NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқлар

·0·Техно
NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқлар

График процессорлар бозорининг етакчиси NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод видеокарталари қаторини кутилмаган модел билан бойитишни режалаштирмоқда. ГамеGPU ресурсининг хабар беришига кўра, ишлаб чиқарувчи GeForce RTX 5090 SE деб номланган янги қурилма устида иш олиб бормоқда. Ушбу модел флагман ҳисобланган RTX 5090 ва ундан бир поғона пастда турувчи RTX 5080 моделлари ўртасидаги улкан техник тафовутни ёпишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, RTX 5090 SE модели флагманнинг сезиларли даражада қисқартирилган варианти бўлади. Ҳозирги кунда бозорда RTX 5080 Супер ҳақида ҳам гап-сўзлар юрган бўлса-да, мутахассислар ушбу моделда фақат хотира ҳажми оширилишини, унумдорлик эса деярли ўзгармаслигини тахмин қилишмоқда. Айнан шу сабабли NVIDIA фойдаланувчиларга кучлироқ муқобил сифатида SE (Специал Эдитион) версиясини таклиф этишни мақсад қилган.

Техник хусусиятлардаги ўзгаришлар

Янги видеокартанинг асосини флагман моделдаги каби GB202 график чипи ташкил этади, бироқ унинг ички қуввати сезиларли даражада чекланади. Агар стандарт RTX 5090 модели 21 760 та КУДА ядросига эга бўлса, SE талқинида бу кўрсаткич 14 080 тагача туширилиши кутилмоқда. Бу деярли 35 фоизга камайиш демакдир. Таққослаш учун, RTX 5080 моделида 10 752 та КУДА ядроси мавжуд.

Шунга қарамай, RTX 5090 SE хотира тизими бўйича RTX 5080 ва унинг эҳтимолий Супер версиясидан устун туради. Қурилма 32 GB ҳажмдаги видеохотирани сақлаб қолади, аммо маълумотлар алмашиш шинаси 384 битгача қисқартирилади. Бу эса профессионал дизайнерлар ва оғир ўйин ишқибозлари учун етарли даражадаги ўтказувчанликни таъминлайди.

Бозордаги ўрни ва нархи

Ҳозирча янги видеокартанинг аниқ чиқарилиш санаси ва нархи маълум қилинмаган. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, RTX 5090 SE нархи флагмандан жуда катта фарқ қилмаслиги мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида ундаги видеохотира ҳажмининг юқорилиги кўрсатилмоқда, чунки хотира чиплари видеокарта таннархининг салмоқли қисмини ташкил этади.

Ўзбекистон бозорида NVIDIA маҳсулотларига бўлган талаб доимий равишда юқори бўлиб келган. Айниқса, киберспорт ва 3D моделлаштириш соҳалари ривожланиши билан бундай юқори унумдорликка эга қурилмалар ўз харидорини тез топади. Агар ушбу модел сотувга чиқса, у нарх ва сифат мутаносиблигини қидираётган, лекин флагман учун ортиқча маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун идеал танловга айланиши мумкин.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияGPU
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКеча, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиКеча, 22:50Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиКеча, 22:25Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги