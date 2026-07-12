NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқлар
График процессорлар бозорининг етакчиси NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод видеокарталари қаторини кутилмаган модел билан бойитишни режалаштирмоқда. ГамеGPU ресурсининг хабар беришига кўра, ишлаб чиқарувчи GeForce RTX 5090 SE деб номланган янги қурилма устида иш олиб бормоқда. Ушбу модел флагман ҳисобланган RTX 5090 ва ундан бир поғона пастда турувчи RTX 5080 моделлари ўртасидаги улкан техник тафовутни ёпишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, RTX 5090 SE модели флагманнинг сезиларли даражада қисқартирилган варианти бўлади. Ҳозирги кунда бозорда RTX 5080 Супер ҳақида ҳам гап-сўзлар юрган бўлса-да, мутахассислар ушбу моделда фақат хотира ҳажми оширилишини, унумдорлик эса деярли ўзгармаслигини тахмин қилишмоқда. Айнан шу сабабли NVIDIA фойдаланувчиларга кучлироқ муқобил сифатида SE (Специал Эдитион) версиясини таклиф этишни мақсад қилган.
Техник хусусиятлардаги ўзгаришларЯнги видеокартанинг асосини флагман моделдаги каби GB202 график чипи ташкил этади, бироқ унинг ички қуввати сезиларли даражада чекланади. Агар стандарт RTX 5090 модели 21 760 та КУДА ядросига эга бўлса, SE талқинида бу кўрсаткич 14 080 тагача туширилиши кутилмоқда. Бу деярли 35 фоизга камайиш демакдир. Таққослаш учун, RTX 5080 моделида 10 752 та КУДА ядроси мавжуд.
Шунга қарамай, RTX 5090 SE хотира тизими бўйича RTX 5080 ва унинг эҳтимолий Супер версиясидан устун туради. Қурилма 32 GB ҳажмдаги видеохотирани сақлаб қолади, аммо маълумотлар алмашиш шинаси 384 битгача қисқартирилади. Бу эса профессионал дизайнерлар ва оғир ўйин ишқибозлари учун етарли даражадаги ўтказувчанликни таъминлайди.
Бозордаги ўрни ва нархиҲозирча янги видеокартанинг аниқ чиқарилиш санаси ва нархи маълум қилинмаган. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, RTX 5090 SE нархи флагмандан жуда катта фарқ қилмаслиги мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида ундаги видеохотира ҳажмининг юқорилиги кўрсатилмоқда, чунки хотира чиплари видеокарта таннархининг салмоқли қисмини ташкил этади.
Ўзбекистон бозорида NVIDIA маҳсулотларига бўлган талаб доимий равишда юқори бўлиб келган. Айниқса, киберспорт ва 3D моделлаштириш соҳалари ривожланиши билан бундай юқори унумдорликка эга қурилмалар ўз харидорини тез топади. Агар ушбу модел сотувга чиқса, у нарх ва сифат мутаносиблигини қидираётган, лекин флагман учун ортиқча маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун идеал танловга айланиши мумкин.
…