамалар ҳам авж олган. Маълумки, Elon Musk 2024-йилги президентлик сайловларида Доналд Трумп кампаниясини фаол қўллаб-қувватлаган ва молиялаштирган эди. Судя Соокнанан аввалроқ Мускка нисбатан янги маъмуриат томонидан "махсус муносабат" кўрсатилаётган бўлиши мумкинлиги ҳақида савол қўйган эди.
Келишув шартларига кўра, 1,5 миллион долларлик жарима Elon Musk номидаги трест томонидан тўланади. Муҳим жиҳати шундаки, миллиардер ушбу тўловни амалга ошириш орқали ўз айбини расман тан олмаган ҳисобланади. Бу АҚШ ҳуқуқ тизимидаги йирик корпоратив низоларни ҳал қилишда қўлланиладиган стандарт амалиётлардан биридир.
Ушбу қарор Elon Musk учун навбатдаги ҳуқуқий тўсиқнинг олиб ташланишини англатади. Дунёнинг энг бой одами сифатида у ўзининг Tesla, SpaceX ва Х каби лойиҳаларини бошқаришда давом этмоқда, бироқ унинг SEC билан муносабатлари ҳамон мураккаблигича қолмоқда. Мазкур келишув технология олами ва молия бозори тартибга солувчилари ўртасидаги мувозанатни яна бир бор кўрсатиб берди.
…