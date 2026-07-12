Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этди

·0·Техно
Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этди

Lenovo компанияси Хитой бозорида ўзининг янги ТинкЦентре Х Товер ишчи станциясининг ўзига хос конфигурациясини сотувга чиқарди. Ушбу қурилманинг асосий хусусияти унинг ичига бирданига иккита NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видео картаси ўрнатилганидир. Бундай ёндашув профессионал фойдаланувчилар учун график қувватни сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги компьютер ЖД савдо платформасида 35 999 юан (тахминан 5300 АҚШ доллари) нархида пайдо бўлди. Таъкидлаш жоизки, Lenovo ушбу туркумдаги қурилмаларни илк бор СEС 2026 кўргазмасида намойиш этган эди, бироқ айнан икки график процессорли версиянинг нархи ва техник тафсилотлари энди маълум қилинди.

График қувват ва техник имкониятлар

Тизимнинг юраги сифатида 24 ядроли Intel Core Ultra 7 270K Plus процессори танланган. Қурилма 64 GB тезкор хотира ва 1 TB ҳажмли SSD диск билан жиҳозланган. Иккита GeForce RTX 5060 Ти видео картаси умумий ҳисобда 32 GB GDDR7 хотирасини тақдим этади. Бироқ, бу ерда муҳим бир жиҳат бор: Lenovo ушбу компьютерни геймерлар учун мўлжалланган техника сифатида таснифламайди.

Гап шундаки, тизим видео карталарни классик СЛИ усулида бирлаштиришни қўллаб-қувватламайди. Бу дегани, замонавий ўйинлар ушбу икки картани ягона 32 GB хотирали график тезлаткич сифатида кўра олмайди. Бунинг ўрнига ҳар бир видео карта мустақил равишда ишлайди, вазифаларни тақсимлаш эса махсус дастурий таъминот зиммасига юкланади.

Фойдаланиш соҳалари ва корпус тузилиши

Ишчи станция асосан қуйидаги йўналишлар учун мўлжалланган:
  • Сунъий интеллект моделлари билан ишлаш ва уларни ўқитиш;
  • Мураккаб 3D рендерлаш ва визуализация жараёнлари;
  • Катта ҳажмдаги видео маълумотларни қайта ишлаш;
  • Муҳандислик ҳисоб-китоблари ва илмий моделлаштириш.

Қурилма 34 литр ҳажмли, ўлчамлари 425 × 225 × 495 мм бўлган корпусга жойлаштирилган. Унинг оғирлиги тахминан 21 килограммни ташкил этади. Lenovo муҳандислари тизимни чангдан ҳимоя қилиш ва ички ҳолатни мониторинг қилиш функцияларига алоҳида эътибор қаратишган. Компьютер вентиляторларнинг ишлаш самарадорлигини ва компонентларнинг ифлосланиш даражасини реал вақт режимида кузатиб боради.

Алоқа имкониятларига келадиган бўлсак, ТинкЦентре Х Товер энг замонавий Wi-Fi 7 адаптери, иккита гигабитли Etherнет порти ва 40 Гбит/с тезликни таъминловчи Тундерболт 4 интерфейси билан таъминланган. Ҳозирча ушбу кучли ишчи станциясининг Хитойдан ташқаридаги бозорларда қачон сотувга чиқиши ва халқаро нархи ҳақида расмий маълумот берилмаган.

LenovoТинкЦентреGeForce RTXIntel КореТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаАҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаБугун, 02:29Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиNVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиБугун, 01:23NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги