2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади

·27·Дунё
2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади

Samsung компанияси 2028 йилнинг иккинчи чорагида ўзининг илк сузувчи маълумотлар марказларини (дата-марказларини) ишга туширишни режалаштирмоқда. Компания мазкур инновацион лойиҳа орқали маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш соҳасида янги босқични бошлашни мақсад қилган.

Datacenter Dynamics нашрининг хабар беришича, Samsung Heavy Industries аллақачон бир нечта истиқболли лойиҳалар устида фаол иш олиб бормоқда. Компания яқин вақт ичида ана шундай сузувчи дата-марказларни барпо этиш бўйича дастлабки буюртмаларни қабул қилишни кутмоқда.

Ушбу ташаббусни амалга ошириш мақсадида Samsung Heavy Industries Грециянинг Capital кемасозлик компанияси ҳамда Буюк Британиянинг Lloyd’s Register классификация жамияти билан ўзаро англашув меморандумини имзолади. Ҳамкорлик келишувига мувофиқ, Samsung технологик платформани ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Capital компанияси лойиҳалар ва инвесторларни жалб қилиш ишларини олиб боради. Lloyd’s Register эса назорат қилувчи органлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва техник талабларни мувофиқлаштиришда кўмаклашади.

Халқаро ҳамкорлик ва инновацион ечимлар

Бундан ташқари, шу йилнинг май ойида Samsung Heavy Industries АҚШнинг Mousterian Corporation (M3) компанияси билан ҳам ҳамкорлик шартномасини имзолаган эди. Ушбу келишув саноат миқёсидаги сузувчи маълумотлар марказларини биргаликда ишлаб чиқишга қаратилган. Қайд этилишича, M3 компанияси асосчилари аввал ҳам Nautilus сузувчи дата-маркази лойиҳасини ишлаб чиқишда иштирок этган.

Айни пайтда жаҳондаги кўплаб технологик компаниялар сузувчи инфратузилма лойиҳаларига катта қизиқиш билдирмоқда. Мутахассислар фикрича, қуруқликда ер майдонларининг тобора камайиб бораётгани ва уларнинг нархи ошиб кетиши сабабли бундай объектлар келажакда анъанавий дата-марказларга нисбатан анча тежамкор ва самарали ечим бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиЖаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиКеча, 22:50150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиКеча, 22:27Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиКеча, 21:36Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Кеча, 21:23Германияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиГерманияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиКеча, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди