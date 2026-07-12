Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этди
Lenovo компанияси Хитой бозорида ўзининг янги ТинкЦентре Х Товер ишчи станциясининг ўзига хос конфигурациясини сотувга чиқарди. Ушбу қурилманинг асосий хусусияти унинг ичига бирданига иккита NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видео картаси ўрнатилганидир. Бундай ёндашув профессионал фойдаланувчилар учун график қувватни сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги компьютер ЖД савдо платформасида 35 999 юан (тахминан 5300 АҚШ доллари) нархида пайдо бўлди. Таъкидлаш жоизки, Lenovo ушбу туркумдаги қурилмаларни илк бор СEС 2026 кўргазмасида намойиш этган эди, бироқ айнан икки график процессорли версиянинг нархи ва техник тафсилотлари энди маълум қилинди.
График қувват ва техник имкониятларТизимнинг юраги сифатида 24 ядроли Intel Core Ultra 7 270K Plus процессори танланган. Қурилма 64 GB тезкор хотира ва 1 TB ҳажмли SSD диск билан жиҳозланган. Иккита GeForce RTX 5060 Ти видео картаси умумий ҳисобда 32 GB GDDR7 хотирасини тақдим этади. Бироқ, бу ерда муҳим бир жиҳат бор: Lenovo ушбу компьютерни геймерлар учун мўлжалланган техника сифатида таснифламайди.
Гап шундаки, тизим видео карталарни классик СЛИ усулида бирлаштиришни қўллаб-қувватламайди. Бу дегани, замонавий ўйинлар ушбу икки картани ягона 32 GB хотирали график тезлаткич сифатида кўра олмайди. Бунинг ўрнига ҳар бир видео карта мустақил равишда ишлайди, вазифаларни тақсимлаш эса махсус дастурий таъминот зиммасига юкланади.
Фойдаланиш соҳалари ва корпус тузилишиИшчи станция асосан қуйидаги йўналишлар учун мўлжалланган:
- Сунъий интеллект моделлари билан ишлаш ва уларни ўқитиш;
- Мураккаб 3D рендерлаш ва визуализация жараёнлари;
- Катта ҳажмдаги видео маълумотларни қайта ишлаш;
- Муҳандислик ҳисоб-китоблари ва илмий моделлаштириш.
Қурилма 34 литр ҳажмли, ўлчамлари 425 × 225 × 495 мм бўлган корпусга жойлаштирилган. Унинг оғирлиги тахминан 21 килограммни ташкил этади. Lenovo муҳандислари тизимни чангдан ҳимоя қилиш ва ички ҳолатни мониторинг қилиш функцияларига алоҳида эътибор қаратишган. Компьютер вентиляторларнинг ишлаш самарадорлигини ва компонентларнинг ифлосланиш даражасини реал вақт режимида кузатиб боради.
Алоқа имкониятларига келадиган бўлсак, ТинкЦентре Х Товер энг замонавий Wi-Fi 7 адаптери, иккита гигабитли Etherнет порти ва 40 Гбит/с тезликни таъминловчи Тундерболт 4 интерфейси билан таъминланган. Ҳозирча ушбу кучли ишчи станциясининг Хитойдан ташқаридаги бозорларда қачон сотувга чиқиши ва халқаро нархи ҳақида расмий маълумот берилмаган.
…