NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоланди

·0·Техно
NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоланди

Сунъий интеллект (СИ) технологиялари бозорида мутлақ етакчиликни қўлдан бой бермаётган NVIDIA корпорацияси ўзининг навбатдаги Rubin Ultra платформаси билан саноатда янги нарх рекордларини ўрнатишга тайёрланмоқда. BofA Глобал Ресеарч таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу юқори унумдорликка эга СИ-стойкасининг нархи тахминан 21 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич нафақат технологик оламни, балки йирик молия институтларини ҳам ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таққослаш учун, ҳозирги кунда оммалашаётган Blackwell Ultra стойкалари тахминан 4 миллион доллар атрофида баҳоланади. Стандарт Rubin стойкалари эса 6 миллиондан 9 миллион долларгача бўлган диапазонда сотилиши тахмин қилинмоқда. Rubin Ultra моделининг бундай кескин қимматлашиши унинг ички архитектураси ва мисли кўрилмаган хотира ҳажми билан бевосита боғлиқдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нарх NVIDIA маҳсулотларининг корпоратив сегментдаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.

Хотира технологиялари ва техник кўрсаткичлар

Rubin Ultra тизимининг энг қиммат қисмларидан бири бу юқори ўтказувчанликка эга бўлган ҲБМ хотирасидир. Таҳлилларга кўра, фақатгина ушбу хотира модулларининг ўзи стойка нархининг 1,5 миллион долларини ташкил этади. Шунингдек, тизимда илғор SOCAMM2 технологиясидан ҳам фойдаланилгани унинг самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу каби технологик ечимлар мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Хотира ҳажми бўйича ўсиш суръатлари ҳайратланарли: агар стандарт Rubin моделида ҳар бир GPU учун 288 GB ҲБМ хотираси тўғри келса, Rubin Ultra версиясида бу кўрсаткич икки баробарга ошиб, 576 GB ни ташкил этади. Натижада, бутун бир стойка умумий ҳисобда қарийб 83 TB (терабайт) ҲБМ хотирасига эга бўлади. Бу эса СИ моделларини қайта ишлаш тезлигини бир неча баробар ошириш имконини беради.

Иқтисодий самарадорлик ва бозор таҳлили

Қизиқарли жиҳати шундаки, Rubin Ultra стойкасида 1 GB хотира учун сарфланадиган харажат деярли ўзгармаган. Таҳлилчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, хотиранинг ҳар бир гигабайти учун нарх Rubin моделида 18,4 долларни, Rubin Ultra моделида эса 18,49 долларни ташкил этади. Яни, умумий нархнинг ошиши технологиянинг қимматлашгани эмас, балки тизимга ўрнатилган компонентлар сонининг кескин кўпайгани билан изоҳланади.

Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияни бошдан кечираётган мамлакатлар учун бундай технологиялар ҳозирча жуда қиммат туюлиши мумкин. Бироқ, глобал булутли хизматлар (Google Cloud, Microsoft Azure) орқали ушбу қувватлардан фойдаланиш имконияти маҳаллий дастурчилар ва стартаплар учун янги уфқлар очади. NVIDIA компаниясининг Rubin серияси келгуси йилларда жаҳон иқтисодиётининг СИ йўналишидаги асосий двигателига айланиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 21 миллион долларлик нарх йирик технологик гигантлар учун тўсиқ бўла олмайди. Аксинча, ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, NVIDIA Rubin Ultra каби ечимлар бозорнинг мутлақ доминантига айланиши ва СИ пойгасида етакчини белгилаб бериши тайин.

NVIDIARubin UltraСунъий ИнтеллектТехнологияGPU
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКеча, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиКеча, 22:50Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиКеча, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги