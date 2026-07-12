Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифа

·0·Техно
Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифа

Авиация саноати атроф-муҳитга етказилаётган зарарни камайтириш йўлида улкан қадам ташлади. Гулфстреам Аэроспасе компанияси ўзининг энг замонавий бизнес-джети — Гулфстреам G700 моделида 100 фоизли барқарор авиация йўқилғиси (САФ) ёрдамида кенг кўламли синов парвозларини муваффақиятли якунлади. Ушбу тадқиқот анъанавий авиация керосинидан бутунлай воз кечиш имкониятларини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Rolls-Royce Пеарл 700 двигателлари билан жиҳозланган Гулфстреам G700 самолёти ер сатидан 15,2 километр баландликда парвоз қилди. Бу баландлик замонавий бизнес авиацияси учун стандарт ҳисобланади, бироқ илк бор бундай масофада бир томчи ҳам керосин ишлатилмасдан парвоз амалга оширилди. Синовлар давомида махсус жиҳозланган G700 учувчи лаборатория вазифасини ўтади.

Илмий ҳамкорлик ва тадқиқот кўлами

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳада дунёнинг етакчи илмий ташкилотлари, жумладан, NASA, АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА), Германия авиация ва космонавтика маркази (ДЛР) ҳамда Rolls-Royce мутахассислари иштирок этишди. Тадқиқотчилар ҳавода уч турдаги ёқилғининг атроф-муҳитга таъсирини ўзаро солиштиришди: анъанавий керосин, САФ аралашмаси ва 100 фоизли тоза САФ ёқилғиси.

Тажриба давомида лаборатория-самолёт G800 моделининг ортидан учиб, унинг двигателларидан чиқаётган газлар таркибини ва конденсация изларини (инверсион траил) таҳлил қилди. Бунинг учун G700 салони махсус ўлчов аппаратуралари билан тўлдирилди, учувчилар эса самолётлар орасидаги масофани минимал даражада ушлаб туриш учун махсус тайёргарликдан ўтдилар.

Экологик самарадорлик ва келажак режалари

САФ ёқилғисининг асосий афзаллиги шундаки, унинг таркибида оддий керосинда мавжуд бўлган олтингугурт ва ароматик бирикмалар деярли йўқ. Бу эса двигателдан чиқадиган қаттиқ зарралар миқдорини кескин камайтиришга хизмат қилади. Гулфстреам компаниясининг дастлабки хулосаларига кўра, 100 фоизли САФдан фойдаланиш ҳавонинг ифлосланиш даражасини сезиларли даражада пасайтирган.

Олинган барча маълумотлар эндиликда халқаро авиация регуляторлари ва иқлиmsҳунос олимларга тақдим этилади. Бу маълумотлар келажакда авиация учун янги экологик стандартларни ишлаб чиқишда ва барқарор ёқилғиларга қўйиладиган талабларни белгилашда асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон каби авиация транзити фаол ривожланаётган ҳудудлар учун ҳам бундай технологиялар муҳим аҳамиятга эга. Келажакда глобал миқёсда САФ ёқилғисига ўтилиши нафақат ҳавонинг тозалигини таъминлайди, балки авиация саноатининг иқлим ўзгаришига таъсирини ҳам камайтиради. Гулфстреам G700 синовлари ушбу мақсад сари ташланган энг дадил қадамлардан бири бўлди.

ГулфстреамАвиацияТехнологияЭкологияRolls-Royce
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаАҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаБугун, 02:29Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиNVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиБугун, 01:23NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги