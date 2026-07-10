Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги давр
Сунъий интеллект бозоридаги пойга янги босқичга кўтарилмоқда. Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси ўзининг агентлик функцияларига эга бўлган Мусе Spark 1.1 мультимодал моделини расман эълон қилди. Ушбу технология бевосита дастурий кодлар билан ишлаш ва мураккаб рақамли иш жараёнларини автоматлаштиришга йўналтирилган бўлиб, OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларига жиддий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мусе Spark 1.1 моделининг асосий устунлиги унинг кўп босқичли мантиқий фикрлаш қобилиятидир. Meta вакилларининг таъкидлашича, тизим нафақат оддий код ёзиш, балки йирик корпоратив тизимларда янги функцияларни жорий этиш, хатоликларни (буг) тузатиш ва код базаларини бир платформадан бошқасига кўчириш каби мураккаб вазифаларни мустақил бажара олади. Бу эса дастурчиларнинг кундалик меҳнатини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда.
Рақобат ва нарх сиёсатиГарчи Meta ушбу йўналишда ўз рақибларидан бироз кечиккан бўлса-да, компания фойдаланувчиларни ҳамёнбоп нархлар билан жалб қилишни кўзламоқда. Reuters агентлиги берган маълумотларга кўра, Мусе Spark 1.1 дан фойдаланиш нархи ҳар бир миллион кириш токени учун 1,25 доллар, чиқиш токенлари учун эса 4,25 доллар этиб белгиланган. Бу кўрсаткич Anthropic компаниясининг Claude Ҳаику 4.5 ва OpenAI'нинг GPT-5.6 Луна моделларига деярли тенг ёки улардан бироз юқорироқдир.
Meta раҳбари Mark Zuckerberg ушбу релизга алоҳида эътибор қаратди. У ҳатто ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида охирги бир неча йил ичида илк бор пост қолдирди. Зуккерберг Мусе Spark 1.1 моделини "арзон нархдаги кучли агентлик ва дастурлаш воситаси" деб атади ҳамда яқин орада янада мукаммалроқ моделлар тақдим этилишига шама қилди.
Технологик имкониятларКомпания блогида эълон қилинган расмий баёнотга кўра, янги модел қуйидаги йўналишларда юқори самарадорлик кўрсатади:
- Ташқи иловалар ва сервислар ўртасида мураккаб режалаштиришни амалга ошириш;
- Катта ҳажмдаги код миграцияларини бошқариш;
- Рақамли иш оқимларини (воркфловс) автоматлаштириш;
- Компьютер интерфейсидан мустақил фойдаланиш ва асбоб-ускуналарни бошқариш.
Хулоса қилиб айтганда, Мусе Spark 1.1 нинг чиқарилиши корпоратив мижозлар учун танлов имкониятини кенгайтиради. Эндиликда компаниялар фақатгина ChatGPT ёки Claude билан чекланиб қолмасдан, Meta'нинг агентлик имкониятларидан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллект технологияларининг янада арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилади.
…