ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинади

·0·Дунё
ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинади

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) саратон касаллиги бўйича янги ҳисоботини эълон қилди. Унда қайд этилишича, тиббиётдаги катта ютуқлар ва янги даволаш усулларига қарамай, бу хасталик ҳали ҳам инсоният учун энг жиддий хавфлардан бири бўлиб қолмоқда.

Ташкилот маълумотларига кўра, дунёда ҳар беш нафар инсондан бири умри давомида саратонга чалиниши мумкин. Шунингдек, аҳолининг қарийб 92 фоизи бевосита ёки яқинлари орқали ушбу касаллик билан тўқнаш келади.

ЖССТ вакили доктор Андре Илбавининг таъкидлашича, сўнгги йилларда саратонни даволаш бўйича муҳим илмий кашфиётлар қилинган бўлса-да, беморлар ҳануз оғир жисмоний, руҳий ва молиявий қийинчиликларни бошдан кечирмоқда.

Ҳисоботда давлатлар ўртасидаги тиббий имкониятлар тафовути тобора кучайиб бораётгани ҳам қайд этилган. Бой мамлакатларда кўкрак саратони ёки болалар саратонига чалинган беморларнинг 85 фоизи камида беш йил яшаса, камбағал давлатларда бу кўрсаткич 30 фоизга ҳам етмайди.

Ҳозирги кунда ҳар йили дунё бўйича тахминан 20,6 миллион кишида саратон аниқланади, 10 миллионга яқин инсон эса ушбу касаллик оқибатида ҳаётдан кўз юмади. Мутахассислар прогнозига кўра, 2050 йилга бориб янги касалланиш ҳолатлари сони 35 миллионгача кўпайиши мумкин.

ЖССТ маълумотларига кўра, кам даромадли давлатларда саратонга қарши энг зарур дориларнинг атиги 9–54 фоизи мавжуд. Баъзи мамлакатларда эса радиотерапия ускуналари умуман йўқ. Бу эса ташхис қўйиш ва самарали даволаш имкониятларини кескин чекламоқда.

Мутахассислар яна бир жиддий муаммога эътибор қаратди. Дунё мамлакатларининг қарийб учдан икки қисмида саратонни даволаш давлат томонидан тўлиқ қопланмайди. Даволаш харажатлари юқорилиги сабабли айрим ҳудудларда беморларнинг катта қисми муолажани ярим йўлда тўхтатишга мажбур бўлмоқда.

Шу билан бирга, ҳисоботда ижобий янгиликлар ҳам келтирилган. Хусусан, бачадон бўйни саратонининг олдини олиш ва уни бартараф этиш бўйича самарали ечимлар пайдо бўлгани, кўплаб давлатларда тамаки истеъмоли камайиб бораётгани ҳамда миллий онкология дастурлари кенгайиб бораётгани таъкидланган.

Халқаро саратон тадқиқотлари агентлиги мутахассислари фикрича, ҳар ўнта янги саратон ҳолатининг тўрттаси тамаки чекиш, алкоголь истеъмоли, инфекциялар ва ортиқча вазн каби олдини олиш мумкин бўлган хавф омиллари билан боғлиқ.

ЖССТ ҳукуматларни профилактика, эрта ташхис ва даволаш тизимларини кучайтириш, шунингдек, саратонга қарши хизматларни аҳоли учун янада очиқ ва молиявий жиҳатдан қулай қилишга чақирди. Бу орқали миллионлаб инсонларнинг ҳаётини сақлаб қолиш мумкинлиги таъкидланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаКеча, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишКеча, 23:21Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаКеча, 23:08Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиКеча, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКеча, 20:18Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиОрмуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиКеча, 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди