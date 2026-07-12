Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этди

·0·Техно
Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этди

Энергия сақлаш технологиялари соҳасида инқилобий ўзгаришлар давом этмоқда. Американинг ЭСС компанияси литий-ионли аккумуляторларга муносиб муқобил бўла оладиган, натрий-ион технологиясига асосланган Бридге модулли тизимини расман намойиш этди. Ушбу янгилик нафақат таннархнинг арзонлиги, балки узоқ муддатли чидамлилиги билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бридге платформаси асосан йирик энергия компаниялари, маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-центрлар), саноат корхоналари ва муҳим инфратузилма объектлари учун мўлжалланган. Тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, у анъанавий литий-ион батареяларига бўлган қарамликни камайтиради. ИХБТ нашри маълумотларига кўра, янги қурилма стандарт 10 футлик контейнерга жойлаштирилган бўлиб, унинг сиғими 1,2 МВ·соатни ташкил этади.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

ЭСС муҳандислари тизимни модулли кўринишда лойиҳалаштирганлар. Бир нечта блокларни бирлаштириш орқали умумий сиғимни 4,8 МВ·соатгача етказиш мумкин. Шуниси эътиборлики, бундай юқори қувватли қурилма эгаллайдиган майдон оддий 20 футлик контейнер ўлчамидан ошмайди. Бу эса жой танқис бўлган саноат ҳудудларида тизимни ўрнатишни анча осонлаштиради.

Бридге тизими фойдаланишга тайёр ҳолда етказиб берилади ва уни ўрнатиш учун махсус мураккаб техника талаб этилмайди — оддий қурилиш кранлари кифоя. Совутиш тизими ҳам соддалаштирилган бўлиб, у оддий ҳаво айланиши орқали ишлайди. Бу эса мураккаб суюқлик билан совутиш тизимларига нисбатан эксплуатация харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Натрий-ион технологиясининг устунликлари

Литийдан натрийга ўтиш бир қанча стратегик ва иқтисодий афзалликларни тақдим этади. ЭСС мутахассислари натрий-ионли аккумуляторларнинг қуйидаги хусусиятларини алоҳида қайд этишмоқда:

  • Хомашёнинг арзонлиги ва табиатда кўп учраши;
  • Ёнғин хавфсизлигининг юқорилиги;
  • Атроф-муҳит ҳароратига чидамлилик;
  • Узоқ муддатли деградацияга учрамаслик.
Тизим жуда кенг ҳарорат оралиғида — манфий 40 даражадан мусбат 50 даражагача бўлган шароитда ҳам барқарор ишлай олади. Бу Ўзбекистон каби кескин континентал иқлимга эга ҳудудлар учун жуда муҳим кўрсаткичдир. Ишлаб чиқувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Бридге тизими батарея модулларини алмаштирмасдан 20 йилгача хизмат қилиши мумкин.

Ҳозирда янги технологияга бўлган қизиқиш жуда юқори. ЭСС компанияси бозорга чиққанидан сўнг қисқа вақт ичида 1 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги буюртмалар портфелини шакллантиришга улгурди. Бу эса энергия сақлаш бозорида натрий-ион технологиялари яқин келажакда литийнинг асосий рақобатчисига айланишидан далолат беради.

ЭССБридгеНатрий-ионЭнергияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиNVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиБугун, 01:23NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКеча, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги