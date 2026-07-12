Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этди

·0·Техно
Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этди

Ёзнинг жазирама кунларида салқин ичимликларга бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан ҳам ортади. Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Нинжа бренди ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида ўзининг янгиланган Нинжа Слуши Твист музли ичимликлар (слаш) тайёрлаш машинасини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат музли шарбатлар, балки мураккаб коктейллар ва кофели ичимликларни ҳам уй шароитида профессионал даражада тайёрлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги моделнинг аввалгисидан асосий фарқи ва устунлиги унинг қўшалоқ тизимидир. Слуши Твист ҳар бири 1,4 литр (48 унция) ҳажмли иккита алоҳида идиш билан жиҳозланган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида икки хил ичимлик тайёрлашга қодир. Бу хусусият оилавий тадбирлар ёки дўстлар даврасидаги базмлар учун жуда қўл келади, чунки бир вақтнинг ўзида ҳам болалар учун мевали музқаймоқ, ҳам катталар учун алкоголли коктейлларни тайёрлаш мумкин.

Технологик янгиликлар ва интеллектуал бошқарув

Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг "Дуал СлушАссист" технологиясидир. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим ҳар бир идишдаги маҳсулот таркибини мустақил равишда таҳлил қилади ва ҳар бир томон учун алоҳида музлатиш ҳароратини белгилайди. Масалан, бир томонда сутли коктейл (милкшаке) юmsҳоқ креmsимон ҳолатда сақланса, иккинчи томонда мевали шарбат қаттиқроқ муз гранулаларига айланади.

Нинжа Слуши Твист фақатгина музли ичимликлар билан чекланиб қолмайди. У қуйидаги ичимлик турларини тайёрлаш учун махсус режимларга эга:

  • Классик музли слаш (Слушиес);
  • Фраппе ва музлатилган кофе;
  • Сутли коктейллар (Милкшакес);
  • Смоотие ва мевали музқаймоқлар;
  • Алкоголсиз ва алкоголли музли коктейллар.
Яна бир қизиқарли функция — бу "твист" диспансери. Фойдаланувчилар махсус даста ёрдамида ҳар бир ичимликни алоҳида қуйишлари ёки иккала таъмни бир стаканда чиройли тарзда аралаштириб (спирал кўринишида) чиқаришлари мумкин. Бу эса тайёр ичимликнинг ташқи кўринишини худди қимматбаҳо кафелардагидек жозибадор қилади.

Фойдаланиш қулайлиги ва нархи

Қурилмани тозалаш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган. Ундаги махсус чайиш тугмаси ёрдамида идишларни илиқ сув билан тезда ювиб ташлаш мумкин. Бироқ, харидорлар шуни ҳисобга олишлари керакки, Слуши Твист модели ўзининг қўшалоқ идишлари сабабли ошхонада сезиларли даражада кўп жой эгаллайди. Шунингдек, унинг нархи ҳам ҳамёнбоп эмас — қурилма АҚШ бозорида 399,99 доллар атрофида сотилмоқда.

Ўзбекистон иқлим шароитида, айниқса узоқ давом этадиган иссиқ ёз фаслида бундай қурилмалар катта оилалар ва меҳмон кутишни хуш кўрувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча ушбу техника асосан Ғарб бозорларида оммалашаётган бўлса-да, тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн савдо платформаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

НинжаСлуши ТвистТехнологияОшхонаГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаАҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаБугун, 02:29Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиNVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиБугун, 01:23NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги