Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этди
Ёзнинг жазирама кунларида салқин ичимликларга бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан ҳам ортади. Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Нинжа бренди ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида ўзининг янгиланган Нинжа Слуши Твист музли ичимликлар (слаш) тайёрлаш машинасини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат музли шарбатлар, балки мураккаб коктейллар ва кофели ичимликларни ҳам уй шароитида профессионал даражада тайёрлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги моделнинг аввалгисидан асосий фарқи ва устунлиги унинг қўшалоқ тизимидир. Слуши Твист ҳар бири 1,4 литр (48 унция) ҳажмли иккита алоҳида идиш билан жиҳозланган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида икки хил ичимлик тайёрлашга қодир. Бу хусусият оилавий тадбирлар ёки дўстлар даврасидаги базмлар учун жуда қўл келади, чунки бир вақтнинг ўзида ҳам болалар учун мевали музқаймоқ, ҳам катталар учун алкоголли коктейлларни тайёрлаш мумкин.
Технологик янгиликлар ва интеллектуал бошқарувҚурилманинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг "Дуал СлушАссист" технологиясидир. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим ҳар бир идишдаги маҳсулот таркибини мустақил равишда таҳлил қилади ва ҳар бир томон учун алоҳида музлатиш ҳароратини белгилайди. Масалан, бир томонда сутли коктейл (милкшаке) юmsҳоқ креmsимон ҳолатда сақланса, иккинчи томонда мевали шарбат қаттиқроқ муз гранулаларига айланади.
Нинжа Слуши Твист фақатгина музли ичимликлар билан чекланиб қолмайди. У қуйидаги ичимлик турларини тайёрлаш учун махсус режимларга эга:
- Классик музли слаш (Слушиес);
- Фраппе ва музлатилган кофе;
- Сутли коктейллар (Милкшакес);
- Смоотие ва мевали музқаймоқлар;
- Алкоголсиз ва алкоголли музли коктейллар.
Фойдаланиш қулайлиги ва нархиҚурилмани тозалаш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган. Ундаги махсус чайиш тугмаси ёрдамида идишларни илиқ сув билан тезда ювиб ташлаш мумкин. Бироқ, харидорлар шуни ҳисобга олишлари керакки, Слуши Твист модели ўзининг қўшалоқ идишлари сабабли ошхонада сезиларли даражада кўп жой эгаллайди. Шунингдек, унинг нархи ҳам ҳамёнбоп эмас — қурилма АҚШ бозорида 399,99 доллар атрофида сотилмоқда.
Ўзбекистон иқлим шароитида, айниқса узоқ давом этадиган иссиқ ёз фаслида бундай қурилмалар катта оилалар ва меҳмон кутишни хуш кўрувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча ушбу техника асосан Ғарб бозорларида оммалашаётган бўлса-да, тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн савдо платформаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.
…