Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилди

·0·Жамият
Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилди

Бектемир туманида тезкор-профилактик тадбирлар давомида гиёҳвандлик воситаларини «закладка» усулида тарқатгани гумон қилинган шахслар ушланди.

Дастлабки ҳолат «Ийк-ота» маҳалласида қайд этилган. Патруль-пост хизмати ходимлари хизмат вақтида икки нафар фуқарони шубҳали деб топиб, уларни холислар иштирокида кўздан кечирган.

Кўрик давомида уларнинг ёнидан 43 та алоҳида қадоқланган гиёҳвандлик воситаси аниқланган. Моддалар сотишга тайёр ҳолатда бўлгани айтилмоқда.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 273-моддаси 5-қисми асосида жиноят иши очилди. Икки гумонланувчи қамоққа олинган.

Шунингдек, туман ички ишлар ходимлари ўтказган махсус тадбирда яна бир шахс қўлга олинди. Унинг шахсий кўригида 15 та қадоқланган гиёҳвандлик воситаси топилди ва белгиланган тартибда мусодара қилинди.

Ушбу ҳолат бўйича ҳам тергов ҳаракатлари бошланган. Гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси танланган.

Ички ишлар органлари гиёҳвандлик воситалари тарқалишининг олдини олишга қаратилган рейдлар давом эттирилишини билдирди.

БектемирТошкентГиёҳвандлик воситалариЗакладчикИйк-отаИчки ишлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиКеча, 23:53Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:495 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учун5 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учунКеча, 19:36Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиҚамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиКеча, 19:31Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Кеча, 19:28Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиКеча, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда