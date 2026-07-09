ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олди

·0·Техно
ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олди

Европа Иттифоқи глобал чиплар пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида инновацион технологияларни қўллаб-қувватлашни давом эттирмоқда. Германиянинг ҚуантумДиамондс стартапи яримўтказгичларни текширишнинг мутлақо янги усулини ишлаб чиққани учун Европа Комиссияси ва Германия ҳукумати томонидан 76 миллион евро миқдорида грант маблағлари билан тақдирланди. Бу маблағлар Мюнхен шаҳрида чипларни синовдан ўтказувчи янги завод қурилишига йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яримўтказгичлар ишлаб чиқариш жараёни ўта мураккаб ва нозик бўлиб, ҳозирда нуқсонларни аниқлаш ҳафталаб вақт талаб қилиши мумкин. ҚуантумДиамондс таклиф этаётган технология эса ушбу жараённи бор-йўғи икки дақиқага қисқартиради. Энг муҳими, текширув вақтида ишлаб чиқариш линиясини тўхтатишга ҳожат қолмайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур лойиҳа жами 178 миллион долларлик инвестиция режасининг бир қисми ҳисобланади.

Квант технологиялари ва сунъий олмослар мўъжизаси

Стартапнинг ёндашуви квант сенсорикасига асосланган. Бунда махсус синтез қилинган сунъий олмосларнинг микроскопик хусусиятларидан фойдаланиб, чип ичидаги электр оқими қандай ҳаракатланаётгани кузатилади. Ҳозирги текшириш усуллари чипнинг фақат устки қисмини микроскоп остида кўриш билан чекланса, ҚуантумДиамондс технологияси чипга зарар етказмаган ҳолда унинг барча қатламларидаги нуқсонларни аниқлай олади.

Компания бош директори Кевин Бергҳоффнинг сўзларига кўра, бу технология айниқса замонавий сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари учун жуда муҳим. Чунки транзисторларни янада кичиклаштириш имконияти тугаб бораётган бир пайтда, саноат кўп қатламли 3D чипларга ўтмоқда. Бундай мураккаб тузилмаларни анъанавий усуллар билан текшириш деярли имконсиз бўлиб қолаётган эди.

Сармоявий жозибадорлик нуқтаи назаридан, стартап нафақат давлат грантларини, балки хусусий сектордан ҳам 15 миллион евро миқдорида венчур маблағларини жалб қилди. Ворлд Фунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раундида Баерн Капитал, Эарлйбирд ва ИҚ Капитал каби нуфузли жамғармалар иштирок этган. Компания раҳбарияти мижозлар базаси кенглигини ва деярли барча йирик чиппазлар билан ҳамкорлик ўрнатилганини таъкидламоқда.

Иқтисодий самарадорлик жиҳатидан олиб қаралганда, янги ускуналар ўзини бир неча ой ичида тўлиқ қоплайди. Тайван ва Жанубий Кореядаги йирик заводлар ушбу технология ёрдамида юзлаб миллион доллар маблағни тежаб қолишлари мумкин. Бу эса Европанинг ASML каби технологик гигантлар қаторига янги кучли ўйинчиларни қўшиш ниятини яққол кўрсатиб турибди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҚуантумДиамондс лойиҳаси квант технологияларининг назариядан амалиётга, яни реал саноатга кўчган илк муваффақиятли намуналаридан бири бўлди. Мазкур инновация нафақат чиплар сифатини оширади, балки бутун дунё бўйлаб электрон қурилмаларнинг ишлаб чиқарилиш муддатини сезиларли даражада тезлаштиради.

ЯримўтказгичларҚуантумДиамондсТехнологияГерманияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиGoogle Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги