Норвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия ва Англия ўзаро майдонга тушади. Учрашув бугун Тошкент вақти билан 02:00 да Маямидаги «Маями Гарденс» стадионида бошланади. Жамоалар асосий таркибларини эълон қилди. Норвегия 4-1-2-3 схемасида, Англия эса 4-2-3-1 тизимида ҳаракат қилади. Заҳира ўйинчилари ва бош мураббийлар рўйхати скриншотда тўлиқ кўринмаган.
Норвегиянинг асосий таркиби:
• Э. Нюланд
• Ю. Рерсон
• К. Аер
• Т. Хеггем
• Д. Мёллер Вольфе
• С. Берге
• М. Эдегор
• П. Берг
• А. Сёрлот
• Э. Холанн
• А. Шелдеруп
Англиянинг асосий таркиби:
• Ж. Пикфорд
• Н. ЎРайли
• М. Геи
• Ж. Стоунз
• Э. Конса
• Д. Райс
• Э. Андерсон
• Э. Гордон
• Ж. Беллингем
• Н. Мадуеке
• Г. Кейн
Учрашув ғолиби ярим финал йўлланмаси учун курашни давом эттиради. Норвегия ҳужумда Холанн, Сёрлот ва Шелдерупга таянади. Англия эса олдинги чизиқда Кейн, Беллингем, Гордон ва Мадуеке орқали вазият яратишга ҳаракат қилади.
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