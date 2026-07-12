NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоланди
Сунъий интеллект (СИ) технологиялари бозорида мутлақ етакчиликни қўлдан бой бермаётган NVIDIA корпорацияси ўзининг навбатдаги Rubin Ultra платформаси билан саноатда янги нарх рекордларини ўрнатишга тайёрланмоқда. BofA Глобал Ресеарч таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу юқори унумдорликка эга СИ-стойкасининг нархи тахминан 21 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич нафақат технологик оламни, балки йирик молия институтларини ҳам ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таққослаш учун, ҳозирги кунда оммалашаётган Blackwell Ultra стойкалари тахминан 4 миллион доллар атрофида баҳоланади. Стандарт Rubin стойкалари эса 6 миллиондан 9 миллион долларгача бўлган диапазонда сотилиши тахмин қилинмоқда. Rubin Ultra моделининг бундай кескин қимматлашиши унинг ички архитектураси ва мисли кўрилмаган хотира ҳажми билан бевосита боғлиқдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нарх NVIDIA маҳсулотларининг корпоратив сегментдаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.
Хотира технологиялари ва техник кўрсаткичларRubin Ultra тизимининг энг қиммат қисмларидан бири бу юқори ўтказувчанликка эга бўлган ҲБМ хотирасидир. Таҳлилларга кўра, фақатгина ушбу хотира модулларининг ўзи стойка нархининг 1,5 миллион долларини ташкил этади. Шунингдек, тизимда илғор SOCAMM2 технологиясидан ҳам фойдаланилгани унинг самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу каби технологик ечимлар мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Хотира ҳажми бўйича ўсиш суръатлари ҳайратланарли: агар стандарт Rubin моделида ҳар бир GPU учун 288 GB ҲБМ хотираси тўғри келса, Rubin Ultra версиясида бу кўрсаткич икки баробарга ошиб, 576 GB ни ташкил этади. Натижада, бутун бир стойка умумий ҳисобда қарийб 83 TB (терабайт) ҲБМ хотирасига эга бўлади. Бу эса СИ моделларини қайта ишлаш тезлигини бир неча баробар ошириш имконини беради.
Иқтисодий самарадорлик ва бозор таҳлилиҚизиқарли жиҳати шундаки, Rubin Ultra стойкасида 1 GB хотира учун сарфланадиган харажат деярли ўзгармаган. Таҳлилчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, хотиранинг ҳар бир гигабайти учун нарх Rubin моделида 18,4 долларни, Rubin Ultra моделида эса 18,49 долларни ташкил этади. Яни, умумий нархнинг ошиши технологиянинг қимматлашгани эмас, балки тизимга ўрнатилган компонентлар сонининг кескин кўпайгани билан изоҳланади.
Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияни бошдан кечираётган мамлакатлар учун бундай технологиялар ҳозирча жуда қиммат туюлиши мумкин. Бироқ, глобал булутли хизматлар (Google Cloud, Microsoft Azure) орқали ушбу қувватлардан фойдаланиш имконияти маҳаллий дастурчилар ва стартаплар учун янги уфқлар очади. NVIDIA компаниясининг Rubin серияси келгуси йилларда жаҳон иқтисодиётининг СИ йўналишидаги асосий двигателига айланиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 21 миллион долларлик нарх йирик технологик гигантлар учун тўсиқ бўла олмайди. Аксинча, ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, NVIDIA Rubin Ultra каби ечимлар бозорнинг мутлақ доминантига айланиши ва СИ пойгасида етакчини белгилаб бериши тайин.
…