Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги давр

·0·Техно
Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги давр

Сунъий интеллект бозоридаги пойга янги босқичга кўтарилмоқда. Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси ўзининг агентлик функцияларига эга бўлган Мусе Spark 1.1 мультимодал моделини расман эълон қилди. Ушбу технология бевосита дастурий кодлар билан ишлаш ва мураккаб рақамли иш жараёнларини автоматлаштиришга йўналтирилган бўлиб, OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларига жиддий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мусе Spark 1.1 моделининг асосий устунлиги унинг кўп босқичли мантиқий фикрлаш қобилиятидир. Meta вакилларининг таъкидлашича, тизим нафақат оддий код ёзиш, балки йирик корпоратив тизимларда янги функцияларни жорий этиш, хатоликларни (буг) тузатиш ва код базаларини бир платформадан бошқасига кўчириш каби мураккаб вазифаларни мустақил бажара олади. Бу эса дастурчиларнинг кундалик меҳнатини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда.

Рақобат ва нарх сиёсати

Гарчи Meta ушбу йўналишда ўз рақибларидан бироз кечиккан бўлса-да, компания фойдаланувчиларни ҳамёнбоп нархлар билан жалб қилишни кўзламоқда. Reuters агентлиги берган маълумотларга кўра, Мусе Spark 1.1 дан фойдаланиш нархи ҳар бир миллион кириш токени учун 1,25 доллар, чиқиш токенлари учун эса 4,25 доллар этиб белгиланган. Бу кўрсаткич Anthropic компаниясининг Claude Ҳаику 4.5 ва OpenAI'нинг GPT-5.6 Луна моделларига деярли тенг ёки улардан бироз юқорироқдир.

Meta раҳбари Mark Zuckerberg ушбу релизга алоҳида эътибор қаратди. У ҳатто ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида охирги бир неча йил ичида илк бор пост қолдирди. Зуккерберг Мусе Spark 1.1 моделини "арзон нархдаги кучли агентлик ва дастурлаш воситаси" деб атади ҳамда яқин орада янада мукаммалроқ моделлар тақдим этилишига шама қилди.

Технологик имкониятлар

Компания блогида эълон қилинган расмий баёнотга кўра, янги модел қуйидаги йўналишларда юқори самарадорлик кўрсатади:

  • Ташқи иловалар ва сервислар ўртасида мураккаб режалаштиришни амалга ошириш;
  • Катта ҳажмдаги код миграцияларини бошқариш;
  • Рақамли иш оқимларини (воркфловс) автоматлаштириш;
  • Компьютер интерфейсидан мустақил фойдаланиш ва асбоб-ускуналарни бошқариш.
Жорий ҳафта сунъий интеллект олами учун ниҳоятда самарали бўлди. Meta Мусе Spark 1.1 дан ташқари, тасвирлар яратишга ихтисослашган Мусе Имаге моделини ҳам намойиш этди. Шу билан бирга, бозорда OpenAI ўзининг янги GPT-5.6 оиласини, xAI эса Grok моделининг янгиланган версиясини тақдим этди. Бундай шиддатли рақобат шароитида Meta ўзининг очиқлик ва арзонлик стратегияси билан етакчиликни қўлга киритишга уринмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Мусе Spark 1.1 нинг чиқарилиши корпоратив мижозлар учун танлов имкониятини кенгайтиради. Эндиликда компаниялар фақатгина ChatGPT ёки Claude билан чекланиб қолмасдан, Meta'нинг агентлик имкониятларидан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллект технологияларининг янада арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилади.

MetaМусе СпаркСунъий ИнтеллектДастурлашMark Zuckerberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиБугун, 00:23OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиOpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиБугун, 00:21Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги