Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақиб
Renault гуруҳига тегишли Дасиа бренди ўзининг янги флагман модели — Стрикер универсалини расман намойиш этди. Мазкур автомобил бренднинг моделлар қаторида Дустер ва Бигстер ўртасидан жой олиб, ўзининг кенг сиғими ва ҳамёнбоп нархи билан бозорнинг етакчи вакили ҳисобланган Skoda Octavia билан рақобатлашишни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел кроссоверларга хос юқори ўтувчанлик ва универсалларнинг амалийлигини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дасиа Стрикер бренд тарихидаги энг узун автомобилга айланди — унинг узунлиги 4620 мм ни ташкил этади. Ташқи кўринишидан у йўл танламасларга хос пластик ҳимоя қопламалари ва Т-симон светодиодли оптикаси билан ажралиб туради. Автомобилнинг клиренци (ер билан масофаси) 190 мм ни, тўлиқ узатмали (4x4) талқинида эса 200 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар Стрикер моделини нафақат шаҳар кўчаларида, балки енгил йўлсизлик шароитида ҳам ишончли ҳаракатланишини таъминлайди.
Амалийлик ва замонавий технологияларАвтомобил интерери беш нафар йўловчи учун мўлжалланган бўлиб, асосий эътибор қулайлик ва кенгликка қаратилган. Багаж бўлмасининг ҳажми 600 литрни ташкил этади, бу эса ўз тоифасидаги энг яхши кўрсаткичлардан биридир. Таққослаш учун, бу кўрсаткич машҳур Skoda Octavia билан деярли бир хил. Орқа ўриндиқлар Эасй Фолд тизими ёрдамида осон йиғилади, бу эса юк ташиш имкониятларини янада кенгайтиради.
Ҳатто базавий комплектацияда ҳам Стрикер замонавий технологиялар билан жиҳозланган. Хусусан, ҳайдовчи ихтиёрида 7 дюймли рақамли асбоблар панели ва 10 дюймли мультимедиа экрани мавжуд. Шунингдек, орқа кўриниш камераси, парковка датчиклари ва Мй Сафетй тугмаси орқали бошқариладиган электрон ёрдамчилар мажмуаси стандарт жиҳозлар рўйхатига киритилган.
Гибрид двигателлар ва тўлиқ узатма тизимиДасиа Стрикер савдолар бошида фақат гибрид куч қурилмалари билан таклиф этилади. Ишлаб чиқарувчи икки хил модификацияни тақдим этган:
- Ҳйбрид 155: Олд узатмали талқин бўлиб, 1,8 литрли 109 от кучига эга атмосферали двигател ва 49 от кучидаги электромотор билан жиҳозланган. Шаҳар шароитида у вақтнинг 80 фоизигача фақат электр энергиясида ҳаракатлана олади.
- Ҳйбрид 150 4x4: Тўлиқ узатмали талқин бўлиб, 1,2 литрли турбо двигател (140 о.к.) ва орқа ўқда жойлашган 31 от кучига эга алоҳида электромотордан иборат. У олти поғонали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан ишлайди.
CMF-Б платформасида қурилган ушбу модел яқин вақт ичида Европа ва Буюк Британия бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Бошланғич нарх 25 000 евро атрофида бўлиши белгиланган. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам гибрид кроссовер ва универсалларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Дасиа Стрикер каби тежамкор ва кенг сиғимли моделлар келажакда маҳаллий ҳайдовчилар эътиборини тортиши мумкин.
…