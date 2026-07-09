Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқлади

·26·Техно
Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқлади

АҚШ федерал суди миллиардер Elon Musk ва Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) ўртасидаги кўп йиллик ҳуқуқий баҳсни якунловчи келишувни маъқуллади. Bloomberg нашри хабарига кўра, судя Sparkле Соокнанан тадбиркорга нисбатан 1,5 миллион доллар миқдорида жарима қўллаш ҳақидаги қарорни имзолаган. Гарчи судя ушбу келишувнинг адолатлилигига нисбатан жиддий шубҳалар билдирган бўлса-да, якунда томонларнинг ўзаро тўхтамига розилик берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур суд иши Elon Musk томонидан Twitter (ҳозирги Х) ижтимоий тармоғини сотиб олиш жараёни билан боғлиқ. SEC талабига кўра, миллиардер 2022-йилда компания акцияларини сотиб олишни бошлаганида, қонунчиликда белгиланган муддатларда ўз улуши ортиб бораётганини оммага очиқламаган. Бу ҳолат инвесторлар ва бозор иштирокчилари орасида норозиликларга сабаб бўлган эди.

Катта тежамкорлик ва кичик жарима

SEC мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, Elon Musk ўз улушини вақтида эълон қилмагани туфайли тахминан 150 миллион доллар маблағни тежаб қолган. Шу сабабли, суд томонидан тайинланган 1,5 миллион долларлик жарима кўпчиликда саволлар туғдирди. Судя Соокнанан ўз фикрида ушбу сумма Муск кўрган фойда билан солиштирганда ниҳоятда кам эканини таъкидлаб ўтган.

Судя, шунингдек, ушбу келишув суд ҳокимияти устидан кулиш даражасига етган-етмаганини таҳлил қилган. Унинг сўзларига кўра, суднинг ваколатлари келишувнинг минимал адолат стандартларига жавоб беришини текшириш билан чекланган. Гарчи судя "жиддий иккиланишлар" борлигини айтса-да, келишувни рад этиш учун етарли ҳуқуқий асослар топилмаганини билдирган.

Сиёсий контекст ва имтиёзлар масаласи

Ушбу суд жараёни атрофида сиёсий муҳокамалар ҳам авж олган. Маълумки, Elon Musk 2024-йилги президентлик сайловларида Доналд Трумп кампаниясини фаол қўллаб-қувватлаган ва молиялаштирган эди. Судя Соокнанан аввалроқ Мускка нисбатан янги маъмуриат томонидан "махсус муносабат" кўрсатилаётган бўлиши мумкинлиги ҳақида савол қўйган эди.

Келишув шартларига кўра, 1,5 миллион долларлик жарима Elon Musk номидаги трест томонидан тўланади. Муҳим жиҳати шундаки, миллиардер ушбу тўловни амалга ошириш орқали ўз айбини расман тан олмаган ҳисобланади. Бу АҚШ ҳуқуқ тизимидаги йирик корпоратив низоларни ҳал қилишда қўлланиладиган стандарт амалиётлардан биридир.

Ушбу қарор Elon Musk учун навбатдаги ҳуқуқий тўсиқнинг олиб ташланишини англатади. Дунёнинг энг бой одами сифатида у ўзининг Tesla, SpaceX ва Х каби лойиҳаларини бошқаришда давом этмоқда, бироқ унинг SEC билан муносабатлари ҳамон мураккаблигича қолмоқда. Мазкур келишув технология олами ва молия бозори тартибга солувчилари ўртасидаги мувозанатни яна бир бор кўрсатиб берди.

Elon MuskSECTwitterСудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиАҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиБугун, 02:55Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги