АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқда

·28·Техно
АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқда

АҚШнинг Индиана штатидаги Пурдуе университети муҳандислари энергетика соҳасида инқилобий қадам ташлашди. Мамлакат тарихида илк бор амалдаги ядро реактори базасида сунъий интеллект (AI), рақамли бошқарув ва киберхавфсизлик технологияларини синовдан ўтказиш бошланди. Ушбу лойиҳа келажакда атом энергетикасини тўлиқ автоматлаштириш ва хавфсизлик тизимларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотлар учун Пурдуе Университй Реактор Нумбер Оне (ПУР-1) деб номланувчи тадқиқот реактори танлаб олинди. Таъкидлаш жоизки, ушбу қурилма электр энергияси ишлаб чиқариш учун эмас, балки соф илмий мақсадлар, мутахассислар тайёрлаш ва янги технологияларни амалиётда текшириш учун хизмат қилади. 2019-йилда ПУР-1 АҚШда тўлиқ рақамли бошқарув ва хавфсизлик тизими билан ишлаш учун лицензия олган биринчи реакторга айланган эди.

Олимларнинг фикрича, сунъий интеллектни компьютер симуляцияларида эмас, балки реал ишлаётган ядро қурилмасида синаш ўта муҳимдир. Бу дастурий таъминотнинг кутилмаган носозликлар ёки ностандарт вазиятларда ўзини қандай тутишини аниқ баҳолаш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа атом станцияларини бошқаришда инсон омилини камайтириш ва жараёнларни максимал даражада оптималлаштиришга қаратилган.

Кичик модулли реакторлар ва келажак истиқболлари

Ушбу технологиянинг ривожланиши АҚШда фаол тарғиб қилинаётган кичик модулли реакторлар (SMR) ва микрореакторлар даври учун пойдевор бўлади. Бундай ихчам қурилмалар чекка ҳудудлар, йирик саноат объектлари, ҳарбий базалар ва улкан маълумотлар марказларини (Дата-сентер) энергия билан таъминлашда энг самарали ечим сифатида кўрилмоқда.

Рақамлаштириш ядро энергетикасига ёндашувни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Келажакда биргина оператор ўзидан юзлаб ёки минглаб километр узоқликда жойлашган бир нечта реакторларни бир вақтнинг ўзида масофадан назорат қилиши мумкин бўлади. Бу эса эксплуатация харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

АҚШ Энергетика вазирлиги ушбу йўналишдаги лойиҳаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда. Режага кўра, биринчи микрореакторлар 2026-йилдаёқ ишга тушиши керак. Бироқ, уларни кенг миқёсда жорий этишдан олдин рақамли бошқарув тизимларининг мутлақ ишончлилигини исботлаш талаб этилади. ПУР-1 реактори айнан шу масъулиятли вазифани бажарувчи асосий синов майдонига айланди.

Маълумот ўрнида, ПУР-1 реактори 1962-йилда қурилган бўлиб, у ҳозирда Индиана штатидаги ягона ишчи ҳолатдаги ядровий қурилма ҳисобланади. Олтмиш йилдан ортиқ тарихга эга бўлган ушбу иншоот бугун энг замонавий рақамли технологиялар ва сунъий интеллектнинг синов полигонига айлангани соҳанинг қай даражада тез ривожланаётганидан далолат беради.

АҚШЯдро ЭнергетикасиСунъий ИнтеллектТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиNVIDIA компаниясининг Rubin Ultra сунъий интеллект тизими 21 миллион долларга баҳоландиБугун, 01:23NVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларNVIDIA компанияси GeForce RTX 5090 SE моделини тайёрламоқда: Имкониятлар ва фарқларБугун, 00:26SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги