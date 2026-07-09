ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олди
Европа Иттифоқи глобал чиплар пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида инновацион технологияларни қўллаб-қувватлашни давом эттирмоқда. Германиянинг ҚуантумДиамондс стартапи яримўтказгичларни текширишнинг мутлақо янги усулини ишлаб чиққани учун Европа Комиссияси ва Германия ҳукумати томонидан 76 миллион евро миқдорида грант маблағлари билан тақдирланди. Бу маблағлар Мюнхен шаҳрида чипларни синовдан ўтказувчи янги завод қурилишига йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яримўтказгичлар ишлаб чиқариш жараёни ўта мураккаб ва нозик бўлиб, ҳозирда нуқсонларни аниқлаш ҳафталаб вақт талаб қилиши мумкин. ҚуантумДиамондс таклиф этаётган технология эса ушбу жараённи бор-йўғи икки дақиқага қисқартиради. Энг муҳими, текширув вақтида ишлаб чиқариш линиясини тўхтатишга ҳожат қолмайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур лойиҳа жами 178 миллион долларлик инвестиция режасининг бир қисми ҳисобланади.
Квант технологиялари ва сунъий олмослар мўъжизасиСтартапнинг ёндашуви квант сенсорикасига асосланган. Бунда махсус синтез қилинган сунъий олмосларнинг микроскопик хусусиятларидан фойдаланиб, чип ичидаги электр оқими қандай ҳаракатланаётгани кузатилади. Ҳозирги текшириш усуллари чипнинг фақат устки қисмини микроскоп остида кўриш билан чекланса, ҚуантумДиамондс технологияси чипга зарар етказмаган ҳолда унинг барча қатламларидаги нуқсонларни аниқлай олади.
Компания бош директори Кевин Бергҳоффнинг сўзларига кўра, бу технология айниқса замонавий сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари учун жуда муҳим. Чунки транзисторларни янада кичиклаштириш имконияти тугаб бораётган бир пайтда, саноат кўп қатламли 3D чипларга ўтмоқда. Бундай мураккаб тузилмаларни анъанавий усуллар билан текшириш деярли имконсиз бўлиб қолаётган эди.
Сармоявий жозибадорлик нуқтаи назаридан, стартап нафақат давлат грантларини, балки хусусий сектордан ҳам 15 миллион евро миқдорида венчур маблағларини жалб қилди. Ворлд Фунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раундида Баерн Капитал, Эарлйбирд ва ИҚ Капитал каби нуфузли жамғармалар иштирок этган. Компания раҳбарияти мижозлар базаси кенглигини ва деярли барча йирик чиппазлар билан ҳамкорлик ўрнатилганини таъкидламоқда.
Иқтисодий самарадорлик жиҳатидан олиб қаралганда, янги ускуналар ўзини бир неча ой ичида тўлиқ қоплайди. Тайван ва Жанубий Кореядаги йирик заводлар ушбу технология ёрдамида юзлаб миллион доллар маблағни тежаб қолишлари мумкин. Бу эса Европанинг ASML каби технологик гигантлар қаторига янги кучли ўйинчиларни қўшиш ниятини яққол кўрсатиб турибди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҚуантумДиамондс лойиҳаси квант технологияларининг назариядан амалиётга, яни реал саноатга кўчган илк муваффақиятли намуналаридан бири бўлди. Мазкур инновация нафақат чиплар сифатини оширади, балки бутун дунё бўйлаб электрон қурилмаларнинг ишлаб чиқарилиш муддатини сезиларли даражада тезлаштиради.
…