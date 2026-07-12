Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақиб

·18·Авто
Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақиб

Renault гуруҳига тегишли Дасиа бренди ўзининг янги флагман модели — Стрикер универсалини расман намойиш этди. Мазкур автомобил бренднинг моделлар қаторида Дустер ва Бигстер ўртасидан жой олиб, ўзининг кенг сиғими ва ҳамёнбоп нархи билан бозорнинг етакчи вакили ҳисобланган Skoda Octavia билан рақобатлашишни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел кроссоверларга хос юқори ўтувчанлик ва универсалларнинг амалийлигини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дасиа Стрикер бренд тарихидаги энг узун автомобилга айланди — унинг узунлиги 4620 мм ни ташкил этади. Ташқи кўринишидан у йўл танламасларга хос пластик ҳимоя қопламалари ва Т-симон светодиодли оптикаси билан ажралиб туради. Автомобилнинг клиренци (ер билан масофаси) 190 мм ни, тўлиқ узатмали (4x4) талқинида эса 200 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар Стрикер моделини нафақат шаҳар кўчаларида, балки енгил йўлсизлик шароитида ҳам ишончли ҳаракатланишини таъминлайди.

Амалийлик ва замонавий технологиялар

Автомобил интерери беш нафар йўловчи учун мўлжалланган бўлиб, асосий эътибор қулайлик ва кенгликка қаратилган. Багаж бўлмасининг ҳажми 600 литрни ташкил этади, бу эса ўз тоифасидаги энг яхши кўрсаткичлардан биридир. Таққослаш учун, бу кўрсаткич машҳур Skoda Octavia билан деярли бир хил. Орқа ўриндиқлар Эасй Фолд тизими ёрдамида осон йиғилади, бу эса юк ташиш имкониятларини янада кенгайтиради.

Ҳатто базавий комплектацияда ҳам Стрикер замонавий технологиялар билан жиҳозланган. Хусусан, ҳайдовчи ихтиёрида 7 дюймли рақамли асбоблар панели ва 10 дюймли мультимедиа экрани мавжуд. Шунингдек, орқа кўриниш камераси, парковка датчиклари ва Мй Сафетй тугмаси орқали бошқариладиган электрон ёрдамчилар мажмуаси стандарт жиҳозлар рўйхатига киритилган.

Гибрид двигателлар ва тўлиқ узатма тизими

Дасиа Стрикер савдолар бошида фақат гибрид куч қурилмалари билан таклиф этилади. Ишлаб чиқарувчи икки хил модификацияни тақдим этган:

  • Ҳйбрид 155: Олд узатмали талқин бўлиб, 1,8 литрли 109 от кучига эга атмосферали двигател ва 49 от кучидаги электромотор билан жиҳозланган. Шаҳар шароитида у вақтнинг 80 фоизигача фақат электр энергиясида ҳаракатлана олади.
  • Ҳйбрид 150 4x4: Тўлиқ узатмали талқин бўлиб, 1,2 литрли турбо двигател (140 о.к.) ва орқа ўқда жойлашган 31 от кучига эга алоҳида электромотордан иборат. У олти поғонали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан ишлайди.
Тўлиқ узатмали версия учун бешта ҳаракатланиш режими (Ауто, Эко, Снов, Муд/Санд ва Офф-Роад) кўзда тутилган. Бу эса автомобилнинг турли йўл қопламаларида максимал даражада самарали ишлашига хизмат қилади. Шунингдек, Стрикер моделида тепаликдан тушишда ёрдам берувчи махсус тизим ҳам ўрнатилган.

CMF-Б платформасида қурилган ушбу модел яқин вақт ичида Европа ва Буюк Британия бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Бошланғич нарх 25 000 евро атрофида бўлиши белгиланган. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам гибрид кроссовер ва универсалларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Дасиа Стрикер каби тежамкор ва кенг сиғимли моделлар келажакда маҳаллий ҳайдовчилар эътиборини тортиши мумкин.

ДасиаСтрикерГибридАвтомобилЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Кеча, 17:23BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаКеча, 13:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиКеча, 01:54Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиКеча, 01:22«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди10.07, 22:11Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгилик10.07, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?